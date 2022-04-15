新冠疫情：中國政府罕見警告「突發因素超出預期」 防疫策略可能決定經濟走向

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月31日，上海浦東，沒有車流的道路。

2022年已經過去三個多月，新一輪疫情在中國依然肆虐。不同於過去兩年，奧密克戎傳播快，從南到北，從東到西，廣東、吉林、陝西多點爆發，而且包括上海、深圳等重要經濟中心。

實際上，去年四季度，中國經濟復蘇的步伐已經開始放緩，但是這輪突如其來的疫情，讓這個全球經濟引擎的運轉格外困難——在嚴格防疫措施下，卡車司機面臨短缺；工廠大面積停工；供應鏈的擾動不經影響中國，而且波及全球。

備受關注的中國一季度經濟數據將於下周一公布。中國總理李克強在近期一次座談會上形容，」有些突發因素超出預期「，使」經濟運行面臨更大不確定性和挑戰「。用詞謹慎的中國政府使用這樣的敘述頗不尋常。

為了應對疫情的影響，中國也出台多項政策，甚至經歷四年持續壓制的房地產市場也出現鬆動的跡象。即便如此，分析師認為，防疫策略不調整的情況下，經濟承受的下行壓力將很大。

疫情下的經濟壓力

「封控措施發出了一個明確信息，那就是中國將遏制疫情放在優先於經濟的地位，對防疫策略的調整可能會推遲，」摩根士丹利經濟學家邢自強在報告中表示，「基礎設施支出增加、房地產政策放鬆可以期待，但更大的問題仍然是如何找到防疫策略的出路。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海疫情：中國日益嚴格的封城防疫是福是禍？

摩根士丹利甚至將今年一季度中國經濟環比增速預估下調到零，將同比增速預估從4.5%下調到3.9%，並且認為嚴格的防疫措施將導致中國無法實現今年全年5.5%的增長目標，預計全年經濟增速僅為5.1%。

此外，財新傳媒對14家機構的調查顯示，經濟學家對2022年一季度中國國內生產總值（GDP）同比增速的預測均值為4.5%，較2021年四季度回升0.5個百分點，低於全年5.5%左右的目標，預測區間為3.8%至5.0%。

中金公司研報顯示，3月以來中國本土疫情反彈明顯，受影響省份數量和相關城市經濟體量，都創下了2020年3月以來新高。

中金公司認為，在各地較為嚴格的疫情防控要求下，市內和跨區域人員流動明顯下降，線下聚集性、密接型消費受影響較大，預計疫情約對一季度GDP同比增速造成0.3個—0.7個百分點的負面衝擊，預計同比增長5.0%左右。

香港中文大學經濟系教授宋錚最近與幾位學者進行聯合研究顯示，如果對北京或上海這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

紅燈頻閃

除了分析師的預測，各種經濟指標也體現出這輪疫情帶來的經濟壓力。

中國海關總署公布，3月以美元計算的進口總值按年跌0.1%，是自2020年9月以來首次下跌。這一數字出乎市場預期，市場原預計上升8%。一季度，包括原木、初級形狀塑料和鋼材等原材料，分別下跌23.3%、14.9和13.4%。

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信銀國際首席經濟師卓亮表示，3月中國內地部分大城市和省份開始實施嚴格疫情防控，消費渠道受嚴格的限制，對內需有明顯影響，間接影響進口，短期內需和進口改善將取決於疫情防控，以及當局是否放寬政策。

疫情影響消費需求，使進口下降。但中國3月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.5%，創三個月高位；工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲8.3%。

為何需求降低，物價卻在上漲？對此，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華解釋，疫情對物價有「正反兩面」影響，一方面，抑制服務及非必選商品需求，使近幾個月國內服務、非必選商品銷售價格同比走低，拖累內需；另一方面，果蔬生產及物流成本高升，再加上能源價格飆升，推高果蔬價格。

周茂華還提醒，PPI的持續高位運行，反映部分中下游製造業企業生產投入成本壓力仍不小。

中國的選擇

這些經濟指標反映出的前景也不容樂觀——中原銀行首席經濟學家王軍認為，國際通脹向國內的傳導、上游向下游的傳導將不可避免，如果不能採取有效措施加以應對，終端產品的通脹也會逐步加劇，其結果將推高今年物價，並對貨幣政策形成掣肘。

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兩年過去了，從第一個「封城」的武漢，號召眾志成城抗疫，到當下正在經歷「封城」的上海，應對方式沒有發生根本性改變，甚至暴露出的問題也很相似——物資供應不足、其他病人得不到救治、寵物被打死等。

