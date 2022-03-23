東航波音737客機墜毀：第一台黑匣子被找到，惡劣天氣阻礙現場搜救
中國東方航空MU5735航班墜落事故已發生超過48小時，搜索機上人員與飛機殘骸工作因惡劣天氣受阻，但飛機其中一台俗稱「黑匣子」的飛行記錄儀已經尋獲。
搜救單位星期三（3月23日）下午在第二次新聞發佈會上公布尋獲「黑匣子」的消息。目前尚有另一台「黑匣子」有待搜尋。現場目前仍無發現任何倖存者或遇難者遺體的消息，而降雨天氣讓現場變得一片泥濘。
《人民日報》微博稱，被找到的這台黑匣子破損嚴重。暫不確定是數據記錄儀還是駕駛艙話音記錄儀。
東航MU5735客機星期一（21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。失事客機機型為美國波音737-800，機齡不到七年，事發時載有132人，其中旅客123人、機組9人。
當局仍然稱現場工作為「救援」。與此同時，多個網絡社交平台「嚴肅處置」涉及這次空難的「違規」信息與賬號。
在星期二（22日）晚間召開的首次記者會中，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，MU5735航班星期一北京時間13:16（格林尼治標凖時間05:16）從昆明起飛，14:17保持巡航高度8900米進入廣州管制區（廣州飛航情報區）。至14:20，管制員發現飛機高度急劇下降，多次呼叫機組，但未收到任何回應，14:23飛機雷達信號消失，其後證實墜毀。
民航局航空事故調查中心主任毛延峰星期三進一步表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該航班自昆明起飛一直到突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。
隸屬湖北武漢《長江日報》報系的九派新聞星期三發表一段據稱是客機失聯後的空中管制無線電對話內容，顯示廣州飛航情報區管制員與當時在區內的多架客機曾試圖協助呼叫MU5735航班，惜音訊全無。
中國東航MU5735客機飛行軌跡（21/3/2022）
此前，國際知名民航飛機追蹤網站flightradar24.com發佈數據顯示，MU5735航班出發11分鐘後爬升至2.91萬英尺（8870米），14:20急降至7425英尺（2263米），然後短暫回復至8600英尺（2621米），繼而再次急降。
該網站最後記錄到MU5735航班的廣播式自動相關監視（ADS-B）信息是在14:22:35，當時飛機高度為3225英尺（982米）。
這些數據與中國民航局公布內容大致吻合。
東航雲南公司董事長兼黨委書記孫世英星期三稱，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標凖和適航要求，正常放行。
東航在空難發生後停飛旗下超過100架波音737-800系列客機。孫世英稱，飛機的停飛並不代表波音737-800必然存在安全隱患，而是一種遇到突發重大事故後的應急反應，是一種對旅客負責任的行為。
他還提到，他還說，機上三名飛行員分別為一名機長與兩名副駕駛，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總時間6709小時，第一副駕駛飛行總時間31769小時，第二副駕駛飛行總時間556小時。三位飛行員平時表現很好，家庭情況和睦。