香港公布放寬防疫措施路線圖，「三步走」計劃恐致第六波疫情

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圖像來源，Getty Images

奧密克戎病毒引發的香港第五波疫情出現緩和跡象，特首林鄭月娥宣佈將在一個月後逐步放寬社交距離措施，餐飲業界有了恢復的時間表。但香港大學研究則表示，放寬措施可能會導致第六波疫情。

周二（3月21日），香港新增超過14000宗新冠病毒個案，其中快速檢測陽性個案超過9800宗。

放寬措施的影響

林鄭月娥周一（20日）在抗疫記者會上表示，目前每日新增個案仍較多，所以不會提早放寬目前禁晚市堂食等社交距離措施，但會從4月21日起，分三個階段逐步放寬。

因為第五波疫情，香港政府1月7日開始禁晚市堂食，措施讓餐飲業承受了巨大的壓力，如今公布新一輪放寬措施的計劃受到了餐飲業界的歡迎。

根據政府公布的計劃，首階段公眾地方群組聚集上限人數放寬至四人；餐飲處所可恢復晚市堂食至晚上10時，每桌最多四人；重開康樂及文化事務署轄下體育場所、博物館、表演場地和圖書館等，但酒吧和酒館須繼續關閉。

第二階段，餐飲處所提供堂食時間延至午夜12時，每桌人數上限增至八人，酒吧和酒館等可重開。第三階段，針對處所和顧客人數的限制會盡量放寬，基本上只執行佩戴口罩、限聚人數、使用「安心出行」和「疫苗通行證」等基本防疫要求。

蘭桂坊集團主席盛智文對媒體表示，很滿意政府有時間表，「之前我們沒有時間表，至少現在商戶能夠計劃未來。」

蘭桂坊協會總監張素媚也對政府的路線圖表示讚賞，她稱受第五波疫情影響，今年至今酒吧只營業了6天，業界一直苦撐，生意陷入谷底，政府這次預告，讓業界有一個清晰路線圖及時間表，可以鬆一口氣，希望政府能進一步落實。

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不過，香港大學推算，如果按照政府的復蘇時間表，第六波疫情將在6月出現。

周二（3月22日）公布的推算顯示， 全香港已有440萬人感染新冠病毒， 絶大部分人正在康復或已康復，相信疫情在三星期前已達高峰，第五波疫情目前出現較回穩情況。

但港大研究指出，若按政府公布的路線圖放寬社交距離措施，並假定6月1日起全面開放，第六波疫情高峰或在6月首個星期左右出現，再多約220萬人感染。

港大估計，若派藥率能夠達超過5成，預計每日約有500人確診入院，應能維持在醫療系統承受力的上限。

全民檢測做不做？

對於是否做全民檢測，香港特首林鄭月娥多次轉變口風，舉棋不定。

今年1月，林鄭月娥曾拒絶立法會議員陳凱欣的全民檢測建議。但2月，她突然表示，全港性、全民的病毒檢測是正在考慮的一個方案。不過，林鄭月娥在周一（3月21日）記者會上又表示，暫緩推行有關計劃。

她指出，香港疫情雖然緩和但個案數字仍屬高位，而且專家都認為，不適宜在現階段把有限資源投放在這項全民核酸檢測，香港比起內地來說社區組織能力較弱。

她周三又補充說，如果疫情到末段，有助達到抗疫原則、精神和目標，一定會做全民強制檢測。

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中國國家衛健委專家組組長梁萬年周二表示，香港暫時不進行全民檢測是基於疫情防控確定優先的要求而做出的決定，並非躺平。

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅也認為，暫緩全民檢測是明智決定，因為最好時機是疫情剛爆發時，之後推行必須有足夠隔離設施和其他配套，香港並不適合實施。他還指出，即使到疫情後期，全民強檢的得益與付出不成正比，如確診宗數跌得快，就不用再推行全民強檢。

但香港立法會議員有不同聲音。

港區人大代表、立法會議員田北辰認為，全民檢測有助政府控制複常的時間表，如果政府放棄全民檢測將難以掌握疫情發展，情況就猶如「祈禱」，祈求疫情回落，一旦疫情再反彈，到時社會又未能複常。

田北辰還稱，全民檢測是國策，內地不會接受香港「聽天由命」的抗疫政策，如果香港不實施全民檢測大幅降低確診數，香港就永遠不能與內地通關。

新民黨立法會議員李梓敬則質疑特區政府想要對中央陽奉陰違，實施「與病毒共存」。