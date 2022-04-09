習近平稱讚中國防疫措施 上海封城持續單日感染數再創新高

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海實施封城至今已經差不多兩星期。

上海的疫情持續之際，中國當局在北京舉行冬奧會總結表彰大會，國家主席習近平稱讚冬奧主辦方成功透過閉環管理，防止新冠肺炎在奧運工作人員和運動員之間傳播，保障了各方人員健康。

習近平發表講話，形容冬奧委會安全順利舉辦，是中國人民向國際社會的「莊嚴承諾」，又引述外國運動員說，如果應對疫情也有金牌，中國應該得到一枚。

與此同時，上海的新冠肺炎疫情仍然嚴重，當地2500萬名居民繼續受封城措施影響，必須留在家中隔離。當地傳出不少家庭因為無法外出購買食物，統一配送又未能完全滿足需要，出現糧食短缺的情況。

官方周六（4月9 日）公布，4月8日上海新增本土確診1015例和無症狀感染者22609例。但在至今累計超過13萬宗個案中，只有一人屬於重症。BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）報道指，單一重症個案，令外界質疑上海是否真正有需要作大規模封城。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平在講話中沒有提到上海的疫情。

習近平還說了什麼？

習近平在講話中沒有提到上海的疫情，只提到北京冬奧期間，所有測試確診新冠肺炎陽性的人都得到有效治療和良好照顧，城市防控動態清零。

他又說在全球新冠肺炎疫情大流行的情況下，中國把全部參與者的健康放在第一位，通過嚴格的防控措施，保障了各方人員的健康。賽時期間，閉環內陽性比例僅為0.45%。

他形容中國的防疫政策再次經受住了考驗，為世界抗疫和舉辦重大活動提供了有益經驗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海疫情：單日新增超兩萬，累積感染破13萬

在表彰大會舉行的同時，上海實施封城至今已經差不多兩星期，當地人大多不能自行買菜，只能透過網絡平台購買生活物資，或等待官方配送。

但這些平台和配送服務已經超過負荷。美國芝加哥大學學者楊大利在社交網站上說，不少人缺乏日常生活所需物資，另外一些人每天只能吃一餐。

他又說，上海老人是最高危的一群，他們很多都是獨自生活，也不懂得利用智能手機上網訂購食物。

北京當局目前已經派出2000名官兵到上海，協助處理疫情，同時在全國各地抽調約38000名醫護人員支援。

當局又說，目前已完成或興建中的牀位約有13萬個，用來收治新冠肺炎病者，其中4萬個位於上海國家會展中心。

中國是少數目前仍然針對新冠肺炎疫情採取清零政策的國家。隨著全球的新冠肺炎疫苗接種數字不斷提升，不少研究發現奧密克戎（Omicron）變種造成重症、以至死亡的比率，較之前的新冠病毒變種低，不少歐美和亞洲國家都已經採取與病毒共存的方式應對疫情。