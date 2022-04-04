新冠疫情：上海從「精凖抗疫」到「精凖外溢」

47 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 封控下的上海街頭。

上海本輪由新冠變異病毒Omicron引發的疫情，累計確診陽性病例和無症狀感染者的數量超過7萬例。這個數字高於新冠病毒最初的爆發地中國的湖北省：該省從2020年至今累計報告新冠肺炎確診病例68391例。但值得注意的是，上海目前尚未報告任何新冠死亡病例或者重症案例，讓中國的「動態清零」防疫政策備受質疑。

中央定調，堅持清零

輿論此前認為面對無症狀感染者居多的疫情，上海有可能做出妥協, 選擇有限度「與毒共存」，並為全國其它省市探索出一條「精凖抗疫」之路。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海

但確診病例和無症狀感染者病例快速上升，網格化、分片區核酸篩查未能控制疫情；加之上海出現醫療擠兌的情況下，中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭自4月2日赴上海調研疫情防控工作後，為上海防疫總方針定調， 即堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。

4月3日，萬名外地醫護相繼抵達上海，部分入駐收治無症狀和輕症感染者的方艙醫院。4月4日清晨開始，按照官方要求，全上海市民在一日內進行全民核酸檢測。

擁有約2500萬人口的上海，是中國最大城市。按市場10元人民幣一人的核酸混檢費用計算，政府財政一輪的核酸檢測支出約為2.5億人民幣。而此前，上海已分片區進行過多輪核酸檢測。

據上海市衛健委的數據：4月3日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例425例和無症狀感染者8581例一，佔全國總數的近七成。 一個月內，上海的無症狀感染者從個位數上升至此，並且依舊有繼續上升的趨勢。

中國官媒《人民日報》4月2日援引上海集中隔離點醫療救治組組長，曾是上海第三批援鄂醫療隊隊長的陳爾真認為：「跟當年的武漢相比，上海在凖備上、經驗上要好一些。這次疫情的規模，比武漢還要大，但疾病的嚴重性比武漢要低」。陳爾真也強調，奧密克戎變異株的毒力下降、傳播力增強，傳播速度很快，所以無症狀感染者越來越多，增加管控難度，壓力很大。

從「精凖防疫」到「精凖外溢」

過去兩年，應對Delta病毒株，上海一直奉行「陶瓷店裏抓老鼠」這樣審慎的防疫政策——即：用最小的社會成本控制疫情，既做到快速追蹤，又能保障城市生產生活的正常運轉。因此在全中國各大省市奉行一刀切「封城」政策時，上海的「精凖抗疫」曾贏得輿論和民眾的一致好評。

但本輪上海疫情外溢後，輿論對上海精凖抗疫的嘗試出現分歧，上海模式招致許多批評。一位微博網友表示：「（上海的）陽性明顯失控，證明上海政府精凖防疫政策是失敗的。這件事證明了，必須馬上調整上海領導班子，然後全市領導幹部大會，反省出現的問題，對全國人民道歉。」

即使上海目前記錄約7萬名確診案例和無症狀感染者，上海全市未有高風險地區。截至4月4日，中國約有十多個省市因上海疫情外溢出現確診病例。受上海疫情外溢影響的市民諷刺其「精凖抗疫」為「精凖外溢」。根據中國國家衛健委的數據，4月3日0—24時，中國全國新增本土1366陽性病例和11771無症狀感染者。

新冠疫情進入第三年，西方社會逐步開放，社會生活逐漸恢復正常。中國的決策者在應對疫情時，開始盡量避免直接使用「封城」這樣的字眼，以免因嚴厲防疫政策給社會經濟生活帶來的的巨大代價而招致批評。上海也不例外。三月底上海則以黃浦江為界，將這座城市的新舊城區，浦東和浦西「劃江而治」分別進行封控管理，期望實現社會面清零。

醫療資源擠兌下的上海

上海目前將無症狀感染者和輕症患者統一送至方艙醫院和隔離中心治療；萬名醫護增援上海之前，全上海的醫護人員被抽調支援核酸檢測，導致醫療資源擠兌和次生醫療危害的發生。

4月伊始，感染新冠病毒的新生嬰幼兒家長在中國的互聯網發聲稱，他們被迫與嬰幼兒分離，孩子送被至集中隔離點，有交叉感染，和因照顧不周感染其它疾病的風險。社會各界則呼籲應允許家長陪護隔離治療的嬰幼兒。

上海官方在4月4日的疫情新聞發佈會鬆口稱，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療。

3月23日，上海東方醫院產科一名護士在家中哮喘發作，自行用藥後仍無法緩解。家屬駕車送其到工作的醫院就診，但因疫情防控需要，沒有在這家醫院得到救治。家屬帶其至其他醫院求診，但因病情耽誤，該名護士不幸離世。3月25日，上海東方醫院表示對該名護士的去世深感痛心，對其親屬表示慰問。

3月30日，中國的互聯網上流傳一段120醫生拒絶借出除顫儀的視頻。視頻中，拍攝者問車上的120醫生「變通一下會死啊？」。這是上海醫療資源被擠兌後，醫生面臨病人生死抉擇最真實的寫照。