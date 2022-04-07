新冠疫情升溫，台灣「中間地段」防疫模式面臨的挑戰

34 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣65歲至74歲長者第1劑新冠疫苗接種率為86.6%，第2劑為82.5%，第三劑為64.9%。

台灣清明節假期剛過，期間每日新冠確診人數持續增加，周四（4月7日）又爆增至382例，是今年以來單日確診人數新高。

有分析指出，台灣的Omicron疫情才剛剛開始，政府亦證實全台社區存在許多條傳播鏈。

對於來勢洶洶的疫情，台灣台大醫院李秉穎主治醫師認為， 因為新冠疫苗施打率低等因素，台灣無法採用新加坡或韓國的與病毒共存模式。

他說，台灣採取的策略是「類共存」，亦即在清零和共存中的一個中間地帶。 他解釋說，台灣將處於這個中間地帶的時間不會太短，過程也不會輕鬆。 「台灣現在是忍受低限度的傳染，不忍受會衝垮醫療系統的確診數。」他補充說。

防疫政策轉變

台灣新冠確診數在上周開始攀升。根據疫情指揮中心（CDC）總指揮官陳時中公布的數據，近期1700確診病例中，有99.8%是輕症，約0.2為重症，1人病逝。重症多半是感染前便罹患慢性疾病的老人家。

台灣民眾似乎不再像去年五月中本土疫情爆發時那樣驚恐。近日，知名歌手張惠妹在台北市舉辦多場演唱會，數萬民眾湧入會場，與歌手歡唱高歌； 全台大型宗教場所及觀光地點亦繼續舉行開放。

「我現在不擔心被Omicron感染，我想大家都一樣比較在意經濟，我比較擔心我的股票會因為接下來的疫情賠錢，」台北松山區，在娛樂產業工作的巫小姐告訴BBC。

但面對確診數迅速攀升及各界關注，總統蔡英文周三（4月6日）與副總統賴清德及衛福部長陳時中等人舉行防疫會議。 會後， 她在臉書表示，政府與醫界及地方首長達成共識，現階段台灣防疫的目標是「重症求清零、有效管控輕症」。

她說，台灣防疫策略會持續以「減災」為目標，而非全面「清零」，也不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

前台大醫院感染科主治醫師林氏璧在臉書發文解釋說，當下防疫本來就非清零或共存二選一的問題。「清零不切實際，共存須要漸進達成，不可能雙手一攤完全不管讓他指數型上升。疫苗施打率，藥物的凖備，和民眾的溝通，輕重症分流如何做得順暢，都還要努力。」

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民也向台媒表示，要達成減災，最重要的兩件事就是打疫苗、備藥物，特別是藥物一定要備齊。他說，要讓高風險族群在輕症時就能服用，方能達到預防重症的效果，但以台灣目前的藥量來看「減災，應該是不太夠」。

李秉穎認為，現在確診病例多數是輕症或無症狀，容易引發民眾過度放鬆，而台灣新一波疫情現在只是開端。本身活動範圍廣，活動力強的的青壯族群感染後亦有可能將病毒傳給老人家。

「你提到的阿妹的演唱會或其他活動，也有年輕人回家後感染給長輩的風險。」

疫苗接種為關鍵

台灣防疫政策正在悄悄變化，但有不少民眾憂慮，台灣會否會在確診數暴增後陷入香港近日疫情失控的狀況： 許多長者感染後去世，在醫療資源不足的情況下，病牀遍布醫院門外，病人寒風中排隊等待醫治，病人與遺體共處病房內的慘況。

許多分析也同意，若病毒擴散到長輩族群，對台灣醫療的考驗將會很大。

因此，李秉穎認為，以香港為借鏡，住在老人院等安養機構的民眾疫苗接種率需要盡速加強。他說，台灣因為慢慢步向共存，也為了不傷害經濟所以對於大型的演唱會，或餐廳，以及觀光地都沒有禁止，重點仍是推動疫苗接種率上升，這是當務之急。

台灣指揮中心資料統計，目前台灣新冠疫苗接種率第1劑超過83.0%，第2劑超過78%，第三劑51%。至2022年3月7日的資料統計，台灣65歲至74歲長者第1劑新冠疫苗接種率為86.6%，第2劑為82.5%，第三劑為64.9%。75歲以上民眾第1劑接種率為75.6%，第2劑為69.8%，第三劑為51.4%。與此對比， 新加坡及南韓60歲以上的民眾新冠疫苗接種率高達95%以上。

針對台灣有醫師或學者批評，為何台灣演唱會照常舉行，但12歲以下的兒童卻不能施打疫苗，校外教學活動要停課或停班， 小兒科主治醫師李秉穎告訴BBC說，台灣還沒有授權的疫苗可以給這個年齡組打。

他說，目前輝瑞（BioNTect ）還有莫德納（Moderna）疫苗有12歲以下臨牀實驗數據，Novavax 次單位蛋白疫苗 ，臨牀試驗也正進行中。

台灣衛福部長陳時中今年3月公布，經過專家會議決議，台灣暫時不建議5到11歲兒童接種新冠疫苗，原因是國際上對該族群的接種研究尚未齊全，而且台灣兒童確診或重症案例不多，若未來有新資料出爐才會再開始討論。

台灣振興醫院感染科醫師顏慕庸則向台媒聯合新聞網分析，新冠疫苗與傳統疫苗副作用表現不同，「需考量兒童自體免疫、發育及長遠健康等影響，需審慎評估」。他又說，即便台灣完全解封，兒童施打新冠疫苗也要慎重。