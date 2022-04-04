香港特首選舉：林鄭月娥宣佈不尋求連任，「武官」李家超或參選

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港媒體廣泛報道，警隊出身的現任政務司司長李家超或將宣佈參選特首。 （資料圖片）

香港行政長官林鄭月娥周一（4月4日）宣佈不會競逐連任。香港媒體廣泛報道稱，警隊出身的現任政務司司長李家超或已得到北京首肯，將宣佈參選， 反映北京對港政策仍然以「國家安全」為主。但政務司司長辦公室不評論消息。

如果李家超當選，將成為香港首位有「武官」背景的特首。

有資深建制派人士高調受訪支持李家超參選特首，但民主派陣營擔憂鷹派背景的李家超，無助改善社會撕裂的問題。

香港第六屆特首選舉將在今年5月8日舉行，提名期為4月3日至4月16日。

香港特首選舉一直被批評是「小圈子選舉」，因為能夠有票選特首的只有選舉委員會中的1488個委員，這個委員會只有1人不是來自親北京的建制派。每個特首參選人需要獲得188個選委會委員提名才能入閘競選，當選人要獲得選委會過半人支持。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥周一在抗疫記者會上宣佈，不尋求連任。

林鄭月娥不尋求連任

林鄭月娥周一在抗疫記者會上宣佈，不會參加特首選舉，任期將在今年6月30日完結，結束42年的公職服務生涯。她表示，早於2021年初已向中央表達不尋求連任的意願，並得到中央的理解和尊重。

她說，上任不足兩年，因社會運動、新冠肺炎等危機而承受前所未有的巨大壓力，她感謝了中央對她的信任和支持，剩下的日子會做四個方面的工作，包括特首選舉、抗疫、政府換屆交接，以及香港回歸25週年的慶典工作。

這位香港首任女特首在香港大學社會學系畢業後便投身港府工作，在政府體系中步步升遷，曾出任社會福利署署長、發展局局長、政務司司長，處理過眾多具爭議的事件，在政界有「好打得」的稱號。

2017年，林鄭月娥在1200人的選委中，得到777張選票當選特首，競選時曾表示，如果港人主流意見令她無法擔任特首就會辭職。

但在2019年，她試圖強行通過甚具爭議的《逃犯條例》，引發香港爆發長達半年的暴力示威衝突，讓其民望降至歷任特首最低。

到2022年，香港爆發第五波新冠疫情，再次令她的民望受挫，外界批評她抗疫不力，措施混亂而且與內地追求的「清零」愈走愈遠。

李家超或會參選

周末，香港親政府報紙《星島日報》、網媒《香港01》、香港TVB新聞先後引述消息人士指，李家超將辭任政務司司長，並宣佈參選

64歲的李家超自1977年起加入香港警隊，曾參與不少香港的大案，例如在2005年，他以刑事部主管親自負責徐步高槍擊案的偵緝，他擔任警務處副處長時曾獲行政長官頒發香港警察榮譽獎章等。

他成為官員後放棄原有英國國籍。 2017年，他升任保安局局長，2018年他帶團到新疆考察反恐設施，並表示新疆的反恐經驗值得香港參考。

2019年，香港爆發「反送中」示威，警方被指使用過份武力執法，他多次發表「撐警」言論去淡化警方的責任，並且多次高調表示，香港已「亮起恐怖主義活動警號」，要求警隊等凖備和檢視反恐應變計劃。

2020年，他與林鄭月娥一同被美國財政部制裁，在美資產被凍結之外，在美國有營運的任何銀行亦可能凍結其資產。林鄭月娥曾表示，她是以現金方式獲得薪酬。

2021年，他成為政務司司長，當時外界有擔憂稱， 香港恐淪為「警察政府」，當時民主派陣營認為他需要為《逃犯條例》的風波負責，而不應該獲得「升職」。

在《國安法》落實後，他兼任維護國家安全委員會成員和候選人資格審查委員會主席。候選人資格審查委員會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人及立法會議員候選人的資格。

簡單而言，李家超此前有份決定誰有資格選特首，他一旦參選，當中的利益衝突問題成為問號。

香港民意研究所在3月7日至11日進行的民調顯示，李家超所得評分為34.8分，是他上任政務司司長以來最低。而另一名同樣被傳可能參加特首選舉的財政司司長陳茂波，所得評分為44.7分。

觀察人士和媒體分析認為，如果北京選擇李家超，反映「國家安全」是北京最關心的頭等大事，民意放在後面。

《香港01》的評論說：「他（李家超）的短板在於凝聚民心，尤其現時社會撕裂仍嚴重，縱然社會不會再出亂子，社會複和、人心回歸仍是艱難任務。」

建制派元老、全國人大前常委范徐麗泰接受港媒訪問時表明希望李家超參選，形容他是「經過風浪的人」，「做起事來慎重、務實」。她說有很多長期計劃不能在本屆政府任期內完成，希望下屆特首來自現屆政府。