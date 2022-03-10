凱文·李：中國主旋律電影中「最吃香」的西方面孔反派

42 分钟前

圖像來源，Kevin Lee 圖像加註文字， 凱文·李在奇幻電影《超級的我》中扮演一名伏地魔式的夢中追殺者。

「在超過25部中國電影裏，我都是那個壞的角色。在大片中，我的結局大多數難都逃一死，在戰鬥片中，我則會被暴揍。」

你可能從未聽過凱文·李（Kevin Lee）的名字。但這位來自英格蘭劍橋郡（Cambridgeshire）的壯漢的面孔對於一些中國觀眾來說卻很熟悉。

他是成龍電影《功夫瑜伽》中的一名職業殺手，是2015年中國愛國主義大片《戰狼》中一名手持加特林槍的僱傭兵，也是2021年奇幻電影《超級的我》中伏地魔式的夢中追殺者。

但他最為人熟知的角色，可能是在去年上映的朝鮮戰爭電影《長津湖》中飾演的一名美國上校， 在一次中國軍隊的毀滅性進攻中陣亡。《長津湖》是目前中國電影票房最高的電影，票房超過57億元人民幣（9億美元）。

「我覺得我已經成為中國最吃香的外國演員，在很多中國大片中亮相，並且總是與男主角展開較量，」凱文對BBC說道。

機緣巧合

20多年前，在英國一所大學讀信息技術的凱文·李做了一個意外的決定——在畢業後來到中國東北的一座小城習武，這是他第一次踏足中國。

他表示，這是因為他小時候便迷上了李小龍、李連杰和成龍的中國功夫電影，而成龍一直是他心中「最大的英雄」。

「我曾在一家銷售公司工作，但我不開心，因為我只想成為一名演員。一些事讓我覺得我生來就是演員，我只想演戲，」他說道。

在回英國學習了三年戲劇後，凱文·李在2010年再次來到中國。最初，缺乏工作機會的他只能在一些小成本電影中跑龍套。 一個偶然的機會讓他認識了中國現在最炙手可熱的明星吳京，後者是《戰狼》的導演和主演，近年主演了一系列高票房「主旋律」電影，包括《長津湖》 。

不過，在當時，吳京還只是小有名氣。

圖像來源，Kevin Lee

凱文回憶說，那天他正前往北京市公安局去續簽他的簽證，在電梯口正好撞見了身穿夾克、帶著墨鏡的吳京，而他在前一天剛看了吳京的電影，因此很快就認出了這個「全場最酷的人」。

「所以我走過去，用中文對他說，你是吳京嗎？」凱文說。他稱，吳京看上去相當驚訝，因為其當時在中國之外並不出名。吳京隨後與他進行了交談，並表示他正需要一個大塊頭的外國演員來出演他的動作電影《戰狼》。

兩周後，吳京邀請凱文前往他的辦公室試鏡。凱文表示，儘管當時他的中文說得磕磕巴巴，但吳京最後仍對他說：「凱文，我真的非常喜歡你，我想給你一個機會」。

「首選」反派

這次意外的相遇幫助凱文打開了在中國的演藝之門。他用17天順利完成了吳京交代給他的第一個角色「瘋牛」——一名拿著機槍、背著千餘枚子彈試圖對抗中國部隊的國際僱傭兵。

在隨後的幾年裏，凱文在很多需要外國面孔的中國電影中嶄露頭角。他還如願與自己的偶像成龍進行了合作，在2015年一部名為《天將雄獅》的古裝電影中扮演一名古羅馬士兵。

但他表示，自己出演的80%的角色都是反派人物，這意味著他幾乎永遠是失敗的一方，「因為男一號永遠會取得勝利」。為此，他有時要被對手猛踹屁股，或者被戴上手銬，扔進警車的後備箱。

