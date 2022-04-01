新冠疫情：奧密克戎重擊經濟中心上海深圳，中國堅持清零的經濟成本有多高

12 分钟前

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新冠疫情下，」動態清零「、」全民檢測「與」封城「成為大多數中國人耳熟能詳的新詞匯。過去兩年，嚴格的新冠防疫政策，為中國經濟帶來巨大好處——在全世界飽受疫情侵擾之時，中國在內部維持了大致正常的生活，並激發出蓬勃的生產能力，促使2021年出口大幅增長21.2%。

然而，當傳播力更強的奧密克戎來襲，全球大部分地區選擇與病毒共存，放寬限制措施，中國依然嚴把防疫關口。為了實現」清零「，必須付出越來越大的代價——3月初開始，中國的金融中心上海，以及科技和製造業聚集的深圳疫情逐步升溫，並且先後進入封城或部分封城的狀態。

中國之外，全球經濟並不樂觀——衰退的信號閃現，美聯儲加息應對通脹，俄烏戰事遲遲未決，能源價格屢屢飆升；中國要穩住經濟大盤將面臨外部和內部的雙重壓力，越來越多人開始討論，嚴格防疫的經濟代價究竟有多大？

封城的經濟代價有多大？

香港中文大學經濟系教授宋錚最近與幾位學者進行聯合研究，用按月更新的城際卡車流量變化來推算各個城市的實際收入變化，重點分析了武漢疫情結束後內地的16次封城。由於研究開展時間較早，深圳和上海並不在這份研究的樣本範圍之內。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西安封城之後空蕩蕩的街頭。

該研究發現，如果封城兩周，造成的經濟損失，為該城市當月GDP的32%左右，為該城市全年GDP的2.7%左右。封城取消後經濟一般能迅速恢復到原有水平，但並沒有反彈。

研究結論認為，如果封城一個月，經濟損失大致為該城市全年GDP的4.5%。

值得一提的是，研究人員指出，如果對北京或上海這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

宋錚還提到，局部封城的經濟損失只有封城的四分之一，充分說明精凖政策的優勢。

奧密克戎讓封城得不償失？

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宋錚表示，雖然科學地回答這個問題需要匯總各個方面的研究，但從直覺上講，對比中國和西方國家在過去兩年的綜合表現，答案是顯而易見的。

」況且，中國的抗疫政策一直在不斷完善，也在隨著疫情的變化而不斷調整。「宋錚研究發現，武漢之後的封城所造成的經濟損失明顯低於此前，即使在疫情嚴重程度相當的情況下，這個結論也成立。這說明中國的確在「以更高的水平、更小的社會成本」來控制住疫情。

但在奧密克戎變種出現後，「動態清零」的難度可能成倍上升，長春、深圳和東莞，乃至上海先後封城或封控。

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上述研究認為，在極端情況下，如果中國十分之一的城市被迫封城兩周，當月中國GDP可能損失3.1%，以2021年GDP計算就是接近三千億人民幣。

即使未出現極端情況，中國內部疫情遲遲未見明確拐點，也令經濟前景蒙上陰影——比如局部地區部分企業臨時停產減產，疊加地緣政治不穩定因素導致一些企業出口訂單減少或取消，產需兩端同步走低。

最新公布的PMI（採購經理人指數）數據，已印證了經濟下滑的壓力。4月1日發佈的2022年3月財新中國製造業PMI較上月回落2.3個百分點至48.1，再度落入收縮區間，錄得2020年3月以來最低值。

PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50，高於50代表製造業在擴張發展，低於則代表衰退。

「保5.5%」面臨挑戰？

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實際上，2月以來，中國在不斷調整新冠防疫政策，比如新版診療方案對病例實行分類收治、下調Ct值，到出院後「14天隔離」壓縮至7天居家監測等，一度引發外界討論，是否防控政策會鬆動。

但最近的中共政治局常委會上，習近平強調「堅持科學精凖、動態清零」，隨後衛健委官員重申「動態清零」符合中國國情，兩者都傳遞出信號——「動態清零」雖越來越難，但中國尚不具備退出條件。

「從政治局會議內容中看不到將退出當前『動態清零』的信號，亦沒有要向『與病毒並存』策略轉變的信號，」野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，鑒於香港的沉痛教訓以及中國自研更有效疫苗的必要性，2023年3月之前結束「動態清零」的概率非常小。

今年秋季將迎來中共二十大召開，外界普遍預計習近平將獲得第三個任期。在換屆之年「穩」不僅是經濟問題，也是政治問題。

在此情況下，陸挺表示，隨著動態清零政策紅利的減弱，相關成本將大幅上升，這將讓中國實現今年5.5%左右的增長目標更為艱難。

新加坡大華銀行最新報告稱，能源及原材料價格上漲將壓抑中國內需及外部需求，不利經濟增長，加上新一波新冠疫情出現及隨後的大規模封城，預測中國今年GDP增速將放緩至4.9%，通脹可能升至2.9%。

更多刺激政策？

大華銀行的報告也預測，中國預計會出台更多的貨幣寬鬆政策，以刺激經濟。

高盛經濟研究也指出，隨著地方新冠疫情對經濟增長的阻力加大，以及決策者堅持全年目標，需要更多政策支持的緊迫性增加了；預計會有進一步的貨幣寬鬆政策，包括降息和降凖。

一位身處香港的經濟學家向BBC中文表示，除非出現非常極端情況，中國經濟不大可能出現重大危機。政府可以運用的政策空間可能比四萬億（2008年的「四萬億」刺激）的時候少一些，但在可能的力度和速度上，依然明顯超過西方國家。需要注意的是政策可能造成的長期影響。