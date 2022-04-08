上海疫情：單日確診首破兩萬，官媒稱應放棄「躺平心態」

24 分钟前

圖像來源，Getty Images

曾經的「防疫模範生」上海，爆發了中國內地迄今為止規模最大的新冠疫情，從確診數據來看，這一輪爆發還在快速發展中。

當地政府依然採取「封城」+「全民檢測」的方式，以期快速阻止病毒傳播。

上海作為中國最大的城市，要面臨為短時間內同時為2500萬人進行核酸檢測的巨大挑戰；同時，上海也是中國最發達的地區，人力物力和治理水平處於中國最高水平。

然而，過去在武漢、西安等地封城時已發生過的物資短缺、寵物被撲殺、拒絶救治其他病患等問題，再次重現於上海，中文互聯網輿論反應劇烈，批評聲不斷。

單日確診首破兩萬

4月4日，上海新增本土新冠感染者首次破萬後，7日上海新增感染者已突破兩萬，再創中國城市單日感染紀錄。截至4月7日24時累計報告本地感染者超過13萬例。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海疫情：單日新增超兩萬，累積感染破13萬

4月8日上午，當地政府的新聞發佈會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，4月7日新增824例新冠肺炎本土確診病例和20398例本土無症狀感染者。824例確診病例均診斷為輕症，其中121例在閉環隔離管控中發現，380例在相關風險人群核酸篩查中發現，323例為無症狀感染者轉歸確診病例。

13萬例確診中，官方報告只有1例重症。

不過，此前上海浦東的東海老年護理醫院的一名護理人員告訴BBC，該院爆發一輪嚴重疫情，她看到一名病人死亡，還聽說一名同事處理了另一名死亡病人。同時，受訪的工作人員們也表示，由於感染案例很多，很難說這些逝者是否死於新冠。

柯基犬遭撲殺惹眾怒

本周三（4月6日）晚間，多條視頻在中文互聯網流傳，視頻顯示，上海一隻寵物柯基犬被以防疫為由強行打死。視頻及對話截圖顯示，事發地為上海浦東新區曹路鎮的住宅小區「星海家園」，有市民因確診及密接必須集中隔離，家中柯基犬無人照料被放生小區外，隨後遭一名身穿白色防護衣的人員打死。

相關視頻在微博快速發酵，其後星海家園居委會人員表示，打狗是「因為狗主人家有陽性，怕有細菌啊什麼的，怕出現傳染，沒考慮很全，一下子沒有想到那麼多。我們書記和他（狗主人）講過了，到時候會跟他說明賠償」。

然而居委會的回應卻激起網民更大憤怒，紛紛在社群平台發文或留言稱：「輕描淡寫一句考慮不周，賠償要怎麼賠？那是一個生命，那是人家的家人！」 「 2019年新冠剛出來不懂就算了，這種事還發生在2022的國際化大都市嗎」；也有評論稱「上海文明葬於此」。

去年11月，類似事件也發生在江西省上饒市。該市的「金鳳花園」住宅小區出現確診病例，全小區應地方防疫部門要求集中隔離，並進行消毒。防疫人員在屋主未同意的情況下，進入傅姓人家屋內並將一隻柯基犬毆打至死。

上饒事件輿論發酵後，當地政府道歉並將涉事人員調離崗位。中國官媒央視事後報道則稱，「國家衛健委專家指出，在沒有證據證明寵物可以把病毒傳給人的情況下，把寵物進行隔離就行了，證明寵物不再攜帶病毒後就應該解除隔離，這才是科學態度。」

嬰幼兒「骨肉分離」

上周《中國慈善家》報道，上海疫情中，多名嬰幼兒被單獨隔離，並引述一名患兒家長稱，在一家三口均為陽性的情況下，她兩歲半的女兒卻被單獨帶去隔離，地點為上海公共衛生臨牀中心。家長對此感到焦慮和不解，並透露在隔離點「一個護士要照看約10個孩子」，而在和女兒分開的過去三天裏，每一次問詢情況都只能得到「還好」兩個字的回復。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海在36小時內對2500萬市民進行了一輪核酸檢測。

