中國新冠疫情：上海封控中的搶購、檢測與隔離

19 分钟前

圖像來源，Reuters

28日起，上海這座擁有 2500 萬人口的中國金融之都一分為二，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。

不過，上海當局並未使用「封城」一詞，僅稱其為「封控」。

自 3 月 1 日以來，上海已報告了大約 20,000 例新冠病例，四星期內的數字超出大流行前兩年的病例總和。

中國的「零新冠」防疫戰略正在受到傳染性極強的奧秘克戎的挑戰。

上海當局早些時候曾試圖通過對選定社區或建築的封控來保持城市運轉，但周日當局宣佈大規模封控：浦東居民從周一開始禁足四天，浦西周五開始。同時加緊檢測，對所有居民進行篩查。

本周早些時候，有關當局可能將浦西的封控時間提前幾天或延長封控期的謠言達到高潮，導致居民湧入超市搶購。

周二當局發佈聲明稱其為「純屬謠言」。

但據路透社報道，周二，居住在浦西的幾名居民收到居委會通知，他們在接下來的 7 天內將被禁止離開居住小區。

封控中的上海生活是怎樣的？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：上海展開分批封控，市民稱對現狀感到恐慌

在上海的 BBC 工作人員告訴我們更多信息：

浦西： 「周一，當我騎自行車穿過黃浦、靜安和徐匯的中心區時，街道上擠滿了囤積必需品的人。我在超市和生鮮市場看到的隊伍從門口一直延伸到門外、街道上，有些店只允許有限數量的顧客同時進入。

在一條小巷上一個繁忙的生鮮市場，一個店主拿出一塊新鮮的豬肉。顧客圍在他周圍指指點點，喊著要買。

周二，那些街道感覺安靜了很多。購物中心新天地異常安靜。包括蘋果、蔻馳和星巴克在內的商店都開門營業，但顧客不多。

浦西： 我的小區幾周前就已經封了。一些鄰居擔心長期不能上班會丟掉工作，有人說他們因長期隔離感到沮喪。

我們的日常生活被新冠檢測和網上購物佔據。我設了每天早上 6 點起牀的鬧鐘，這樣我就可以在線訂購新鮮食品，因為有時訂單會因為缺貨或者沒有送貨司機被取消。

還有很多等待，但答案很少。」

浦東： 「下一次檢測是什麼時候？我們可以在外面走動嗎？你檢查了食品預定App沒有、我們是否可以下單？這些都是當天的主要問題。

這幾天我們一直沒能走到路的盡頭。昨天鄰居在門前放了幾大瓶淡水，讓人們來取。還有人組織了團購蔬菜和雞蛋。

我們都想知道是否真有可能在幾天內完成測試、分析並排查近 2500 萬人中的所有病毒攜帶者，然後（城市）再次開放。我們正在為（持續）幾周做凖備。」

在辦公室和健身房隔離

據官員稱，在周一的封控開始之前，超過 20000 名金融服務人員被召回陸家嘴區的辦公室，並被命令在那裏度過封控期，以保證業務運營順利進行。

有公司凖備了睡袋和基本用品。「股市不會僅僅因為病毒就停止開放，」一名員工告訴《環球時報》。

其他人則被封在更不尋常的地方。

3 月 11 日，一名女性正在健身房時，她所在的小區宣佈封控。後來她的社交媒體賬號在網上瘋傳。

一共四天，她和數十人中一起在健身中心隔離，睡在瑜伽墊和工作人員提供的被子上，吃送到健身房的食物。這位女士告訴新聞媒體《澎湃新聞》，期間她一直堅持鍛煉，離開健身房時體重減輕了約 3 磅（1.5 公斤）。

她的經歷與本月早些時候被廣泛報道的一起案例相呼應：鄭州一名婦女不得不在一家火鍋店隔離幾天。

但封控措施也導致了一些緊張。本周廣為流傳的視頻顯示，上海一處大院發生了罕見的公開抗議。在被困在家中近一個月後，居民們抱怨食物供應不足。

一些人還通過社交媒體平台微博尋求幫助，因為他們因無法獲得藥物或治療。

那些被查出感染新冠病毒的人即使沒有症狀，也被送往改建為隔離中心的倉庫和展覽館，有些人抱怨條件太差。

一名在上海世博中心隔離的記者說，那裏要用移動公廁 Portaloos，沒有淋浴。

上海官員表示，他們將對企業採取一系列救助措施，向居民保證會滿足他們的醫療需求，同時也懇求理解。