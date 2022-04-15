香港女演員塗深膚色飾演菲律賓幫傭為何引發種族歧視之爭

呂嘉鴻

BBC中文

47 分钟前

圖像來源，YouTube 圖像加註文字， 黃婉華今年32歲，在香港無線電視台（TVB）電視劇《金宵大廈2》中扮演家庭菲傭。

香港無線電視台（TVB）電視劇《金宵大廈2》中，女演員黃婉華（Franchesca Wong）扮演香港家庭菲傭，她將身體及臉部塗上棕色，並模仿一口自稱菲律賓口音的英文及菲語。此事在香港輿論圈引起激辯。

討論源自法新社港澳台分社主任泰勒（Jerome Taylor）周三（4月13日）的一則推特。他轉發的推文中質疑該劇處理香港少數族裔問題的方式，之後這一話題便迅速在輿論圈發酵。目前為止，女演員並未發出聲明，但TVB則表示將先下架該劇，經刪修後再播放影集。

出身於的菲律賓與華人結合的家庭，同為演員的張蔓莎（Sabrina Man）向BBC中文表示，將臉及身體塗上棕色涉及種族歧視，因為這種行為最初是用來譏嘲有色人種。

「香港的菲律賓人社區很大， 我們是香港最大的少數族裔之一， 電視劇本可以聘請合法的菲律賓人……而且這個角色還進一步延續對於香港外傭的刻板印象，包括『愚笨』和『順從』的個性。」她批評說。

TVB隨後發出聲明稱，劇中人物純屬虛構，演員專業演技精湛，成功刻畫角色，該劇絶無歧視任何國籍的意思，電視台也對任何可能受影響的人士抱歉。據報道，該劇將下架並刪改相關情節。目前為止，黃婉華尚未就此有回應，不過也有民眾讚譽她演技唯妙唯俏，十分出色。

種族歧視或演技精湛？

黃婉華今年32歲，在加拿大出生後沒多久，便搬至香港。在香港念了小學和中學，然後返回加國求學，之後到香港從事行銷工作，再轉為演員，逐漸在舞台劇中嶄露頭角。她在這部黑色喜劇中飾演一個香港工人「姐姐」（香港對菲傭的暱稱）露露（Lulu），個性古怪，背景神秘，引發街坊關注她是否會用「南洋巫術」，之後僱主心生懷疑的及一連串的奇幻劇情。

在港媒過去的採訪中，黃婉華稱自己為了這部戲，苦學菲律賓語，在「腔調」上下過苦工，並向自己的菲籍工人求教。她又笑稱指自己「本身皮膚黝黑，被誤以為姐姐已經習以為常」，此次飾演外傭完全是「完美結合」。港媒《東方新地》稱讚她表演出色，吸引了許多新的粉絲。

在港菲律賓人不滿

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 根據香港移民支持團體Enrich統計研究指出，外籍幫傭在香港的經濟活動佔全港GDP3.6%，幾乎相當於旅遊業佔比。

雖然有支持聲，但香港國際移民聯盟(International Migrants Alliance) 主席Eni Lestar向法新社表示，該劇角色設定對經常受到歧視的家傭群體不甚尊重。

20歲出頭，在港生長，目前擔任教職的菲華港人謝約瑟（Joey Cia）告訴BBC說，他的家庭在港已經三個世代了，「我們今日在香港，感到歧視越來越深。」

來自菲律賓人和華人結合家庭的謝約瑟說，很多與他相似背景的人說得一口流利粵語或其它中國方言（譬如福建話），但在港受卻仍深受歧視，更別提弱勢的菲籍幫傭。他說這部戲，除了聘請加拿大香港雙重背景的華人演員將臉塗上棕色（Brown facing）之外，角色也很刻板甚至古怪，會使用菲律賓巫術，背景神秘，在劇情最後會變回「中國人」等設定，都加深了對於菲律賓人在香港的邊緣位置印象。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 菲律賓勞工香港街頭遊行爭取權利（資料圖片）。

另一位在來港多年的教師娜塔麗（Nathalie Blanco）也向BBC解釋，這次TVB事件，問題不僅在於將膚色塗深有歧視之嫌，還有主流電視台乃至香港社會如何持續將菲律賓人視為鐵板一塊，以刻板印象對待全體在港菲律賓人。

她說自己像許多菲律賓人一樣，本身膚色白皙，所以她在香港，若不開口會被認為是華人。但她擔任IT工程師的先生膚色較深，常常遇到很多困擾：「我先生有好幾次在街上或超市被警員攔查的經驗，但只要我們走在一起，就從未被攔查過。他用信用卡付帳的時候被問過好多次，為什麼你有這張卡？或者他說自己是工程師還是無人相信，他們都以為他是外賣司機。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港疫情下的香港外傭：「他們當我們是病毒攜帶者，但我們也只是受害者」

娜塔麗又告訴記者，他們夫妻在香港租房，也很不容易：「我們租房總是到處碰壁。但最後終於有一個房東願意租與我們。她的理由是，雖然來自菲律賓，但是比較菁英。我當時很難過，好似在她心中菲律賓人就等於負面人士。」