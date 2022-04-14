中國共青團稱「極端女權已成網絡毒瘤」 引發爭議
中國共青團中央周二（4月12日）通過社交賬號發文，批評「極端女權已成網絡毒瘤」，引發巨大爭議。
共青團中央稱，其賬號近期發佈的一組反映中共革命歷史事件的圖片，被很多網友攻擊為「故意忽略女性」，其新聞編輯人員也遭到「網絡暴力」。 該組織稱， 這些行為「突破了底線」。
共青團中央還貼出了一些網友評論的截圖，其中一則留言說：「一共六張圖連一個女性也沒有，都是男性，你們是怎麼如何避開這些為國家鼎力奮鬥的女英雄？」
共青團中央全稱中國共產主義青年團中央委員會，是官方青年組織共青團的最高領導機構。幾乎大多數中國年輕人都是共青團員。
「『極端女權』興風作浪久矣，雖然每次『發作』都能蒙蔽不少網友，好在時間越長，其真面目暴露越明，」擁有1700多萬微博粉絲的共青團中央賬號在網帖中寫道。
它進一步批評說，凡事都能莫名其妙往「女權」上引的人是為了製造「性別對立」，吸引流量和借機斂財。
「近期一連串事件表明，『極端女權』已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈。全網齊心切除『毒瘤』，還網絡一份清朗，已經刻不容緩！」文章補充說。
共青團中央的嚴厲警告迅速引發討論。截至北京時間4月14日下午，該帖子被轉發了近60萬。
不過，很多轉發的網友並不認同這種說法，一些人指責該組織帶頭對女權進行「污名化」。
「不關注疫情形勢，不跟進豐縣『鐵鏈女』，在女性權益受到侵犯時漠不關心，卻揪著個別人的言論不放，到底是誰在製造對立？」有網友批評道。
「把極端男權也發出來看看吧，我經常收到騷擾留言，從來沒人管，」另一名網友寫道。
還有一些網友指責共青團中央列出的所謂「極端女權」言論僅獲得3個讚，並沒有代表性。
原帖的評論區似乎在引發爭議後被關閉。
在中國社交媒體上，女權主義是一個高度爭議性的話題。一些批評男女不平等或女性遭到不公待遇的網民常被貼上「影響社會穩定」的標籤，或被指責在煽動「性別對立」。
中國官方也不斷加強對於女權聲音的管控。2018年，在#MeToo運動風起雲湧時，擁有近20萬粉絲的「女權之聲」的社交媒體賬號被審查者永久封禁。
一些網友還使用「女拳」這樣的諧音詞來形容他們認為激進的支持女權或反對男性沙文主義的人。
在同一日，官方媒體《北京晚報》也以《豈任「女拳」興風作浪肆意播毒！揮舞大棒的假女權是時候管管了》為題發表評論，稱「『女拳』亂打，已成為當下輿論場不容忽略的奇葩現象。」