東航波音737客機墜毀：失事原因仍撲朔迷離，分析指可排除天氣和鳥擊因素

2022年3月22日上午11点14分 最近更新： 42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 搜救仍在進行，但分析認為墜毀客機人員倖存機會渺茫。同樣找到飛機殘骸碎片的藤縣琅南鎮泗門村村民舉行路祭。

中國東方航空MU5735航班墜落事故已發生超過24小時，救援人員繼續在廣西梧州墜機現場搜索。

東航MU5735客機星期一（3月21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。機上當時載有132人，其中旅客123人、機組9人。目前已有機上人員家屬抵達當地。

救援人員星期二（22日）陸續發現失事波音737-800客機殘骸碎片與懷疑屬於機上人員的隨身物品，但尚未發現任何倖存者或遇難者遺體，也沒有尋獲俗稱「黑匣子」（黑盒）的飛行記錄儀。

中國國家主席習近平下令盡快查明事故原因。民航分析人士普遍指出，美國波音公司的737-800機型安全紀錄良好，但中國輿論在這起空難下，對整個波音737系列客機提出質疑。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC商務記者萊格特（Theo Leggett）：MU5735空難發生在一款安全紀錄良好的飛機，與一家安全紀錄良好的航空公司身上。

飛機為何垂直墜地？

圖像來源，AirTeamImages.com 圖像加註文字， 墜毀的波音737-800客機交付東航服役不到七年。

飛機失聯時間距離表定抵達時間43分鐘。一位艙務長職級的資深客機乘務員向BBC中文記者指出，飛機通常在降落前30分鐘開始凖備降落，也就是讓所有旅客返回座位，檢查是否都已繋上安全帶，頭上行李架關緊等作業。

事故消息公布後不久，一段疑似拍到飛機垂直墜落的視頻在微博等網絡社交平台上廣泛傳播。多家媒體其後證實，片段來自梧州市北辰礦業公司的監控攝像頭，距離墜機現場至少3公里。

flightradar24.com其後發佈詳細數據指出，飛機出發11分鐘後爬升至2.91萬英尺（8870米），到14:20急降至7425英尺（2263米），然後回復至8600英尺（2621米），繼而再次急降。該網站最後記錄到MU5735航班的廣播式自動相關監視（ADS-B）信息是在14:22:35，當時飛機高度為3225英尺（982米）。

中國東航MU5735客機飛行軌跡（21/3/2022）

英國航空分析師菲利普·巴特沃斯—海耶斯（Philip Butterworth-Hayes）對BBC第五廣播電台（BBC Radio 5 Live）評論說：「那太讓人費解了。飛機當時在2.9萬英尺，也就是巡航高度，遠高於天氣層，通常也遠高於鳥擊區域。」

另一位航空業分析師亞歷克斯·馬克拉斯（Alex Macheras）對BBC國際台（BBC World Service）形容，這些數據「駭人」：「我們不能歸咎於天氣，因為當時天氣良好。飛機沒發出緊張或求救信號，沒有發出7700或7500代碼，也就是緊急情況或被劫持。我們實在完全不知道發生了什麼事。」

馬克拉斯所提及的代碼，是指飛機上應答機（transponder）透過無線電播發的代碼信號。

馬克拉斯還說：「飛機上發生緊急情況而沒有通報空中交通管制是否正常呢？在特定情況下是的。因為機組人員首要的任務是飛行，然後是導航，最後才是通信。」

美國民航產業分析企業R.W. Mann & Co.董事長羅伯特·曼（Robert Mann）對路透社指出，調查人員將需要取得「黑匣子」內的數據，才能理解為飛機為何會驟降。

美國聯邦航空管理局（FAA）前任首長丹尼爾·艾維爾（Daniel Elwell）對路透社說：「在巡航高度發生的事故通常是由天氣、蓄意破壞或飛行員錯誤所導致。」但現代商用噴射飛機在巡航高度發生機械故障，十分罕見。

艾維爾是在波音737 MAX危機發生期間領導FAA。

圖像來源，Getty Images Creative 圖像加註文字， 「黑匣子」所載內容是飛行過程的重要紀錄。

上海澎湃新聞引述中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男分析說，失事客機急降「幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行」，綜合已知數據與視頻推斷，「飛行員失去了對飛機的控制。」

但王亞男指出，目前一是未能確定飛機所有發動機是否同時喪失動力，二是雖然「深度失速往往是由於結冰這樣的問題造成的」，但在正常巡航高度上結冰的可能性「極小」。

一位有約3000小時飛行時數的前民航飛行員對BBC中文記者說：「我想到的是，飛機突然發生一些結構上的問題，機艙減壓，飛行員會昏迷。昏迷了可能就會俯前，壓住控制桿（yoke），飛機就有可能垂直向下飛。」

「但確實什麼證據都沒有，整件事情撲朔迷離。」

相關各方都有何表態？

按照國際慣例，中國民航部門將啟動事故調查，航空公司與飛機製造商也將參與其中。

中國國家主席習近平下令徹查東航事故後，中國民用航空局下發通知，要求航空業「切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患」，「航空公司要嚴把放行關，增強機組搭配力量，對飛行中發生的任何不正常情況及時報告，並給予機組及時、必要的技術和決策支持」。

東航透過上海證券交易所發表聲明說，將「積極配合」調查，同時「對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛哀悼」。東航又決定暫時停飛集團所有波音737-800客機。

據英國航空諮詢機構IBA數據，中國東航集團擁有225架波音737-800客機。

波音公司總裁戴夫·卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，波音自事發以來，與東航和監管部門之間正保持密切聯繫，旗下技術專家也將全力協助中國民航局的調查工作。

美國FAA也表示已凖備好協助中方調查；美國國家運輸安全委員會（NTSB）宣佈已委任一位高級調查員，擔任美方調查代表。

波音737-800客機安全嗎？

2018至2019年間兩起737 Max空難造成346人死亡，波音由此陷入危機，目前正急欲恢復商譽。

航空專家紛紛指出，1990年代末期面世的波音737-800系列客機安全紀錄良好，而這系列與737 Max屬不同系列。星期一失事的這架東航波音737-89P客機機齡不到七年。

專門報道航空與交通新聞的BBC商務記者西奧·萊格特（Theo Leggett）指出，據英國航空數據公司西留姆（Cirium）統計，全球服役中波音737-800系列客機有4208架，超過25%在中國。

航空分析師巴特沃斯—海耶斯對BBC指出，2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）全球大流行爆發前的數據顯示，民航旅客日益增加之際，死亡人數持續下降，「你在衛生間遇上危險的機會遠高於在飛機上遇事。」

針對波音737-800系列的安全問題，特沃斯—海耶斯說：「直到我們知曉這次肇事原因之前，這是一款安全的飛機，這（東航）也是一家安全的航空公司。」

馬克拉斯對BBC說：「自737 Max事件以來，波音與中國的關係十分困難。」