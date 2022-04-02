香港特首選舉：重量級角逐者遲遲未參選引發種種猜測

黃穎

BBC中文特約撰稿人

48 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新的選舉制度下的新一屆選委會已經產生。

第六屆香港特首選舉將於5月8日舉行，這是中國政府通過「完善香港選舉制度」相關法律後的首次特首選舉，選舉提名即將於4月3日展開，惟至今天仍未有「重量級」的政界人士宣佈參選，而現任特首林鄭月娥也未表明會否爭取連任。

到底誰是「真命天子」能獲得北京的「祝福」出任特首? 北京靜如深海，是舉棋不定還是胸有成竹?

北京沒有任何公開表態之餘，香港政圈流傳不同版本的猜測。近日，選舉會因疫情會延後一年的傳聞甚囂塵上，特首林鄭月娥周五（4月1日）突然暫停自香港第五波疫情爆發後，每朝由她主持的例行疫情記者招待會，旋即觸及社會神經，引發猜測。

接受BBC採訪的香港觀察人士認為，種種情況有可能說明北京方面還沒有一個全面滿意的候選人，也有可能是北京想減少競選過程中的社會輿論紛爭，減少國際社會的反應。

截至目前的情況

直至提名期開始前夕，有六名社會人士已表態參選，除了最早表態的導演冼國林外，還有保安員賴紅梅，前民建聯的胡世全、李稚嘉及蕭德良。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

但根據BBC中文採訪的觀察人士的分析以及香港本地媒體的報道，除了現任特首林鄭月娥外，目前被視為競爭下屆特首的「重量級人物」還可能包括，現任政務司長李家超、財政司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、以及被視為「黑馬」的行會成員葉劉淑儀。但他們無一例外都還沒有正式表態參選。

香港民意研究所副總裁鍾劍華對BBC中文分析稱，一些名不經傳的人跑出來，有些只是想出風頭、打下知名度，相信他們連提名票也拿不到，對選情不會構成重大的影響。

BBC中文也整理了過去兩屆特首選舉的參選時間，從中可以觀察本屆選舉的不同之處。

2012 第四屆特首選舉投票日為3月25日，提名期是2月14日至2月29日。主要競爭者中，梁振英於2011年11 月27 宣佈參選，何俊仁於2012年1月8日宣佈參選，唐英年則於2011 年11月17宣佈宣佈參選。

2017 第五屆特首選舉投票日為3月26日，提名期是2月14日至3 月1日。主要競爭者中，曾俊華於2017年1月19日宣佈參選，林鄭月娥於2017 年1月16日宣佈參選，胡國興則於2016年10月27日宣佈參選。

從中可以看出，此前的特首選舉，主要競爭者至少都會在提名開始一個月前宣佈參選。

原因眾說紛紜

據香港媒體引述建制派消息，林鄭月娥4月1日曾前往深圳會見港澳辦主任夏寶龍。4月2日的記者會上，林鄭月娥拒絶證實及澄清會面行程及內容，強調僅因日程調動未有主持此前一日的記者會。但林鄭月娥重申，儘管法律上容許再次延誤選舉，然而她並不希望如此，當局會盡最大努力讓選舉如期舉行。

圖像來源，Getty Images

當被問及會否參選特首選舉，林鄭月娥重申她不會回答個人意願，相信隨著提名期開始，情況會進一步明朗。林鄭月娥表示，上一次延期特首選舉是正確的決定。 2月中，香港爆發第五波新冠疫情，政府引用《緊急法》，把原定2022年3月27日舉行的特首選舉押後至5月8日，參選提名期由4月3日開始，直至4月16日，歷時兩個星期。

對於今屆選舉到提名期前夕也未見「重量級人士」宣佈參選的原因，一名要求匿名的建制派人士對BBC 中文表示，他們還在在等消息，至今他們仍然不清楚中央對特首人選的想法。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受BBC 中文訪問時則表示，回顧歷屆特首選舉，重量級參選人一般在投票前2、3個月便高調宣佈競逐，以便展開選舉工程。

蔡子強分析，自從完善香港選舉制度相關法律通過並實施後，民主派人士要參選，機會接近零。過往幾屆民主派都有候選人參選，並順利拿到提名，例如公民黨的梁家傑以及民主黨的何俊仁等。相對來說選舉競爭較大，當競爭者出現時，北京所屬意的真命天子總不能像今次一直拖延及不表態，必須爭取在輿論方面贏在起跑線。

他認為，在新的選舉體制下，民主派完全派不到候選人出來，「真命天子」沒有競爭下不用急於分庭抗禮，中央也毋須及早揭曉屬意人選。

中央似乎舉棋不定？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年3月，中國全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》，強調「愛國者治港」。

蔡子強續稱，中央似乎對下任特首人選舉棋不定，沒有一個屬意的候選人。過往曾蔭權、唐英年以及林鄭月娥都是北京早已屬意的候選人。今次坊間雖然有些被視為有意參選人的名字出現，但是每個名字背後都有其缺點。相信北京舉棋不定的原因，是不能下定決心支持這些候選人，所以至今沒有任何表示。

蔡子強認為，疫情是一個理由，卻未必最是主要原因。綜合各方面消息顯示，北京沒有一個全面滿意的候選人。但相信由參選人到選委會都在等北京決策當中。

鍾劍華則表示，今次選舉完全是北京主導，1500名選委全部已篩選，民主派不能入局。因此不需要任何競選工程，大家都在等北京的信息。另外，這次選舉時間頗為緊湊，提名期後才三個星期便投票。他認為北京似乎想在提名期開始後盡快完成選舉過程，減少過程中太多的社會輿論，以及國際社會太多的反應，令到選舉要五個星期裏完成，相當緊湊。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受香港媒體採訪時表示，中央「成竹在胸」，林鄭赴內地見京官，最簡單的解讀是中央要求處理好特首選舉，不要被敵對勢力干擾。

「完善選舉制度」後的首次特首選舉

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國兩會：北京出手改革香港選舉制度

2021年3月，中國全國人大常委會通過《關於完善香港選舉制度的決定》，強調「愛國者治港」，選委會成員從1200人增至1500人，本屆香港特首選舉候選人須取得不少於188個選委會委員提名，包括在選委會五個界別中各15個提名，方有資格參選。

多次被問及會否競逐連任，現任特首林鄭月娥都表示當下只專心抗疫工作。她於數天前在抗疫記者會上回應港府會否設立「疫情檢討委員會」調查這次疫情的應對過失時表示，「相信下屆政府會認真處理的。」此話被解讀為變相宣佈放棄角逐連任。然而，有建制派人士對BBC 中文表示，林鄭月娥的鬥志仍然很強，相信她會競選連任。

鍾劍華認為，如果因社會對林鄭月娥抗疫不力的批評及市民對她的不滿，就認為林鄭月娥沒有機會連任的說法未必凖確，因為至今北京對林鄭沒有作出嚴厲的指責，沒有批評她抗疫不力，未符合北京的期望。鍾劍華續稱，他相信林鄭月娥仍然相當積極，似乎仍然想保持競選特首的競爭力。