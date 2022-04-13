上海疫情：牛津大學教授陳錚鳴談確診數為何居高不下，如何理解超低的無症狀比例？

29 分钟前

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4月7日以來，上海單日本土新增新冠感染人數維持在2.5萬左右，自3月初開始暴發的這輪疫情累計確診總數超過20萬，重症一例，官方公布的無症狀感染者比例為96%左右。

在已進行多輪核酸檢測的上海，為何已採取嚴厲封控措施後確診人數仍保持高位？上海疫情面臨的挑戰有哪些？英國牛津大學傳染病學教授陳錚鳴這樣解讀。

「上海情況非常難，挑戰超出想象」

BBC中文：上海連續多日新增感染者數量居高不下，可能的原因是什麼？

陳錚鳴：核酸檢測是確診新冠感染的金標凖，但需要集中採樣，如防範不當，本身會造成一定的次生感染。尤其是針對傳染性極強的奧密克戎，可能和病毒打個照面就會被感染。

其次，任何檢測都存在有假陰性的情況。尤其現在大都採取混，10人一組，集中分析。混檢後病毒量被稀釋，檢測結果並非100%精凖，可能會漏掉不少（確診）。另一個原因是感染後，有潛伏期，即使活動期病毒也可能時隱時現，有時抓得到有時沒抓到。這樣都會影響檢查的凖確率和清零措施的有效性。

再則上海社區本身的感染存量已經很大，比想象的嚴重，全人群篩查一次兩次不能解決問題，需要在數周內反覆篩查檢測，才有可能把所有感染者盡數找到。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 上海已開始採用抗原檢測。

此外居民跟外界的接觸也存在感染風險，比方說如果外賣快遞的消殺沒做好，也有可能（感染病毒）。但需要強調的是，這種情況儘管有風險，但（傳染）可能性並不大。

另外，現在的核酸檢測（技術）是根據當初武漢初始疫情的病毒核酸序列設計的，對奧秘克戎的敏感度可能會受影響。

抗原檢測雖然出結果快，但敏感度不夠高，感染初期可能查不出來，病毒達到一定量才能查出來，這段時間感染者其實也具有有傳染性。

BBC中文：如何看待上海採取的防疫措施？

陳錚鳴：這一次我覺得上海情況非常難，挑戰超出想象。

現在不斷擴建方艙醫院，怕有點遠水解不了近渴。2500萬人的上海，萬一感染人數控制不下來，到達數十萬人或更多，方艙醫院是否能應對？如不能應對，不得不考慮居家隔離。

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當然希望能做到所有的病人應查盡查，應收盡收，全部收進方艙醫院，盡快取得社會面清零，這是比較理想的狀況。

但萬一不行怎麼辦？可否請科學團隊做模型預測，並根據模型不同參數設置進行預測，制定2-3套不同的應對方案，確保有備無患，萬無一失？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海一棟17層的辦公樓被改作臨時醫院，這裏將用於接待新冠感染者。

無症狀感染者比例

BBC中文：從上海市衛健委4月8日公布的數據看，上海的無症狀感染者比例超過了96％。怎麼看待這麼高的無症狀比例？

陳錚鳴：奧密克戎引發的這一波疫情，國際上的數據顯示，有症狀和無症狀感染者大概的比例是20%和80%。

長春和吉林的數據和國際數據比較吻合。但上海有症狀感染者的比例特別特別低，只有不到5%的有症狀感染者。（我）沒有第一手數據，個人認為可能有幾方面的原因：

一方面可能上海的免疫接種率特別高，而且篩查比較徹底；另一方面，由於採取全民篩查，部分感染者還處於潛伏期。此外，可能是在報告症狀時，人為的主觀淡化症狀。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海已採取了嚴厲的封城措施，街道兩邊用擋板阻止人員進出。

BBC中文：上海到目前為止報告一例重症，未有報告任何死亡個案。另外，即使累計確診超過20萬人，上海至今未有高風險區。

陳錚鳴：和國際慣例有所不同，中國在報告新冠疫情時，分有症狀和無症狀的人數。這容易造成誤讀，低估疫情的嚴重程度。比方說上海目前每天檢出的新感染者二萬餘人，但有症狀者只有幾百例，不仔細看，可能會產生一種疫情不嚴重的錯誤判斷。

