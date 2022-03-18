新冠疫情：中國調整診療隔離方式應對奧密克戎爆發

30 分钟前

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奧密克戎疫情四處蔓延之際，中國國家衛健委發佈第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》，明確輕症感染者不需入院，並且放寬了解除隔離和出院的標凖。

根據衛健委數據，3月16日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1317例，其中本土病例1226例，另外新增本土無症狀感染1206例。

有什麼變化

中國國家衛健委3月15日發佈《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，提出根據病情確定隔離管理和治療場所，輕症感染者不需入院，並且放寬了解除隔離和出院的標凖。

方案稱：「輕型病例實行集中隔離管理， 相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、 密切接觸者等人群。 隔離管理期間應做好對症治療和病情監測， 如病情加重， 應轉至定點醫院治療。」

但對於普通型、 重型、 危重型病例和有重型高危因素的病例，方案稱應在定點醫院集中治療， 其中重型、 危重型病例應當盡早收入ICU治療， 有高危因素且有重症傾向的患者也宜收入ICU治療。

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在解除隔離和出院標凖方面，新方案中也有調整。新版診療方案將解除隔離管理及出院標凖中的「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）」修改為「連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≥35（熒光定量PCR方法，界限值為40，採樣時間至少間隔24小時），或連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性（熒光定量PCR方法，界限值低於35，採樣時間至少間隔24小時）」。

另外，方案將「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在接受中國媒體採訪時解釋，未來對輕型病例集中隔離，不再收到定點醫院，是因為現在輕症患者向重症進展的比例非常低。

對於修改解除隔離管理和出院標凖，他認為，在核酸低到一定水平後，已經檢測不到具有傳播性的病毒了，因此幾乎沒有傳染性。

「我們核酸陽性判斷標凖，從更嚴格的評判標凖到目前開始與國際同步，標凖住院時間因此也得以降低。更多的病人可以提早出院，這會極大地緩解我們的醫療資源壓力。」張文宏說。

奧密克戎帶來的挑戰

近日奧密克戎變種病毒在中國迅速傳播，深圳、長春、吉林等地採取嚴格的封鎖措施，一直被視為防疫模範生的上海也開始出現許多病例。

許多人擔憂，中國過往嚴格的防疫措施是否能阻擋住傳播力極強的奧密克戎病毒，而不斷重覆的大規模封城措施是否會給中國經濟帶來影響。

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牛津大學流行病學教授陳錚鳴對路透社表示：「未來兩周很關鍵，決定現行政策是否真的能有效遏制感染增長，或甚至像我們去年看到的那樣，在一個城市實現完全零感染。」

「不論成本的話，舊方法非常有效，（防疫）是最大的政治任務，」陳錚鳴說，「而且如果做出改變，公眾可能會誤解為要放棄。」

路透社引述一些專家稱，中國應對新冠肺炎的方法不具有可持續性。

京都大學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）表示，即使嚴格的封鎖措施減緩了傳播，他也「不太樂觀」。