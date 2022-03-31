中國前司法部長傅政華被「雙開」 移送司法

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圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 傅政華從北京市公安局普通偵查員做起，一路當上公安部副部長，乃至司法部部長。

中共反貪污腐敗機關宣佈開除全國政協社會和法制委員會副主任傅政華的中共黨籍與全國政協公職、所謂「雙開」，並證實傅政華與原中國公安部副部長孫力軍案件有關。

現年67歲的傅政華曾任公安部副部長，2018年至2020年擔任中國司法部長，之後退居二線，轉任全國政協社會和法制委員會副主任。

去年10月2日，中共中央紀委國家監委網站發佈消息稱，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

公告稱，經中共中央政治局會議審議，對傅政華開除黨籍公職，涉嫌犯罪行為移送檢察機關審查起訴。

「參加孫力軍政治團伙」

中紀委此次的公告並未解釋傅政華具體如何參與孫立軍的政治團伙。

2021年9月30日，傅政華的「老同事」、也曾擔任過中國公安部副部長的孫力軍被「雙開」。此後僅兩天，中紀委便宣佈傅政華被調查。

2022年1月，中國最高檢察院指定管轄孫力軍案的吉林省長春市檢察院向長春市中級人民法院提起公訴，孫力軍被控受賄罪、操縱證券市場罪與非法持有槍支罪。

官方中國中央廣播電視總台同時播出包含孫力軍《出鏡懺悔》的宣傳紀錄片。 其案件何時開審尚待法院公布。

圖像來源，SHANDONG POLICE 圖像加註文字， 孫力軍（身穿白色警服）在山東出席活動的資料照片。

傅政華 - 屢破大案的「老公安」

傅政華可以說是在北京公安局長的崗位上聲名大噪的。

他從北京市公安局普通偵查員做起，歷任刑偵處大要案隊隊長，刑偵處副處長兼大要案隊隊長。傅政華在北京市公安系統任職期間，曾參與調查、偵破「1996年運鈔車搶劫案」「1997年白寶山案」「門頭溝襲警案」「黃光裕案」等多起大案、要案。

此後調任中國公安部公安部刑事偵查局副局長，再回到北京公安系統時，升任副局長。

2010年2月傅政華升任北京公安局長，新官上任74天後，北京市朝陽區警方突查「天上人間」「花都」「名門夜宴」「凱富國際」等四家豪華娛樂會所，並責令其停業整頓半年，這場高調掃黃行動，使傅政華成為媒體和輿論的焦點。

習近平主政後不久，傅政華擢升為公安部副部長。根據《南華早報》報道，為了辦理周永康案，習近平設置特別小組，以傅政華為首，直接向習近平匯報，繞過中紀委。該報道還稱，傅政華是中共歷史上同時兼任北京市委常委、北京公安局「一把手」以及公安部副部長的第一人。

2014年傅政華負責在全中國範圍展開了大掃黃行動。2015年，傅政華作為公安部副部長負責在全國範圍展開針對人權律師、活動人士等的「709大抓捕」行動。

2015年3月，傅政華升任公安部副部長、黨委副書記，成為正部長級官員。2018年3月，中國國務院新一輪機構改革，司法部和原國務院法制辦公室職責整合組建新的司法部，實行「雙首長」制，傅政華成為新司法部首任部長、黨組副書記。其在任期間提出，要加強黨對律師工作的全面領導。

2020年4月29日，傅政華被正式免去司法部部長職務，此後轉任全國政協社會和法制委員會副主任。

官方敘述和民間口碑

傅政華經常出現在媒體報道中。

中國官媒《人民網》和《中國共產黨新聞網》曾發佈「新任公安部副部長傅政華：低調為人 高調做事」的報道稱，「不吸煙不喝酒，喜歡看書、研究問題，對刑偵工作尤其熱愛。」這是傅政華留給身邊朋友同事的印象。

2010年上任伊始，傅政華曾宣佈了「三個凡是」鐵規鐵紀——凡是向犯罪嫌疑人通風報信的，一律給予行政開除處分；凡是洩露警務工作秘密、違法辦案、辦人情案的，一律視情節給予紀律處分直至開除；凡是打聽案情、說情托人、接受吃請、收受財物的，一律視情節給予紀律處分直至開除。

當時，傅政華強調，「今後誰再收錢『撈人』，就堅決開除誰，誰再打聽案情，辦人情案、關係案就堅決處理誰。紀律面前人人平等，執行紀律沒有例外，不管過去功勞有多大，能力有多強，資格有多老，違反鐵規鐵紀的一律堅決查處，決不姑息。」

但是在律師、媒體人，甚至公安系統內部，對他評價則不同。

他落馬後，前資深調查記者何光偉在朋友圈說，「當年我給南早整這個稿子扒了康師傅（指周永康）、白恩培、秦光榮折騰的千億大礦蘭坪鉛鋅礦股權交易，作為康師傅家奴的老傅，確實親自部署列好名單要辦我。我被通知不得離開廣州、不得出J（指出境）。它們讓我辭職換工作後下崗失業，以至於沒有媒體要我。我就那樣提心吊膽幾個月。」