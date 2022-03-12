新冠疫情：中國放行快速自測，嚴格清零政策是否出現鬆動

38 分钟前

圖像來源，Getty Images

3月11日，中國國家衛健委稱，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充。後者在新加坡和香港等日增確診逾萬的地區已成為居民家庭自測新冠病毒感染的主要手段。

緊接著，3月12日，中國藥監局批准了五家新冠抗原產品自測應用申請變更，意味著有五款新冠抗原自測產品正式上市。

再加上此前中國火速引進輝瑞的新冠口服藥，以及官員關於逐步放開的言論，有觀點認為，在經歷了兩年多嚴格清零政策後，中國內地也將在未來數月逐步放開限制。

何為抗原檢測？

過去兩年，中國檢測新冠病毒的主要方法是核酸檢測，這種方法是對病毒的遺傳物質RNA進行檢測，凖確率高，但需要較為專業的採樣人員和檢測設備。

而抗原檢測主要對病毒表面的蛋白進行檢測。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏將其比喻為」病毒穿的衣服「。

圖像來源，Getty Images

相比之下，後者通過較為廉價的自測盒，可以15分鐘內得出結果；缺點是敏感度低，有可能即使感染，但由於病毒量低，出現假陰性。

中國衛健委稱，在中國三類人適用抗原檢測：一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員；二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員；三是有抗原自我檢測需求的社區居民。

同時，鑒於抗原檢測的局限性，該部門還表示，如果出現陽性結果，需要做進一步核酸檢測。抗原陽性結果可用於對疑似人群的早期分流、快速管理，但不能作為新冠病毒感染的確診依據。

為何允許居民自檢？

張文宏撰文解釋，中國第一階段的抗疫過程要求非常高，是絶對的清零，所以需要通過核酸檢測快速地結束戰鬥。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張文宏認為，在奧密克戎出現後，核酸檢測難以跟上病毒傳播的速度。

」但是當奧密克戎變異株出現後，病毒的傳播速度在加快……如果我們的檢測速度還是像當初完全依靠核酸，就會面臨一定的困難。「

那為什麼這辦法這麼好，以前不用，非要用核酸檢測？

張文宏表示，原因就是任何事情都有它的兩面性，抗原檢測因為沒有擴增（指通過化學手段把核酸的某種物質擴大，使得即便很微量的核酸也能測出來），所以敏感性要低一些，但一旦檢出陽性就會有很大的價值。比如在香港，核酸檢測跟不上，很多時候就採取抗原檢測。

香港目前日均新增在2萬到5萬之間，大面積爆發使核酸檢測能力備受考驗，不少市民購買自測盒，檢測呈陽性後選擇居家自我隔離。

中央援港防控專家組組長梁萬年表示，因部分香港市民屬無症狀感染，不可能被診斷，但幸得當局採取非常好的辦法即推行快速抗原檢測呈報平台，「對比過去單純核酸檢測報告，敏感性和真實性大大提升。」

一步一步放開限制？

圖像來源，Getty Images

新加坡在去年8月提出與病毒共存，此後日均確診數逐步上升直至破萬，政府向居民定期發放抗原自測盒，成為篩查的重要手段。

奧密克戎開始廣泛傳播後，越來越多的國家意識到，這個傳播速度更快，毒性更弱的變種面前，嚴防死守變得越來越難，也越來越不划算。

因此，有人猜測，允許居民自檢是否為逐步放開限制鋪路？

張文宏也向中國媒體坦言，」把一個個突破都給完成了，那麼我想突然有一天你就會發現，原來我們已經做到了完全開放。但是這段時間可能還會比較長，當然只要每天進步一點點，我相信我們一定能夠完成比較艱難的任務。「

不過他也提醒，」現在有人說我們可以什麼事都不做，讓疫情去蔓延。但從周邊所有的國家都可以看到，這樣可能會付出比較大的死亡代價。「

還有哪些信號？

一個月前，中國藥監局還有一個舉動引起熱議——附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物Paxlovid進口註冊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 確診者如果都湧向醫院，容易導致醫療資源崩潰。

對於中國而言，此舉頗不尋常，僅僅在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准不到兩月內就批准入華，使其成為疫情發生以來、中國首款獲批的進口防疫產品。

Paxlovid等新冠口服藥主要通過抗新冠病毒小分子，來預防重症乃至死亡。輝瑞公司公布臨牀試驗數據顯示，患者在發病後五天內服用，可降低住院/死亡率89%。

然而中國長期實施嚴格的」清零「政策，感染人數並不多，重症則更少，因此Paxlovid快速獲批被外界解讀為」為全面放開做凖備「。

但清華大學藥學院院長丁勝則向中國媒體表示，Paxlovid獲批不代表國門打開的時機已經成熟。「如果希望抗新冠病毒口服藥扭轉大流行趨勢，要建立在健康人群通過疫苗接種或者感染獲得群體免疫的基礎上，國內現在還沒有達到這個條件。」

此外，中國衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光近期也在微博上發佈長文，坦言中國的「動態清零」不會永遠不變，在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

《華爾街日報》也援引知情人士稱，北京冬奧會採取的」閉環「措施取得成功，為中國衛生官員提供參考樣板，中國將探索放鬆新冠疫情零容忍政策的方法。該報道還進一步指出，中國嚴格的措施可能在明年春季之前不會放鬆，但試點開放措施最早可能在今年夏季就會在一些城市落地。