中國新冠的防控分級管控區主要按照有症狀感染者的人數來分，將無症狀感染者另類處理，這樣可能使社區防控的機動性大一點，可以管得不那麼死，對民生的影響稍微小一點。

但疫情一旦擴大，這種分類已經意義不大，尤其是無症狀感染者也具有傳染性。

國際上大量的數據顯示，疫情爆發2-3周後，因重症而住院的人數才會開始出現逐步的增加，而死亡人數的明顯增加還要再滯後2-3周。隨著時間的推移，未來數周，上海新冠重症和死亡的人數應該會出現上升的趨勢。

當然，中國對新冠病例死亡的分類和標凖也與國際有所不同。在大流行期間，為了統計口徑的方便，歐美各國的標凖為死亡之前28天感染過新冠病毒，都算作因新冠死亡。

很多（感染新冠病毒的）患者可能死亡時，不是直接死於新冠病毒導致的肺炎或者呼吸衰竭；可能是檢測陽性或有過輕微症狀，但是死於心臟病或者死於腫瘤轉移等等，在統計時都被算作因新冠死亡。

中國對死於新冠的判斷標凖可能更嚴。

奧密克戎等同大號流感？

BBC中文：現在有一種觀點將奧密克戎感染視為大號流感，您怎麼看？

陳錚鳴：我覺得這個說法不科學。

它不是大號流感，它有幾個特徵不一樣。

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第一它的傳染性特別強，遠遠超過流感；第二它沒有季節性，流感有季節性，一般在秋冬發生。你看現在都已經春暖花開了，包括在南半球也都是夏天，奧密克戎也照樣傳開。

第三，沒有接種疫苗的情況下，它的危害遠遠超過流感。香港第五波疫情中死亡大概8800人，是很好的警示。

只有在完成全程免疫接種，尤其是接種加強針後，病毒的危害才能變得很弱。這樣的話，總體來講跟流感就差別不大。尤其是對健康的人或者是年輕人、身體好的人，就可以和流感一樣對待。

這樣也就對防控措施的調整，創造了很好的機會窗口。

前兩年實行嚴格管控的東南亞國家，比如日本、新加坡還有新西蘭、澳大利亞都開放了。開放後感染人數也大量增加，但民眾不怕，覺得感染就像感冒一樣，有很多輕症，這些影響大家都能承受，也不會擊穿醫療資源。

香港一直沒能真正開放，這輪疫情大流行後，陰錯陽差，說不定就能徹底從疫情中走出來了。這一關，我覺得任何國家都要面臨，都要闖關，只是看闖關的時機和代價。

BBC中文：中國國內的討論是中國醫療資源分佈不均，怕放開後造成醫療資源擠兌。

陳錚鳴：因為嚴格管控，並抽調大量的醫務人員從事防疫工作，現在醫療資源可能已被嚴重擠兌。這樣勢必對其他一些非新性冠疾病的診療造成不利的影響。上海每天有7000多台手術，有些手術耽擱一個月兩個月問題不大，但有些急性手術，比方急性胰腺炎、搭支架等都是救命的手術，這些手術會不會因管控而被耽擱，可能的次生危害如何避免？都要科學面對，找到好的平衡點和精凖管理的技術路徑。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 「因為嚴格管控，並抽調大量的醫務人員從事防疫工作，現在醫療資源可能已被嚴重擠兌。」

比如可以通過集中的電話服務採集不同的信息來實現分級診療，確定求助者是否需要住院，或者需送至指定醫院治療。對急診入院的病人，也可以根據有無核酸檢測以及檢測結果，按交通燈的原則區別對待，及時進行診治。

在疫情防控期間，不光要考慮新冠病人的需要，同時也要考慮其他病人。一刀切的防疫，會把複雜問題簡單化，顧此失彼，造成不必要的次生醫療危害。

BBC中文：很多人怕得後遺症。

陳錚鳴：後遺症確實有，但現在很多的研究都是針對第一波和第二波的新冠病毒，而且當時很多人沒有接種疫苗，所以感染後得重症，有部分患者不能徹底恢復。

現在全球都在研究新冠病毒的後遺症。接種疫苗後（患）後遺症的機率肯定更低。但有多少後遺症，什麼情況下有，持續多長時間，感染奧密克戎後情況又如何，這些問題現在還缺乏非常科學的數據。