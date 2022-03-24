東航波音737客機墜毀：搜索範圍擴大 「黑匣子」送北京分析

46 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 搜索現場仍因大雨而泥濘處處，阻礙救援工作。

中國東方航空MU5735航班墜機事故搜索工作進入第三天，在第一台俗稱「黑匣子」的飛行記錄儀發現後，第二台「黑匣子」成為重點搜尋對象。

官方中國中央電視台報道，搜索區域星期四（3月24日）早上擴大，且相比核心區擴大超10倍。官方媒體強調災難事故「黃金72小時」搜救時間仍未過去，但北京委派的國家應急處置指揮部稍早前表示，現場發現了人體組織碎片。

東航MU5735客機3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。失事客機機型為美國波音737-800，機齡不到七年，事發時載有132人，其中旅客123人、機組9人。

美國運輸部長皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，中國已邀請美方參與調查。受邀的美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）則表示仍未確定是否派員赴華。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 東航波音737客機墜毀：家屬稱「只要看到生還的希望就行」

按照國際慣例，美國作為失事飛機的設計與生產國，可委任合資格代表參與調查。NTSB在東航空難發生後不久已宣佈委任了一位資深飛安調查員出任美方調查代表。

路透社引述NTSB說：「到中國旅行目前受到簽證與新冠疫情（COVID-19）隔離檢疫限制。在決定出行前，我們將先透過國務院與中國政府解決這些問題。」

專門報道交通運輸消息的BBC商務記者萊格特（Theo Leggett）稍早前指出，除了NTSB，波音公司本身，飛機發動機生產商CFM國際，以及美國聯邦航空管理局（FAA），都將委任技術顧問，協助是次空難調查。

第二台「黑匣子」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查人員在事發兩天後尋獲其中一台「黑匣子」。

搜索人員是在星期三下午宣佈尋獲失事客機的其中一台「黑匣子」。中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤表示，該「黑匣子」外觀破損嚴重，初步判定為駕駛艙話音記錄器（CVR）。

朱濤說：「我們已將其連夜送往北京的專業機構進行譯碼。」

中國民航局民航事故調查中心主任毛延峰在官方新聞發佈會上說：「由於本次事故情形比較罕見，空管雷達顯示飛機是在巡航階段突然下降高度，且下降率很大。盡快找到機上黑匣子，送到專業實驗室進行譯碼，對梳理事故鏈條、還原和分析事故原因非常重要。」

搜索人員下一步將要設法尋獲另一台「黑匣子」——飛行數據記錄器（FDR）。不過中國央視在墜機現場的記者指出，專家多次搜索「黑匣子」的自帶無線電信號，但一無所獲，相信其發射器可能受損。

朱濤此前表示，MU5735航班星期一北京時間13:16（格林尼治標凖時間05:16）從昆明起飛，14:17保持巡航高度8900米進入廣州管制區（廣州飛航情報區）。至14:20，管制員發現飛機高度急劇下降，多次呼叫機組，但未收到任何回應，14:23飛機雷達信號消失，其後證實墜毀。

毛延峰星期三進一步表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該航班自昆明起飛一直到突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

飛行員狀況「良好」

圖像來源，Future Publishing / Getty Images 圖像加註文字， 中國東航過去十多年來安全記錄良好。

民航當局與東航公司證實，機上有三名飛行員。東航客戶委員會總經理上官雪民星期三晚說：「一般航班運行相應安排兩位機組。一位是機長，負責整個航班的運行安全；一位是副駕駛，配合機長完成航班任務。」

「這個航班上第三位副駕駛是作為觀察員，這樣的安排可以幫助其建立飛行經歷，增加飛行經驗。這也是符合相應的運行要求。」

當天稍早時，東航雲南公司董事長兼黨委書記孫世英通報，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總時間6709小時，第一副駕駛飛行總時間31769小時，第二副駕駛飛行總時間556小時。三位飛行員健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求，家庭情況和睦。

在2014年3月馬航MH370航班失蹤事件與2015年3月德翼航空4U9525航班空難發生後，飛行員家庭背景與精神狀況曾成為關注焦點。

2月19日，中國民航局慶祝民航運輸航空持續安全飛行時間突破1億小時。當局形容這是「世界民航歷史上最好的持續安全飛行紀錄」。如今這項紀錄止於東航MU5735航班。