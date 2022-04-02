上海疫情：一家出現感染的老年護理醫院和掙扎中的醫療系統

白洛賓 （Robin Brant）

BBC記者 發自上海

12 分钟前

圖像來源，Donghai Hospital 圖像加註文字， 東海是上海最大的老年護理醫院之一。

上海一家大型老年護理醫院疑似集中爆發新冠疫情，當局正在竭力應對，這一案例折射出這個中國最大城市的疫情嚴重程度。

最新一輪疫情爆發以來，上海沒有發佈過任何死亡病例。

但上海市東海老年護理醫院的工作人員向BBC描述了他們面臨的嚴峻形勢，以及如何艱難地幫助數十名老年患者，其中一些病患已經死亡。

一名護士告訴BBC，三周前該醫院發現了第一批新冠陽性病例。這所醫院是上海同類機構中最大的之一。

從那時起，該醫院就被封控，上海市疾控中心的專家團隊一直在竭力控制病毒傳播。

上周被招募到醫院工作的另一名護理人員告訴BBC，她看到一名病人死亡，還聽說一名同事處理了另一名死亡病人。

但工作人員們也表示，由於感染案例很多，很難說這些逝者是否死於新冠。

這名護士告訴BBC，在被轉移到隔離設施之前，她在醫院工作和睡覺。她表示，從那時起，一位同事告訴她，情況變得「越來越糟」，「每天都有新病例」。

她聲稱，上海政府派來的醫務人員和專家也被感染了，那裏的總感染者有數百人。

她告訴BBC，「起初，我們只是照常工作，但後來他們開始封鎖各個部門，領導告訴我們，實際情況要糟糕得多。」

她還表示，有的病人拒絶戴口罩。

本周一直在醫院工作的一名護理人員告訴BBC，她到這裏時看到「衛生條件相當糟糕」。

在該醫院拍攝併發給BBC的視頻似乎顯示，至少在該院的一個區域，垃圾箱滿溢，成袋的垃圾散落在走廊裏。

圖像加註文字， 視頻截圖顯示，東海醫院走廊上有很多垃圾袋和輪椅。

圖像加註文字， 該院的一個室外區域，垃圾桶出現滿溢。

同時，在社交媒體上，有人抱怨說，他們無法與住在該醫院中的親人聯繫。

一名男子告訴BBC，他的祖母在醫院裏，但現在很難了解祖母的病情。他一開始與一名護理人員聯繫，但後者在檢測結果呈陽性並被隔離後，就沒法再提供幫助了。

上述男子稱，周一開始封城後不久，他就無法與祖母通電話。他說，當他打電話時，接電話的工作人員也無法提供任何關於她的伙食和用藥安排的信息。

BBC試圖聯繫東海老年護理醫院、浦東新區衛健委和上海市衛健委，但無人回應。

BBC聯繫了附近的一家殯儀館，但該殯儀館無法說明是否從醫院接收過任何死亡病人。我們也聯繫了上海市外事辦公室，要求其發表評論，但沒有回應。

在當局的多次公開聲明中，儘管沒有具體指明該醫院的名稱，但確認了該醫院地址處有確診病例。在過去兩周的官方案例報告中，這一地址已被提及9次。

掙扎中的醫療系統

同時有其它證據表明，上海的醫療系統正在竭力應對日益增長的需求。

周四，浦東新區衛健委向一名62歲老人的家人正式道歉。該男子哮喘發作，但近在咫尺的急救車拒絶提供緊急治療，最終該男子死亡。這名拒絶運送病人並拒絶提供自動體外除顫器的救護人員目前已被停職。

上海是中國最大的城市，有近2500萬人口。

政府計劃對上海東部區域進行封控，並對居民進行全員檢測，然後再對上海西部進行封控和檢測，以阻止奧密克戎變種的傳播。

這一為期9天的全市封鎖計劃已經進行了一半，浦東原計劃在周五恢復開放，但實際上在周五之後仍實施嚴格的限制措施，而且一些測試結果延遲，這意味著這裏不少區域和數百萬人仍處於封控中。

在實行封控一周前，有官員稱上海太大，對中國經濟太重要，不能像武漢、西安和深圳等其它城市那樣封城。

但在4月1日，上海市政府秘書長馬春雷表示，「我們的認識不足……我們的凖備也不夠充分。」