圖像來源，Kevin Lee 圖像加註文字， 凱文·李最為人熟知的角色是在電影《長津湖》中飾演一名美國上校。

這讓他需要時刻注意自己不會受傷。在最近一次動作片拍攝中，凱文撞傷了他的肋骨。拍攝中頻繁的打鬥場景也讓他的手指經常浮腫，手肘也有淤青。

凱文稱，在很多戰爭片的拍攝時，劇組還會將炸藥放在他的身邊。但快節奏的拍攝往往導致一些時候爆炸物會衝擊他的眼睛或割傷皮膚。

不過他說，他並不介意出演這些看起來「必敗」的角色：「能扮演好人固然好，但我必須接受這一點。如果我要在這裏繼續作一名演員，那麼我就要扮演壞人。」

他表示，在中國有著一個不成文的規定，外國演員不能在電影中扮演主角。但他不認為這是一種歧視，因為「市場不同」。

「這在西方也是如此。如果你看好萊塢電影，你看到有多少中國或亞洲演員扮演男一？」他說道。「中國人或俄羅斯人總是扮演壞人。」

西方「叛徒」？

凱文並不是唯一一個在中國電影市場找到一席之地的西方演員。例如，來自美國的演員喬納森·科斯-里德（Jonathan Kos-Read）在中國因其藝名與著名歷史人物「曹操」相同而廣為人知。

凱文估計，在中國以拍戲為生的西方人可能有數百人。但他認為，大多數人都只是靠一張「西洋臉」來換取報酬，而並不關心演技，真正的專業演員可能不足十人。

中國的經濟騰飛推動了影視和文化行業日益壯大，但給這些西方演員帶來機遇的一個重要推動因素是中國愛國主義電影需求的暴漲，尤其是在中國國家主席習近平在2014年提出要把「愛國主義作為文藝創作的主旋律」之後。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 給西方演員帶來機遇的一個重要推動因素是中國愛國主義電影需求的暴漲。

一部又一部像《長津湖》這樣講述歷史上中國戰士英勇抗擊西方等「帝國主義勢力」入侵，或是像《戰狼2》《紅海行動》等展現中國作為強國努力拯救世界的電影都受到熱捧。

一些批評者質疑這些電影是政府的「宣傳工具」，助長了中國日益強烈的民族主義情緒。凱文稱，因此，在社交媒體上曾有一千多條評論指責他是西方的「叛徒」。

「老實說，我不在乎人們怎麼想，因為這是我的事，我只是個演員……我沒有為政府工作，」凱文說。「我通常只是回以微笑。」

他表示，儘管在英國幾乎沒有渠道觀看他參演的這些中國電影，但他在英國的家人和朋友一直為他「感到驕傲」。

新嘗試

但凱文也承認，中國和西方越來越大的政治分歧使他必須小心翼翼。

他表示，例如在電影《長津湖》殺青時，雖然他內心很激動，但他沒有大肆慶祝他的成功，或表現得「過於自豪」。

「我還需要尊重這部電影對中國人的意義，這不僅僅是一部電影……因為我在那部電影中本質上是一個殺害中國士兵的外國人，」他說道。

圖像來源，Kevin Lee 圖像加註文字， 凱文希望在未來扮演更多不同的角色。

當被問及中國電影是否在未來可以和好萊塢競爭時，凱文認為兩者仍有很大距離。他表示，中國電影與美國電影的差距並不在於技術和資金，而是被允許拍攝的主題。

「就像在西方，我們可以談論任何事情，我們可以談論政治、我們的總統、首相、毒品和幫派，但顯然，你可以在中國寫的東西更有限，」他說道。「即使電影拍完了，也不代表它會上映，它必須經過審查，必須修改、刪除或添加內容。」

「想想看，中國一年有多少戰爭片？」他反問道。「如果中國可以在劇本上稍微放鬆一點，並且能夠有更多的敘事和故事，我認為將會更有進入西方市場的潛力。」

凱文說，雖然他很喜歡中國，在這裏也已小有名氣，他仍希望能夠嘗試不同種類的角色，包括在好萊塢或倫敦打開新的大門。

「如果我總是扮演同樣的角色，我的表演看起來就會雷同。導演就不會認為我是一個多才多藝的演員，」他說道。