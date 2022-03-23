東航波音737客機墜毀：第一台黑匣子被找到，惡劣天氣阻礙現場搜救

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 調查人員在事發兩天後尋獲其中一台「黑匣子」飛行記錄儀。

中國東方航空MU5735航班墜落事故已發生超過48小時，搜索機上人員與飛機殘骸工作因惡劣天氣受阻，但飛機其中一台俗稱「黑匣子」的飛行記錄儀已經尋獲。

搜救單位星期三（3月23日）下午在第二次新聞發佈會上公布尋獲「黑匣子」的消息。目前尚有另一台「黑匣子」有待搜尋。現場目前仍無發現任何倖存者或遇難者遺體的消息，而降雨天氣讓現場變得一片泥濘。

《人民日報》微博稱，被找到的這台黑匣子破損嚴重。暫不確定是數據記錄儀還是駕駛艙話音記錄儀。

東航MU5735客機星期一（21日）下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。失事客機機型為美國波音737-800，機齡不到七年，事發時載有132人，其中旅客123人、機組9人。

當局仍然稱現場工作為「救援」。與此同時，多個網絡社交平台「嚴肅處置」涉及這次空難的「違規」信息與賬號。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 搜索現場徹夜降雨，一片泥濘。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 救援人員稱飛機碎片散落範圍廣闊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月23日第二場新聞發佈會。

在星期二（22日）晚間召開的首次記者會中，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，MU5735航班星期一北京時間13:16（格林尼治標凖時間05:16）從昆明起飛，14:17保持巡航高度8900米進入廣州管制區（廣州飛航情報區）。至14:20，管制員發現飛機高度急劇下降，多次呼叫機組，但未收到任何回應，14:23飛機雷達信號消失，其後證實墜毀。

民航局航空事故調查中心主任毛延峰星期三進一步表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該航班自昆明起飛一直到突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

圖像來源，Jiupai News / Sina Weibo

中國東航MU5735客機飛行軌跡（21/3/2022）

此前，國際知名民航飛機追蹤網站flightradar24.com發佈數據顯示，MU5735航班出發11分鐘後爬升至2.91萬英尺（8870米），14:20急降至7425英尺（2263米），然後短暫回復至8600英尺（2621米），繼而再次急降。

該網站最後記錄到MU5735航班的廣播式自動相關監視（ADS-B）信息是在14:22:35，當時飛機高度為3225英尺（982米）。

這些數據與中國民航局公布內容大致吻合。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC商務記者萊格特（Theo Leggett）：MU5735空難發生在一款安全紀錄良好的飛機，與一家安全紀錄良好的航空公司身上。

東航雲南公司董事長兼黨委書記孫世英星期三稱，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標凖和適航要求，正常放行。

東航在空難發生後停飛旗下超過100架波音737-800系列客機。孫世英稱，飛機的停飛並不代表波音737-800必然存在安全隱患，而是一種遇到突發重大事故後的應急反應，是一種對旅客負責任的行為。