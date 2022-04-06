林鄭月娥：一度尋求修補香港撕裂，經歷兩大危機後走向執政終點

22 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 林鄭月娥表示不尋求連任，意味著香港主權移交以來四名特首，沒有人可以完整完成兩屆任期。

林鄭月娥宣佈自己不尋求連任香港特首後，民主派繼續批評她任內的施政，一些建制派也沒有太大幅度稱讚她的表現，部份更明言要慶祝。

林鄭月娥周一（4月4日）在抗疫記者會上表示，早於2021年初已向中央表達不尋求連任的意願，並得到中央的理解和尊重。

香港民意研究所上月公布的調查顯示，林鄭月娥是香港主權移交後，最不受市民歡迎的特首。受訪者對她的評分在反修例示威期間急跌至19%，之後一度回升，但香港爆發新一波新冠肺炎疫情後，評分再次掉回與示威期間差不多的水平。

但除了公眾，政界普遍也對她的評價好壞參半，一些學者也質疑她因為家庭原因而不尋求連任的說法，認為這其實是北京的決定。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥推動修訂《逃犯條訂》，引發香港近年最嚴重的警民衝突。

表現「留待歷史評說」

香港最大的建制派政黨民建聯主席李慧琼說，林鄭月娥的表現要「留待歷史評說」，但補充說，自己欣賞林鄭月娥對工作完全投入。

這個說法與她在2016年前特首梁振英宣佈不會參選連任後，對梁振英的評價有很大分別。她當時指民建聯「充分肯定」梁振英任內的工作和對香港的貢獻。

另一名建制派前立法會議員鍾國斌更在社交網站上載香檳的圖片，表示「聽到一個消息」後就喝光了一瓶香檳。

民主黨主席羅健熙指，林鄭月娥在各個政治立場的陣營都不受歡迎，相信各界對她不連任的決定都會歡迎。

誓言修補撕裂的特首

林鄭月娥上任初期，誓言要修補香港社會的撕裂，尤其是行政當局和立法機關的關係。上任初期分別出席民主黨黨慶和民主派工會教協的會慶，又改變前任政府的做法，容許一些新興的網絡媒體出席政府的記者會。

但直到特首任期接近終點，她不僅沒能改善港府與民主派的關係，她的部份言行甚至令自己與建制派的關係變差。

她在2019年初宣佈修改香港的長者社會綜助制度，把符合資格的年齡從60歲提高到65歲，建議引起民主派和建制派的議員批評。林鄭月娥當時指，政府在前一年的《財政預算案》中已經提出這個建議，當時獲得議員支持。這一說法引發了她與建制派議員的罵戰。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2022年香港疫情大爆發，抗疫不力的林鄭月娥可能因此失去了爭取連任的最後機會。

民建聯的建制派立法會前議員梁志祥說，他對林鄭月娥的說法感到「震驚」，另一名建制派議員容海恩更批評林鄭月娥的言論是「不準確及不負責任」。

林鄭月娥當年再提出修改《逃犯條例》，這一舉措觸發一連串示威浪潮。香港的民主派指中國大陸的司法制度不是公開透明，修例會令香港市民可能需要面對這種不公平的審訊制度，批評林鄭月娥「出賣香港」。

另外，當時部份有商界背景的建制派立法會議員也曾經表示對修例有保留，就細節提出修訂意見，但總體來說仍然支持修例工作。

修例建議連續兩個周末引發大規模遊行後，林鄭月娥宣佈暫緩修例，建制派議員不滿政府突然改意主意，批評林鄭月娥白費了他們支持政府的努力。

香港媒體當時報道，林鄭月娥公布暫緩前曾經與建制派立法會議員會面，期間被建制派議員麥美娟以髒話責罵。麥美娟之後接受香港媒體訪問，沒有直接回應確認事件。

最終，建制派在2019年的區議會選舉中大敗，民主派取得香港18個區議會中17個的控制權。

全球在2020年初爆發新冠肺炎疫情，香港在初期控制疫情雖然被批評比鄰近的澳門差，但不至於大規模爆發。而林鄭月娥的民望在這個時候，也回升到與示威浪潮前差不多的水平。

但到今年年初，因為奧密克戎（Omicron）變種病毒，香港疫情大規模爆發，在四個月內造成超過100萬人感染，約8千人死亡。中國國家主席習近平罕有向香港政府發出指示，強調主體責任，要求以抗疫為「當前壓倒一切的任務」。

一些分析認為，林鄭月娥抗擊新冠肺炎不力，是北京政府不讓她尋求連任的其中一個主因。

「嚴重過失」

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強形容，抗疫不力在中國大陸官員來說是嚴重過失，因此令林鄭月娥失去連任的機會。

林鄭月娥指自己去年初已經向北京政府表達自己不希望尋求連任的意向，但有評論人士質疑這個說法。

林鄭月娥去年10月發表《施政報告》，其中包括提出許多長遠的發展計劃，當時被視為她爭取連任的舉動。這些計劃包括重組政府行政部門架構、發展香港北部以加強與深圳合作等，從計劃到完成都需要最少數年時間。

蔡子強認為，這些計劃都顯示林鄭月娥當時希望連任，因此她不尋求連任是北京的決定，而不是她個人的選擇。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日確診過千、菜價爆漲與堅持清零，香港市民如何看待嚴峻疫情

中國全國人大港區代表葉國謙說，他敬佩林鄭月娥堅持法治，但指她很有主見，給人的感覺是不會容易聽取別人意見，形容她的作風在香港政圈開罪了許多人。

香港媒體引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，他對林鄭月娥不連任不感意外，甚至可以說這是明智之舉。

他形容林鄭月娥任內經歷示威浪潮和新冠肺炎兩大危機，大損她的威信，將不能應付日後的管治工作。他認為林鄭月娥不參選可騰出空間，讓北京政府組建「更有勇氣、能力、魄力、擔當，對中央忠誠及果斷的特區領導班子」。