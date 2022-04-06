李家超宣佈參選香港特首 「武官」治港開始？

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析認為李家超出任特首，無助修補社會撕裂。

警隊出身的李家超周三（４月６日）宣佈辭任政務司司長一職，他隨後在記者會上表明，辭職原因是凖備參選下一任香港行政長官。

按程序，他要先得到北京批准辭任公職才能參選，他表示，在中央批准後，會盡快交代他的去向。

在記者會上，他感謝特首林鄭月娥委任他做保安局局長及政務司司長，說他對自己在政府服務超過40年感到光榮，多謝一直以來共事的立法會議員、公務員、團體及機構等。

香港第六屆特首選舉將在今年5月8日舉行，提名期為4月3日至4月16日，暫時未知會否有其他人與他競爭。香港媒體報導和觀察人士分析稱，今次選舉可能只有一人參選，以避免建制派陣營出現爭拗。

香港特首選舉一直被批評是「小圈子選舉」，因為能夠有票選特首的只有選舉委員會中的1488個委員，這個委員會只有1人不是來自親北京的建制派。每個特首參選人需要獲得188個選委會委員提名才能入閘競選，當選人要獲得選委會過半人支持。

李家超是誰？

現年64歲的李家超1977年中學畢業後便加入香港警隊，當時原本他能夠入讀香港大學，但因家庭原因放棄。

他在警隊供職時曾參與偵辦不少大案，20年後升任總警司，曾駐守於偵緝及情報等多個部門，也擔任不同偵緝部門的主管，包括重案組及情報組、毒品調查科以及有組織罪案及三合會調查科等等，處理過不少大案，例如震驚全港的警員徐步高槍擊案的偵緝事務。

後來他升任警務處副處長，並在沒有擔任過警務處處長的履歷下越級成為保安局局長，於2012年放棄原有英國國籍。但其妻子和兩名兒子據報仍然持英國國籍。

2017年開始，他擔任保安局局長，任內其中一個被建制派表揚的「政績」，是推動以社團條例方式，取締提倡香港獨立的香港民族黨，當時香港《國安法》尚未出台。

不過這個決定引發外界關注香港言論、集會、結社自由受削弱。

之後，他有份推銷甚具爭議的《逃犯條例》修訂草案。外界擔心這條例通過後，會令香港人被移交中國大陸受審。

在修例爭議初期，他把外界對草案的批評，歸究是新聞界和法律界人不了解修例草案。而在立法會會議中，他拒絶就中國人權問題作出評論，只強調會在移交時，將無罪假定、公開審訊等條件加入協定中。

港府一眾官員無法釋除公眾對《逃犯條例》修訂的疑慮，企圖強行在立法會闖關，結果觸發多個月規模空前的「反送中」示威。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港示威期間，他多次批評示威者的暴力行為。

港警被指使用過份武力執法，成為示威活動中暴力升級的原因之一。當時擔任保安局局長的李家超，多次批評示威者「暴力」違法去達到政治目的，同時發表「撐警」言論去淡化警方的責任。

例如一名女子示威期間右眼被擊傷，他的回應是身在現場就要自行評估風險；而香港警方使用「鎖頸式武力」（跪頸）制伏示威者，這一手法在美國「黑人的命也是命」運動中引發爭議，但李家超認為這並非殺人武力，表明不會禁止港警使用。

推動實施香港國安法

反修例示威中，他緊貼內地對香港示威的輿論導向，以「極端主義」形容香港的示威者。

他指出香港示威者能進行有組織的活動，並非烏合之眾，相信部分人曾接受外地訓練，形容香港已「亮起恐怖主義活動警號」。

他有份與一眾香港官員一同推動香港《國安法》，他當時以示威者擲汽油彈為例，指若行為屬嚴重暴力，並有威逼政府的意圖和政治目的，便構成「恐怖主義」。

他讚揚《國安法》令香港「由亂轉治」，但仍然強調說：「港獨思想、暴力思想，甚至極端思想沒有完全毀滅，仍存在於社會，因此一定要警惕，遏制這種意識的散播。」

香港《國安法》實施後，他兼任維護國家安全委員會成員和候選人資格審查委員會主席。候選人資格審查委員會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人及立法會議員候選人的資格。簡單而言，李家超未辭職前有份認定誰有資格參選特首。

他與林鄭月娥也曾被美國財政部制裁，在美資產被凍結之外，在美國有營運的任何銀行亦可能凍結其資產。

但他接受《文匯報》訪問時曾說會繼續做好國家安全的工作，他說：「我本身作為保安局局長有責任落實好維護國家安全的一切工作，任何想恐嚇我不履行這個職責一定會失敗，任何這種政治操作都不會得逞。維護國家安全天經地義，作為中國人沒有可能在這大是大非上有任何畏縮，特區官員一定會理直氣壯承擔這個責任，有國家作為後盾，更加不需要有任何懷疑、任何顧慮。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥周一在記者會上宣佈，不尋求連任。

