中國共青團稱「極端女權已成網絡毒瘤」 引發爭議

21 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國共青團中央周二（4月12日）通過社交賬號發文，批評「極端女權已成網絡毒瘤」，引發巨大爭議。

共青團中央稱，其賬號近期發佈的一組反映中共革命歷史事件的圖片，被很多網友攻擊為「故意忽略女性」，其新聞編輯人員也遭到「網絡暴力」。 該組織稱， 這些行為「突破了底線」。

共青團中央還貼出了一些網友評論的截圖，其中一則留言說：「一共六張圖連一個女性也沒有，都是男性，你們是怎麼如何避開這些為國家鼎力奮鬥的女英雄？」

共青團中央全稱中國共產主義青年團中央委員會，是官方青年組織共青團的最高領導機構。幾乎大多數中國年輕人都是共青團員。

「『極端女權』興風作浪久矣，雖然每次『發作』都能蒙蔽不少網友，好在時間越長，其真面目暴露越明，」擁有1700多萬微博粉絲的共青團中央賬號在網帖中寫道。

它進一步批評說，凡事都能莫名其妙往「女權」上引的人是為了製造「性別對立」，吸引流量和借機斂財。

「近期一連串事件表明，『極端女權』已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈。全網齊心切除『毒瘤』，還網絡一份清朗，已經刻不容緩！」文章補充說。

共青團中央的嚴厲警告迅速引發討論。截至北京時間4月14日下午，該帖子被轉發了近60萬。

圖像來源，Weibo

不過，很多轉發的網友並不認同這種說法，一些人指責該組織帶頭對女權進行「污名化」。

「不關注疫情形勢，不跟進豐縣『鐵鏈女』，在女性權益受到侵犯時漠不關心，卻揪著個別人的言論不放，到底是誰在製造對立？」有網友批評道。

「把極端男權也發出來看看吧，我經常收到騷擾留言，從來沒人管，」另一名網友寫道。

還有一些網友指責共青團中央列出的所謂「極端女權」言論僅獲得3個讚，並沒有代表性。

原帖的評論區似乎在引發爭議後被關閉。

在中國社交媒體上，女權主義是一個高度爭議性的話題。一些批評男女不平等或女性遭到不公待遇的網民常被貼上「影響社會穩定」的標籤，或被指責在煽動「性別對立」。

中國官方也不斷加強對於女權聲音的管控。2018年，在#MeToo運動風起雲湧時，擁有近20萬粉絲的「女權之聲」的社交媒體賬號被審查者永久封禁。