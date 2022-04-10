俄羅斯入侵烏克蘭：烏東成為關鍵戰地 兩國將如何交火

大衛·布朗（David Brown）

BBC記者

47 分钟前

圖像加註文字， 烏克蘭外長庫萊巴（ Dmytro Kuleba）說，這場戰鬥「將會讓你想起第二次世界大戰」。

烏克蘭與俄羅斯的戰爭的已經轉移到烏國東部，烏克蘭部隊在該地區戰鬥力強，凖備充分。有分析認為，該國最強的部隊都在烏東，他們在那裏挖了戰壕系統（trench system），也加固了其他戰事系統。

到目前為止，烏克蘭有力地抵抗了俄羅斯的推進，但與正在一點點逼近的俄軍相比， 在某些地方他們在人數上會處於劣勢。

關鍵戰役將在哪裏開打？

莫斯科官員表示，該國部隊現在的重點是 「完全解放」頓巴斯，後者泛指烏克蘭東部的盧甘斯克和頓涅茨克地區。

但是，東部的地形將給俄軍進攻帶來巨大挑戰。分析人士稱，與該國北部相比，這些開闊地帶的樹林較少，可能有利於烏克蘭軍隊防守。

位於美國華府的智庫「戰爭研究院」（ISW）稱，斯洛維揚斯克（Slovyansk）若發生戰役，可能是這場衝突的下一個關鍵戰役。

若從伊久姆（Izyum）推進的俄軍能夠拿下該鎮，那麼他們可以選擇向東向魯比茲內（Rubizhne）推進，並圍攻那裏數目較少的烏克蘭部隊，或者進一步向南推進以包圍在該區域軍隊人數較多的烏軍。

如果馬里烏波爾落入俄羅斯手上，也可能有讓更多的俄軍向北推進到頓涅茨克以西地帶。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 王吉賢：因烏克蘭戰爭在中國身陷爭議的YouTuber

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 烏克蘭方面不僅僅凖備了如第一次世界大戰出現的戰壕，他們還加強了關鍵城市和村莊的軍事設防。

烏克蘭軍隊如何備戰？

國際戰略研究所（ Institute for Strategic Studies）的退役准將巴瑞（Brigadier Ben Barry）表示，烏克蘭軍隊備戰多年，俄軍可能很難將他們逼退。

他說，烏蘭方面不僅僅凖備了如第一次世界大戰出現的戰壕，他們還在關鍵城市和村莊加強了軍事設防。「烏克蘭的裝甲車和其他設備被安置在護城河或路堤，提供保護，」他說。

駐防東部的烏克蘭軍隊經驗豐富，自2014年的烏俄衝突以來，他們一直在抵禦俄羅斯分離主義分子。而且，在俄軍從烏國北部撤軍後，若烏克蘭軍方將保衛基輔的部隊重新部署到東部，那麼烏東的軍力也會增加。

圖像來源，. 圖像加註文字， 烏克蘭士兵和該國的反坦克武器

俄羅斯將如何進攻？

巴瑞准將向BBC說，俄羅斯可能會大量使用火炮（artillery），從空中擊潰烏克蘭的強大防禦，然後再在地面向前推進。

火炮是重型武器，旨在將彈藥發射得比小型武器更遠。在沒有重炮轟擊掩護的情況下，用步兵正面迎戰烏克蘭軍隊，有可能造成俄軍的巨大傷亡，並大大增加失敗的風險。

俄羅斯有一系列武器可選擇。特別是，俄羅斯技術領先的自走炮車是「一個非常重要的因素」，巴里准將說。

自走炮車具有坦克的外形，但其發射的彈藥是先往空中飛行，然後落在目標上，而不是直接射向目標。它比牽引式的火炮車有更多的保護，當敵人的防禦被打破時，它也可以快速前進。

然而，向前推進的機會可能很少，因為雙方在多條戰線上勢均力敵。

巴瑞准將因此分析：「交戰可能會相當血腥和對彼此都有消耗的。」

為了從更遠的距離打擊烏克蘭陣地，俄軍已經逐步建立了多個火箭發射器系統，並且可能會大量使用它。

俄國的格勒（Grads）火箭發射器備有40枚火箭彈，可在短短20秒內發射。它已對烏克蘭一些地區的平民造成了災難性的傷亡，使哈爾科夫、馬里烏波爾和其他城市的許多住宅區變成了廢墟。

報告顯示，俄軍也在烏克蘭部分地區使用了空爆燃燒彈(Thermobaric weapon;又稱真空炸彈)，包括在頓涅茨克的馬里烏波爾和哈爾科夫的伊久姆（Izyum）城鎮。它們的破壞力比類似規模的常規炸藥大得多，因為前者的燃料混合物散射成雲狀，之後引爆產生一個巨大的火球和爆炸波。

英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）的艾文斯（Samuel Cranny-Evans）說，空爆燃燒彈 「主要是為城市戰而設計的」，因為在這種炮彈內最初因為撞擊後散開的燃料混合物雲在引爆前可以穿透建築的縫隙。

因此，若俄軍的炮彈成功地摧毀了烏克蘭的關鍵防禦系統，俄羅斯可能會使用配備小型武器的步兵和一系列輪式和履帶式車輛，以及具有強大火力的坦克往烏軍抵禦地帶前進。空中支援戰力則可能包括戰鬥轟炸機和攻擊直升機。