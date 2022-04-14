香港特首選舉：李家超「得票」已超選委半數，一個強硬香港特首會帶來什麼

黃穎

BBC中文特約撰稿人

1 小时前

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警察出身的香港前政務司司長李家超於周三 ( 4月13日) 正式報名參選第六屆行政長官選舉，成功取得逾786張提名票，超過1488名選委的半數。輿論普遍認為，在「完善選舉制度」的安排下，這次香港特首選舉和澳門的「一人模式」雷同。獲中央「祝福」的李家超成為至今唯一候選人，不出意外的話將篤定成為下屆特首。

政治評論員對BBC中文表示，這一動向反映北京對未來特首的要求，會側重於維護國家安全及穩定。

一個一貫以強硬作風示人的新特首一旦當選，將會帶給香港和北京帶來什麼樣的改變？

和西方式選舉制度劃清界限？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人大修法後，北京在各個場合強調「」愛國者治港「，並將此作為遴選香港官員的最新凖則。

香港中國事務記者及評論人林和立接受BBC中文專訪時表示，根據建制派人士透露，北京不想兩個建制派人互相競爭，造成分裂影響團結，因此只有一名侯選人。另外，因為疫情的關係，選舉的日期縮短了，如果有兩個班子，將會把事情複雜化。BBC尚無法獨立證實這一說法。

林和立認為，另一原因是，「中國已表明不奉行西方式或美國的選舉制度， 認為澳門的選舉模式省時省力，同時可以凝聚建制派支持一個北京認為稱職及滿意的候選人，不需要做場戲弄出另一個競爭者出來。」

他指出，過往數屆選舉，第一屆有四個候選人，由董建華當選，而曾蔭權那一屆更有梁家傑作為民主派的代表， 這都有西方式民主成份。

另一名時事評論員程翔接受BBC中文採訪時表示，北京選擇李家超是在「止暴制亂」的角度上。

他認為回歸以來，中央政府對香港一直有抱怨——九七的回歸只是視為主權回歸，25年來治權及人心並未回歸。反修例風波後，北京立定決心拿回香港的主權，從而使香港今後的管治與國內一套看齊。

林和立認為，北京決定找一個警察背景的特首，遵從行使北京的指示效率會較高。過去林鄭年代的政務官治港模式，北京認為有毛病，未能決策果斷執行北京的指示。

林和立認為，北京似乎已在維護香港國際金融中心地位和國家安全之間做出了選擇。根據國際形勢的發展，如果中美關係的矛盾加重，北京就會把國家安全放在更高的位置。

不再迂迴的北京

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國全國人大對香港特區選舉制度做出改變。這次選舉是新制度下的第一次特首選舉，提名方式，投票方式都發生了較大變化。

程翔分析，以往香港的治權，由商人治港，到AO （政務官）治港、到精英治港。北京認為最終治港權沒有掌握在自己手中。儘管由回歸那一刻起，特首選舉一定要北京「祝福」才可以當選，然而，以往祝福的方式也是比較含蓄。因為要顧全一國兩制的面子，所以用很多迂迴的方法來顯示北京的祝福方式，最著名是「江握手」，當年江澤民走去握董建華的手。

程翔表示，現在連這個表面功夫也不用做，就是上面欽點完，下級自動投票。這和內地選舉相似，黨委決定好候選人後，才讓選民投票。

在新的選舉制度下，香港特首候選人要經過資格審查委員會審查、選委會提名，最後才能由選委會去投票。在層層篩選下，確保候選人都是北京屬意的，最後出現特首「等額選舉」，即只有一個候選人。

根據程翔觀察，在李家超表示有意參選後，一天後即獲中央批准；反觀2017年曾俊華請辭財政司司長去參選時，中央就拖了幾十天，明顯是不希望他參選。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國兩會：北京出手改革香港選舉制度

李家超的要務

李家超本周發表競選宣言，提出未來施政的三大方向，「施政以結果為目標、全面提升競爭力、奠定穩固基石。」三點之中，程翔認為北京最看中是第三點，所謂「奠定穩固基石」相信是要加強香港的國家安全政策。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李家超（右）的個人表現，應該代表著北京政府對香港的設想和要求。

