NOPEN：中國所指的美國黑客攻擊是什麼？

喬·泰迪（Joe Tidy）

BBC網絡安全事務記者

9 分钟前

圖像來源，Reuters

中國政府表示，它已經「捕獲」了一個黑客工具，並稱該工具被用於美國對中國的網絡攻擊，但這個工具多年前就已眾所周知。

中國國家計算機病毒應急處理中心對中國官方媒體《環球時報》表示，這個間諜工具叫NOPEN，是美國國家安全局部署的。

《環球時報》稱，該款木馬已經控制全球各地海量的互聯網設備，竊取了規模龐大的用戶隱私數據。

圖像來源，Global Times 圖像加註文字， 中國電腦中顯然能找到NOPEN代碼

NOPEN是一種遠程木馬病毒，一旦安裝在計算機系統中，攻擊者就可以自由移動，進行間諜操作、竊取數據或造成破壞。

目前不清楚中國稱他們已經「捕獲」這項工具的意思，他們的意思可能是，抓住了行動的黑客。

中國為何指責美國？

在許多方面，這並不值得注意。所有國家都通過網絡侵入以收集情報、施加影響或進行破壞。一些國家，比如朝鮮，也被指控通過黑客手段竊取資金。

中國實際上是在對其公民說：「我們控制了局面，而且抓住了裏面的美國人。」

在報道網絡攻擊時，中國經常扮演受害者的角色。有趣的是，這一次他們把矛頭直接指向了美國。

在過去兩周，《環球時報》已經高調發表了兩篇關於美國黑客的故事，稱：「這樣的入侵嚴重侵犯了中國和全球公民的合法利益。」

這標誌中國網絡策略的潛在轉變。就像美國、英國和歐盟過去兩年中公開指責中國和其他國家的黑客行為一樣，中國現在顯然選擇揭露美國的黑客行為。

烏克蘭衝突的影響？

烏克蘭衝突可能也在這一轉變中發揮了作用。

周一，中國官方媒體中新網分享了一張電子海報，內容有關中國外交部的一場新聞發佈會。

圖像來源，Chinese Foreign Ministry 圖像加註文字， A poster being shared by Chinese Foreign Ministry

海報討論了烏克蘭入侵以來對中國、俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭遭網絡攻擊次數增加的話題。

中國外交部發言人趙立堅在海報上指責美國最近的黑客行為，他說，美國是真正的世界黑客帝國。

趙立堅擔憂烏克蘭衝突中的網絡因素，網絡安全領域的一些人也有類似擔憂，因為烏克蘭呼籲平民黑客攻擊俄羅斯。自衝突開始以來，據報已經有數十起針對俄羅斯和白俄羅斯的低強度攻擊。

NOPEN最早是什麼時候出現？

在2016年和2017年的一次絶密數據的大規模洩露中，美國使用了數十種網絡間諜工具和技術，NOPEN是其中之一。

一個名為「影子經紀人」（Shadow Brokers）的匿名黑客團隊洩露了大量敏感信息，這些信息似乎來自美國國家安全局網絡行動的核心。

此次洩密讓美國感到痛苦和尷尬，但讓許多能為網絡武器建立新防禦的對手知道了他們的交易技巧。

他們也為犯罪分子和其他國家的黑客提供了發動網絡攻擊的新途徑。

「影子經紀人」事件中最重要的洩密與「永恆之藍」有關，這是一種利用Windows電腦系統弱點的方式。

洩密發生兩個月後，黑客用永恆之藍發佈WannaCry，該病毒對150個國家的計算機網絡造成了破壞和混亂，並使英國國家衛生服務體系的大部分計算機系統癱瘓。