中國疫情飆升致多地「封城」， 「動態清零」政策受考驗

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳決定在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測

近日新冠變種病毒奧密克戎迅速傳播導致中國大陸疫情迅速升溫，繼吉林長春實施封閉式管理後，廣東深圳宣佈「封城」，成為兩年前武漢爆發疫情以來實施「封城」的最大中國城市。

根據中國國家衛健委周一（3月14日）的通報，3月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告本土病例2125宗， 包括本土無症狀感染788例。 新增本土確診總數是一周前單日的三倍多。最新病例主要集中在吉林、山東、廣東、陝西、上海、天津和江蘇等地。

深圳「封城」

面臨嚴峻疫情，深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周日（13日）發佈通報宣佈「封城」，全市公交、地鐵停運，全市人員非必要不離深，並要求機關事業單位居家辦公、非城市保障型企業停止運營或居家辦公。

深圳還決定在全市範圍內開展三輪全員核酸檢測，封城措施從3月14日延續至20日。作為中國超大城市之一的深圳有人口約1700萬。

通報發出後，深圳的超市中有市民排隊搶購生活物資，為封城做凖備。媒體報道稱，除採購外，還有不少市民回公司拷貝電腦資料，或抱電腦回家，凖備居家辦公。

其實在宣佈封城前一天，深圳已經全面升級管控，「10+1」個區所有餐飲暫停堂食，網吧、酒吧、電影院等場所關閉。

深圳市人民政府副秘書長黃強周一稱，近日深圳報告的病例數再次出現波動，並且出現了城中村、工廠等多個局部小規模聚集性的疫情，存在較高的社區擴散風險，不排除陽性病例數還會繼續增加。

他稱，深圳在入境人員，入境物品等方面面臨較大的外防輸入風險。

3月12日，深圳市疾控中心副主任馮鐵建表示，目前深圳疫情反覆，主要是受香港及周邊城市，或省外多個城市疫情的影響。

除了深圳外，本次疫情中吉林是重災區。截至3月12日24時，吉林省本次疫情累計報告本土確診病例2052例，無症狀感染者1527例。

自3月11日開始，長春市全市小區（村）、單位實行封閉式管理。長春市疫情防控指揮部要求市民停止一切非必要流動，每戶家庭每2天由1人外出採購必要的生活物資。

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另外，一直被視為防疫模範生的上海，這次也沒能抵抗住奧密克戎病毒。上海市衛健委周一披露，13日0時至24時，新增本土新冠肺炎確診病例41例和無症狀感染者128例。上海的中小學周一啟動線上教學，鼓勵居家辦公，鼓勵市民非必要不離滬。

堅持動態清零

在「清零」和「與病毒共存」的討論中，中國仍表示要堅持「動態清零」。

中國國務院總理孫春蘭3月12日表示，仍要堅持」外防輸入、內防反彈「總策略、」動態清零「總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

路透社報道，中國疾病預防控制中心稱，如果取消限制措施，允許旅行恢復到疫情前五分之一的水平，中國廣東省的新冠病毒病例可能會飆升至超過7.5萬例。

中國疾病預防控制中心發佈的一項研究指出，口罩令、社交距離措施和封鎖等"非藥物干預措施"持續實施，將使感染數保持在可控水平。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在"清零"和"與病毒共存"的討論中，中國仍表示要堅持"動態清零"。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周一凌晨在微博上發文表示，新冠病毒的病死率已經很低，但是中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群的感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克，對社會和家庭造成不可彌補的傷害。