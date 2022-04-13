李家超報名參選香港特首 獲過半選委提名

26 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。 他透露自己遞交了786個提名，超過選舉委員會成員一半，但強調要到投票當天獲選委支持，他的選舉工作才算結束。

香港前政務司司長李家超正式報名參選特首，其團隊透露說， 他已取得選舉委員會中786名成員提名，超過現任選委會1488名成員的一半。

儘管如此，李家超在周三（4月13日）遞交參選表格後說，整個選舉要到選委投票一刻才算完成。

過去數個月香港媒體不斷報道不同人士有意參選新一屆香港特首，包括現任特首林鄭月娥、前特首梁振英、財政司司長陳茂波等。但之後林鄭月娥表示不尋求連任，梁振英表示支持李家超參選，意味著很大機會只有一名候選人可以獲得有效提名，是香港主權移交以來，第一次只有一名正式候選人的特首選舉。

北京去年修改香港的選舉制度，規定選舉委員會有1500個席位，部份席位由出任特定職位的人兼任，例如所有立法會議員不需經過選舉，就會自動成為選委會成員。由於部份政客同時擔任兩個可以自動成為選委會成員的職位，因此實際人數少於1500人。

新的選舉制度又規定候選人必須取得最少750票才能當選，李家超的提名已經超過這個數字，預示他很可能在5月8日的選舉中輕鬆過關。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 李家超表示按香港《基本法》第23條的規定，就保護中國國家安全立法將會是"優先項目"。

23條立法是「優先項目」

香港特首選舉的提名期在這個周六（4月16日）結束，但周五（4月15日）和周六都是假期，政府部門不辦工，因此候選人最遲需要在周四（4月14日）提交參選表格。

香港法例規定現任官員不可以參加特首選舉，李家超在4月6日按規定辭去政務司司長一職，一天後獲北京政府批准，4月9日正式宣佈參選。

從宣佈參選到遞交參選表格不到一星期，他至今未有公布政綱。他在遞交參選表格後，向傳媒坦言自己「宣佈參選至今只有數天，在撰寫政綱方面需要時間」。

他在競選宣言中強調會採取「以結果為本」的施政方針，在會見傳媒時也表示按香港《基本法》第23條的規定，就保護中國國家安全立法將會是「優先項目」。

李家超數十年來在香港警隊工作，2012年升任保安局副局長，之後成為局長，至去年6月獲委任做政務司司長。他宣佈參選特首，被外界懷疑缺乏保安工作以外的經驗，不能為香港解決房屋、經濟等問題。

回應質疑時他說，沒有一個人會懂得所有事情，最重要的是選擇可以幫助自己的人。

李家超是誰？

現年64歲的李家超1977年中學畢業後便加入香港警隊，當時原本他能夠入讀香港大學，但因家庭原因放棄。

2017年成為保安局局長後，任內其中一個被親北京的建制派表揚的「政績」，是推動以社團條例方式，取締提倡香港獨立的香港民族黨，當時香港《國安法》尚未出台。

不過這個決定引發外界關注香港言論、集會、結社自由受削弱。

之後，他有份推動甚具爭議的《逃犯條例》修訂草案。外界擔心這條例通過後，會令香港人被移交中國大陸受審。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 北京去年修改香港立法會和特首選舉制度，被批是嚴重消弱非建制派的影響力。

在修例爭議初期，他把外界對草案的批評，歸究是新聞界和法律界人不了解修例草案。而在立法會會議中，他拒絶就中國人權問題作出評論，只強調會在移交嫌犯時，將無罪假定、公開審訊等條件加入協定中。

港府一眾官員無法釋除公眾對《逃犯條例》修訂的疑慮，企圖強行在立法會闖關，結果觸發持續數月，規模空前的「反送中」示威。

他有份與一眾香港官員一同推動香港《國安法》，他當時以示威者擲汽油彈為例，指若行為屬嚴重暴力，並有威逼政府的意圖和政治目的，便構成「恐怖主義」。