23條立法與假新聞法

在擔任政務司司長期間，他已透露了對於一些爭議性法律的看法，其中包括國家安全相關的「23條立法」和「假新聞法」，這兩項法律備受關注，批評人士擔心會進一步削弱香港的言論和新聞自由。

香港《基本法》第23條，規定香港應自行立法「禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛複中央人民政府及竊取國家機密的行為」。但外界擔心當局會用此法以言入罪，打壓異見聲音，2003年，董建華政府推動「23條立法」時觸發香港移交後首場50萬人大遊行抗議事件，之後多屆政府也沒有觸碰這一議題。

但隨著政治環境改變，外界一般認為，2020年6月生效的香港《國安法》的條款，已經比「23條」更嚴苛。

李家超接受港媒訪問時表示，一些議員以往問政府，能否保證現屆政府不就「23條」立法，這種說法「已經明顯違反《基本法》」。他說，目前社會已有共識就「23條」進行立法，主要的問題不在何時，而是立法內容夠不夠實質能力去處理國家安全風險的問題，預料會以普通法形式立法。

整治媒體也成為了他任內其中的「功績」。香港《國安法》實施後，《蘋果日報》和《立場新聞》先後遭針對，被指違反《國安法》。外界批評這一做法侵害了新聞自由。

李家超曾批評說，有人假借新聞工作作為工具，進行危害國家安全行為，並呼籲「真正的新聞工作者」與這些人保持距離。

外界猜測，他上任後有機會進一步推出措施打擊「假新聞」，他接受訪問時曾說，針對「假新聞」問題，「立法刑事化」是其中一個方法，但目前他優先考慮以「管理」手段處理，即是一發現有對社會有破壞的假訊息就立即要求移除。

批評和支持

香港民意研究所在3月7日至11日進行的民調顯示，李家超所得評分為34.8分，是他上任政務司司長以來最低。而另一名同樣被傳可能參加特首選舉的財政司司長陳茂波，所得評分為44.7分。

觀察人士和媒體分析認為，如果北京選擇李家超，將反映「國家安全」是北京最關心的頭等大事，民意與香港經濟會放在較後的位置。

李家超剛開始擔任政務司司長時，林鄭月娥已表明，不期望他會負責以往涉獵較少的工作，例如扶貧、青年、少數族裔等等，但認為李家超能處理好維護國家安全的工作。

在香港爆發第五波疫情之時，李家超在2月12日曾率團到深圳與中央、廣東省等交流疫情防控，當時指明「武官」出身的官員成為「專班」跟進抗疫工作，但在一天後，政府發出新聞稿，加入了其他「文官」背景的官員處理工作，當時曾引發政界猜測，中央是否正把抗疫的大權交給李家超。

但香港政府在第五波新冠疫情中的表現招致廣泛批評，確診個案破百萬，這不單令林鄭月娥民望下挫，李家超也難以用疫情作為政績的一部分。

英國《泰晤士報》把他稱作香港「示威者的敵人」，過去幾十年的職業生涯都是圍繞安全事務，對經濟、商業及社會政策並非其專長，而在處理新冠疫情中，也沒有顯示明顯的資格。文章稱：「如果他被中國政府選為香港領袖，那就強化了這裡步向警察政府的印象。」

香港學者陳家洛認為，李家超過去對民主、人權、法治等核心價值，只從國安角度理解，相信來屆政府的政治打壓會有過之而無不及。

網媒《香港01》的評論說：「他（李家超）的短板在於凝聚民心，尤其現時社會撕裂仍嚴重，縱然社會不會再出亂子，社會復合、人心回歸仍是艱難任務。」

不過，香港建制派陣營在李家超可能辭職參選特首宣佈參選的消息傳出後，紛紛表態支持。

行政會議召集人陳智思認為，李家超由紀律部隊到任職司長，長時間在政府工作，而在香港最艱難時期有份參與管治，相信李家超有經驗及能力勝任特首，可以立即接手處理香港經濟復蘇等議題。

香港廠商會副會長兼選委施榮恆認為，李家超有高度的執行能力，在擔任政務司司長期間汲取不少經驗，相信他可以處理民生事務，而過去一段時間與廠商會等有聯繫，開始對商界熟悉。另一名選委、香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，雖然李家超與經濟、財政等部門無直接關係，但政府並非單靠一個人運作，相信有有能之士協助管治。