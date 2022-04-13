李家超報名參選香港特首 或成唯一候選人

李家超報名參選香港特首 或成唯一候選人

香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。

他透露自己遞交了786個提名，超過選舉委員會成員一半，但強調要到投票當天獲選委支持，選舉工作才算結束。