上海疫情：蘋果在華代工廠停產，分析憂影響全球iPhone供應

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析形容，蘋果和iPhone相關產品的供應情況本來已經有問題，和碩關閉工廠的決定問題"火上澆油"。

台資公司和碩宣佈，因應上海的新冠疫情防控措施，決定暫時關閉在中國大陸兩家為蘋果公司代工製造iPhone手機的工廠。

和碩公布的文件顯示，它已暫時關閉分別位於上海市和昆山市的工廠，同時將會與地方政府保持聯絡，希望「盡快重開運作」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海"封控" 中國疫情封鎖進一步破壞供應鏈

一些為蘋果製造手提電腦和平板電腦的公司，包括廣達電腦和仁寶電腦，都先後因為中國各地的疫情防控措施，暫停在中國大陸的業務。

BBC曾向和碩、廣達和仁寶查詢有關關閉工廠的詳情，但未獲得回應。

維德布什證券公司（Wedbush Securities）的分析員丹·埃弗斯（Dan Ives）說，他預計和碩的決定將會影響全球iPhone的供應。他估計單是在4月，就已經影響300萬部iPhone的製造進度，又警告說「如果情況持續，這個數字將會繼續上升」。

埃弗斯接受BBC訪問時說，受其它代工廠關閉影響，預計約200萬部iPad和100萬部蘋果手提電腦也會受到影響。

他形容，蘋果和iPhone相關產品的供應情況本來已經有問題，和碩關閉工廠的決定令問題「火上澆油」。

蘋果公司另一家在中國大陸的代工廠富士康，在上月曾經一度暫關在深圳的工廠。之後它把生產手機的業務轉移至其他地方，同時在深圳工廠重開後，採取閉環模式管理，要求員工下班後要在工廠留宿，減少業務受防疫措施影響的程度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳3月曾宣佈封城，並作全員病毒檢測。

上海政府三月宣佈因應當地新冠肺炎疫情擴散，分兩個階段採取封閉管理，但之後延長措施。