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李家超報名參選香港特首 或成唯一候選人
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李家超報名參選香港特首 或成唯一候選人
22 分钟前
香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。
他透露自己遞交了786個提名，超過選舉委員會成員一半，但強調要到投票當天獲選委支持，選舉工作才算結束。
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