同時，網上傳出被隔離嬰幼兒哭鬧的照片和影片顯示多名嬰幼兒在無人看護的情況下，擠在一張張凌亂不堪的病牀上啼哭，有的嬰兒橫躺在牀上，牀單還蒙住半張臉，有的嬰兒擠在牀的角落，而牀角放著醫院的消毒容器。

隨即上海市公共衛生臨牀中心回應事件，指事發處非網傳的「金山嬰幼兒隔離點」，而是醫院兒科病房在內部騰挪過程中的一些場景。而有孩子被單獨隔離的家長表示，希望信息能公開透明，讓家長了解情況。

本周這一事件持續發酵。「骨肉分離」式隔離嬰幼兒，引發上海家長的不安。

本周一，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝就「兒童單獨隔離」的話題回應媒體說，根據《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

換言之，即家長同為陽性可陪同嬰幼兒隔離。

此後，上海兒童醫學中心相關負責人表示，從目前收治的患兒情況來看，八成以上其家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣就會採取「同收同治」； 而針對很小一部分核酸陰性的家長，又不願意和孩子分離，從人道主義的角度考慮在家長充分知曉風險的前提下也會有相應安排。

2500萬人進行全民檢測

本周一，上海開展全市範圍內的核酸檢測，36小時內對2500萬人進行檢測，即便在屢次全民檢測的中國，也創下時效和規模的紀錄。

中國15個省份共計3.8萬餘名醫務人員赴上海支援，中國軍方也派出2000多人支援。此外，上海部署5萬安全員上崗，將對違反防疫規定、故意擾亂防疫秩序人員予以處罰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國軍方派出了最大的運輸機向上海調遣人員和物資。

相比於其他國家的「封鎖」（lockdown），中國的「封城」措施十分嚴格——出入城公路口設置障礙，飛機、火車全部停運，除了身穿防護服的白色大軍，曾經繁忙的街道空無一人，居民小區大門緊閉，甚至一些居民家門口被貼上了封條。

與「封城」相輔相成的是大範圍的核酸檢測——一個超過千萬人口的城市，在幾天內可以對每個人進行數輪檢測。比如，2020年5月封城中的武漢通過「十天大會戰」對1100萬常住人口進行全員檢測。

兩年後的今天，這一措施已經制度化，中國政府要求，一旦發生疫情，500萬以下人口的城市，兩天內完成全員核酸檢測，500萬以上人口的城市，三天內完成。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國政府採取異地支援的方式幫助上海進行封控和檢測。

在人口最多的城市上海，這一時限甚至被壓縮到36小時。

「封城」+「全民檢測」，組成中國抗擊疫情的秘訣，也使中國可以「化長痛為短痛」，謀求「動態清零」——武漢在76天後解封，其他城市往往能在一個月內解封。

然而，奧密克戎開始廣泛傳播時，越來越多的國家意識到，這個傳播速度更快，毒性更弱的變種面前，嚴防死守變得越來越難，也越來越不划算。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 封城帶來的物資供應問題遭到上海市民的詬病。

官媒稱應放棄「躺平心態」

上海疫情嚴峻，然而無症狀感染者比例極高，且僅出現一名重症。這樣的數據使越來越多人開始討論，嚴格防疫的經濟代價究竟有多大？

本周四，中國官媒《人民日報》發表評論文章稱，在輿論場上有一些「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，有的借疫情鼓噪「躺平」、「與病毒共存」等消極言論。

文章稱：

對此要保持高度警惕，越是防疫吃緊，越要摒棄「躺平」心態。

奧密克戎傳播快、傳播力增強，且感染者大多無症狀，感染後不易被發現。一旦「放開」，造成醫療資源擠兌，導致大量的老人或有基礎疾病者等可能出現死亡，以及大面積感染後可能產生新的病毒變異，後果不堪設想。

疫情爆發以來，中國始終堅持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身體健康放在第一位，確實付出了不小的成本。任何防控措施都會有一定的代價，但同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價都是值得的。

中國堅持「動態清零」總方針，用最小的成本、最短的時間、最快的速度阻擊了局部疫情反彈，確保了產業煉和供應鏈的穩定，實現了經濟發展和疫情防控的全球領先。事實證明，「動態清零」做法符合國情，符合科學規律，效果是好的，成本也是最小的。

此前，BBC中文援引香港中文大學經濟系教授宋錚最近與幾位學者進行聯合研究。該研究顯示，如果對北京或上海這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。