程翔指，過去幾年北京反覆強調，香港要強化對國家安全的責任，他估計李家超上任後有兩大任務，包括落實《基本法》第23條的立法。第二個任務，是奠定香港穩定基石。過去中央政府的宣傳指，香港之所以混亂，是因為有外國勢力，李家超要穏定基石，他將會對外國勢力進行排查，從而杜絶外國勢力企圖巔覆中共。

程翔相信李家超任內必定大力推廣愛國主義宣傳，比如從幼稚園至大學建立國家安全敎育等概念。

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李家超參選後已表明推進香港《基本法》23條立法屬其中一項優先處理的項目，並表示積極推進立法重申23條立法屬憲制責任。

程翔預計，李家超治下的香港可能變成一個「警察城邦」，「他將會進一步扼殺民主自由思想，一個本來相當成熟的公民社會會被進一步被扼殺。」

很多人把人口規模及產業功能相近的香港和新加坡作比較，認為如果香港有如新加坡強勢的政府管治，經濟穩定，也未嘗不是好事。程翔認為，新加坡有自主權，可以制定自己的政策而香港卻沒有，這是最大分別。再加上香港過去百年曾經享受自由，自由可以說是生活不可分割的一部分，香港人不能單純滿足於穩定的經濟，所以與新加坡的情況不一樣。

李家超回應2019年修例風波

李家超則在宣佈參選後的記者會上指出，自己出身基層，小時在公共屋邨長大，深感基層之困苦。他又表示，參選不為自己，形容這次是「莫大的人生挑戰」，認為香港的團結施政必須以解決市民問題為首位。

被問及何時公布政綱，他回應指，仍然與不同選委及人士進行交流，希望最後的政綱會充分慮各方意見，兼容並包。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。 他強調要到投票當天獲選委支持，他的選舉工作才算結束。

但在被問及在2019年處理《逃犯條例》修訂一事有否缺失時，李強調所引發的嚴重暴力行為、港獨肆虐、外國勢力插手、推波助瀾等事實，歷史會有一個公平的評價。

李又被問到如何解決觸發反修例事件的陳同佳案件。他說，台灣當局應立即接受殺人案兇手陳同佳自首。根據香港法律，陳同佳已是自由身份，台灣當局應盡快讓陳同佳前往台灣自首。

根據香港民意研究所的定期民意調查，修例風波爆發後，李家超的民望淨值長期處於負值；其中在2019年10月，他的民望淨值為負63.4%。香港研究協會今年4月初的民調亦顯示，李的評分為2.25分（滿分為5），接近不滿意水平。

香港最大建制派民建聯副主席張國鈞接受BBC中文專訪時表示，過去香港發生了好多重大事情，管治效能並不理想，官員在團隊精神有所缺乏，做事少了政治擔當。這一方面李家超的背景是能夠勝任的。

張國鈞認為，不同階段需要有不同管治風格。除了保安以外，土地供應及醫療等許多民生問題都需要一些大的革新動作，而李的強硬作風將會有利大力改革。

表態支持

除了被公認已得到北京「祝福」外，李家超目前還得到了香港商界、政黨、公務員團隊以及親中陣營的表態支持。

地產商紛表態支持，長江集團主席李澤鉅發表對新一任特首期望後，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、新世界發展 ，行政總裁鄭志剛亦發表言論。

長江集團主席李澤鉅李澤鉅表示，「新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。」

郭炳聯讚掦李家超立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。鄭志剛表示「李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗」。

曾參選第四屆行政長官選舉的中國全國政協委員、香港友好協進會會長唐英年， 在與李會面後，表示非常認同李家超的三大施政理念，強調該會300多選委都非常歡迎。

自由黨主席張宇人對BBC中文稱，李家超的三個政策方向與自由黨的理念吻合。並相信其「以結果為目標」的理念，不一定會損害商界利益，視乎能否取得平衡。對於李被批評欠缺經濟經驗，張宇人以美國當年羅德納·里根（ Ronald Reegan)總統為例，強調對方是演員出身，卻知人善任，優秀的團隊使他成為出色的總統。