中國疫情：上海「封控」措施引發對全球供應鏈的擔憂

1 小时前

圖像來源，Reuters

中國本周開始在重要的金融和製造業中心上海實施全市封鎖，恐進一步打亂全球供應鏈和減少對能源的需求。

上海「封控」消息一出， 全球油價出現下跌， 布倫特原油價格下跌逾每桶4.5美元。 有分析認為，這是因為交易員對中國新冠「清零」政策的有效性有所擔憂。

上海「封控」

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室周日（3月27日）晚間宣佈，為了遏制疫情蔓延，決定在28日起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。

不過，上海當局並未使用「封城」一詞，僅稱其為「封控」。

通知稱，3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。

一直被外界視作防疫模範生的上海，這次沒能抵抗住奧密克戎。上海市衛健委周一（28日）通報3月27日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例50例和無症狀感染者3450例。

不過在上海宣佈封城前一天，3月26日上午，復旦大學上海醫學院副院長吳凡曾在疫情防控工作新聞發佈會上表示，上海不能封城，因為上海這個城市不僅僅是上海人民自己的上海，還在全國經濟社會發展當中承載重要功能，甚至對全球經濟都有影響。

在上海封城前，中國對吉林省和深圳實施了嚴格的封鎖措施。

對經濟的影響

國際油價基凖布倫特原油期貨合約下跌4%至每桶115.80美元。儘管油價下跌，但仍比一年前高出近80%，因為烏克蘭戰爭推動油價上漲。

SPI資產管理公司的管理合伙人英尼斯（Stephen Innes）表示，交易員們擔心中國新冠清零政策的影響。

英尼斯還在一份給投資者的報告中表示，預計供應鏈將進一步中斷，需求也將下降。

「我們可能還只是看到冰山一角，」他說。

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然而，恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹預計封鎖措施對供應鏈並不產生重大影響。

這名在上海的經濟學家告訴BBC，大多數工廠繼續像往常一樣運營。

「郊區被控制得很好，非常嚴格，」她說，「供應鏈穩定性在這一輪疫情中是一個優先事項。」

她補充說，鑒於新冠病例飆升，在未來幾天內，可能有更多的政府刺激，利率可能降低「相當多」。

只要有銀行的支持，更低的利率能讓企業和個人借錢更便宜。

上證綜指周一開盤走低，隨後收復失地，收盤僅上漲0.07%。

上周，上海迪士尼度假區表示，由於目前疫情防控形勢，該度假區將關閉，直到另行通知。

「我們將繼續關注疫情防控進展並諮詢相關部門指導意見，恢復運營時間一旦明確，我們將及時告知，」通知稱。

分析

白洛賓（Robin Brant ）

BBC駐上海記者

中國擁有2500萬人口的金融中心上海現在是一座分割的城市。

現在主河以東所有人行動都受限了，新一輪的大規模檢測已經開始。

而本周下半段，另一半城市將被封鎖。

公共交通被關閉，整個城市被封鎖。所有離開的人都需要出示核酸陰性證明。

這是行動的一部分，試圖阻止再度復蘇的病毒流行，中國領導人認為他們已經趕走了這種病毒。

在這裏任何被檢測為陽性的人都會被送往醫院或被強制隔離。