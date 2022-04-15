葛萊美獎：台灣設計師首次斬獲獎項的背後故事

呂嘉鴻

BBC中文

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李政瀚（左）和于薇

台灣設計師李政瀚及于薇獲得2022年葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝設計獎，為台灣歷史上首個葛萊美獎。

李政瀚對BBC說，他深受台灣知名樂團「閃靈」的啟發，因此他的創作路上也希望台灣文化能被認可，此次獲獎開心的理由也在此。

「大家其實需要更多關注十幾年來，想要將台灣推到國際舞台的文音樂人的努力，」他說。

美國國家錄音藝術暨科學學會主辦的第64屆格萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮4月初在拉斯維加斯的舉行。

發表得獎感言時，李政瀚與于薇稱： 「台灣是個美麗及愛好和平的國家，十分歡迎大家來訪。」 此言一出，即刻在台灣引起熱烈討論。

有人批評他稱，發言時應提中華民國而非台灣； 而在中國大陸，網民抨擊他以國家指稱台灣。

李政瀚說他很意外，引起這麼多媒體關注。 他說， 他的發言重點是大家多來台灣看看，認識台灣。

從地下樂手到設計師

35歲的李政瀚來自台中，從當地的嶺東設計學院畢業後，加入了獨立搖滾樂團，一邊玩音樂，一邊做設計，可以說是台灣現正流行的語匯「斜槓」（意旨多元化發展職涯）的踐行者之一。

數年前，他暫時放下樂手身份，在台中開了一家設計工作室，主要為音樂專輯設計包裝。一同獲獎的于薇今年20出頭，曾經是李政瀚工作室的實習生，畢業後被他招致麾下。

此次得獎的設計是為專輯《八歌浪Pakelang》而做的。 該專輯是台灣知名搖滾樂團「董事長」與台灣東部原住民阿美族「第二代馬蘭吟唱隊」的跨界合作，在2021年推出。

「董事長」樂團在阿美族吟唱的古調上，再加入搖滾及電子等多種音樂元素，同時將傳統樂器，譬如嗩吶與原住民吟唱結合。這種跨越族群及樂種的實驗其實並不容易，尤其是與搖滾樂團的跨界合作，需要謹慎以免讓原住民音樂失去靈魂。

圖像來源，李政瀚 圖像加註文字， 設計師說，這些線條其實也是隱喻阿美族人們昂首高歌的側臉曲線，表示吟唱的歌聲可透過海洋傳承。

借鏡「韓流」的台灣新文化戰略

受韓國「韓流」在全球文化舞台成功的啟發，台灣政府今年加大推動台灣文化產品進軍國際的戰略。

其中， 台灣文化部不斷加碼投資影音文化產品補助，除了電影，針對獨立樂團或表演者， 政府為獲選音樂人提供補助食宿及生活費，以幫助他們到知名的藝術節表演或藝術家駐村搞創作。

在外交困境下，台灣嘗試借著文化產業強化其軟實力及國際可見度。 借鑒韓國「文化院」模式，三年多前，台灣政府成立了「文化策進研究院」，以民間帶頭、政府做投資和融資跟進等模式打造台灣的文化產品，而不做個案補助。

但亦有分析稱， 政府的直接補助仍然很重要，不可偏廢，因為台灣政府的編列的年度文化預算仍太低，投資的金額及過程也十分繁瑣甚至官僚。

台灣中山大學藝術管理與創業研究所助理教授魏君穎告訴BBC中文，這次《八歌浪Pakelang》的包裝設計得獎，展現出台灣在設計力上持續累積的能量。 「這幾年台灣在推動文化產業，包括影視、音樂及出版推向國際的相關補助跟政策繁多」。

魏君穎助理教授長期研究台灣文化，外交及政策。 她認為，疫情導致的消費和觀賞習慣的改變，包括線上及串流平台的興起，如何行銷好的台灣作品以及如何讓其在巨量的選擇中脫穎而出，仍需長時間的觀察和對市場的研究。

台灣的葛萊美之路

李政瀚向BBC解釋，這次設計緣起，便是「董事長」樂團團長大鈞主動來找他並很仔細的將他們樂團的製作理念告訴設計師。

大鈞當時告訴他，製作這張專輯，除了希望推廣傳承台灣原住民文化及認同之外，還要將這張專輯推向國際，因此會推出英文版本，才能報名葛萊美。

李政瀚，要報名葛萊美的專輯都要在美國發行，之後葛來美還會審核專輯是否達到一定的發行量及公司規模。而且，發行英文版本還要聘請專業翻譯，將原住民語翻譯成英文，在美國發行後才有資格報名，報名過程繁瑣。

「這些都是我後來才知道的。大家都知道設計得獎，但是不知道背後是『董事長』跟風潮唱片公司十多年來花了多少心力在推廣台灣，而我們的設計只是幫音樂加上旁白而已，」他說。

「董事長」樂團大鈞也向台媒表示，台灣流行音樂很難打進西方市場，但結合原住民音樂在國外卻是聽眾可以聽得懂，且很有感受的文化產品，他對於專輯設計獲獎十分感動。

2005年，風潮音樂與台灣設計師蕭青陽合作作品首次入圍葛萊美唱片包裝設計獎，打開了台灣音樂圈藝進軍葛萊美的大門之後，風潮音樂繼續瞄凖國際音樂獎項，製作多張專輯，十多年來入圍多次葛萊美。