改變的是病毒——新的變種奧密克戎傳播速度更快的同時毒性更弱，嚴防死守堅持清零變得越來越難，也越來越不划算。

改變的還有人們的心態——武漢封城之初，對於未知病毒的恐懼佔據主導；兩年過去，新冠成為日常生活的一部分，醫療防治能力增強，使恐懼減少，但長期反覆走進疫情陰影籠罩，人們對生活受限制的容忍度越來越低。

「生命與生活（lives or life）的選擇。」新加坡衛生部長王乙康此前在香港出席活動時稱，如何平衡兩者成為政策制定者必須要權衡的事情，封鎖措施雖然有效，但沒辦法長期執行，人們總是要回歸生活。

出於如此考量，以及民眾反對封鎖的壓力，曾經如中國一樣執行嚴格「清零」政策的國家，紛紛宣佈「與病毒共存」，比如澳大利亞、新西蘭、新加坡等。此外，還有經濟原因。王乙康稱，新加坡是一個小國，高度依賴外部的物流和人流，長期封鎖代價太大。

中國雖然經濟復蘇之路成績斐然，但從去年四季度再到今年一季度，經濟增長顯著降速，作為「三駕馬車」之一的消費領域受到封城影響，無力拉動經濟。

值得一提的是，中國官方一邊通過封城管控上海疫情，同時卻宣佈在8個城市試點一個月，縮短入境人員、密切接觸者的隔離時間，由「14+7」調整為「10+7」。

多重應對

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 物流業停滯是目前上海等城市面臨的最大瓶頸。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，但就短期而言，仍有必要盡快降凖降息，提供充裕的流動性，以給企業特別是中小企業減輕負擔，支持實體經濟發展。

剛剛召開的中國國務院常務會議提出「適時靈活運用多種貨幣政策工具」。分析人士認為，中國國內新冠疫情陰霾籠罩，經濟下行壓力之大有目共睹，央行寬鬆政策或箭在弦上，工具箱內包括結構性寬鬆及降凖降息等子彈隨時待發。

此次國常會未直接提及具體寬鬆政策，或意味著經濟多重壓力之下，釋放貨幣政策最大效能、多措並舉發力的概率加大。

此外，作為拉動投資的重要政策工具，中國財政部還宣佈擴大地方政府專項債用途範圍，將加大支持城市管網建設、新型基礎設施、糧食倉儲物流設施等領域項目。2020年疫情爆發之初，中國政府也曾擴大專項債使用範圍，包括增加城鎮老舊小區改造領域、加快建設5G網絡等。

截至3月末，中國今年累計發行專項債1.25萬億元，比2021年同期發行額增加1.23萬億元。

財政的窘迫

雖然中國的中央財政部門積極推動投資，但地方財政收入並不樂觀。

今年一季度，鶴崗市宣佈實施財政重整；霸州市因為財政困難違規亂罰款、亂收費；甚至經濟發達的廣東、浙江、浙江等省出現公務員工資縮減、緩發補貼等情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 4月1日，空蕩蕩的上海街頭。

「這幾年地方政府的財政壓力一直都在，所以每年都會出現幾個市縣財政困難，值得注意的是發達省份的困境。」中國一所大學財稅學院的學者向BBC中文表示，鶴崗作為資源枯竭型城市，企業遷出和人口外流嚴重，財政收入和預算都在不斷壓減，但償債壓力沒有少，所以財政要重整。

上述學者表示，今年各地「穩增長」壓力大，需要加大投資穩住經濟，然而最重要的收入，即土地出讓金，卻出了問題。

在2020年中國疫情最嚴重的年份，中國土地出讓收入飆升至創紀錄的8.4萬億元，相當於澳大利亞年度國內生產總值，支撐了當年的財政預算。

在此之後，針對房地產市場的政策突然收緊，比如設置房屋成交指導價，對重點房企融資提出「三道紅線」，以及土地集中拍賣等。

一系列政策深刻改變房地產金融格局，火熱的樓市驟然遇冷，包括恆大在內的房地產企業陷入困境，相應地方政府的土地出讓金收入也罕見地出現大幅下滑。

官方背景的中國社會科學院發佈的2022年經濟藍皮書中稱，「2022年房地產市場很可能繼續承壓，土地出讓收入增長相應面臨較大挑戰，這將直接影響地方政府的可支配財力，進而對地方債風險產生影響。」

房地產救經濟？

中國已醞釀十多年的房產稅一度被提上日程，去年十月宣佈擴大試點，但僅僅5個月後就被叫停。3月16日財政部網站發文稱，綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

多家機構認為，2022年房地產稅試點可能還是在醞釀方案的過程中，不會推出，以減輕房地產行業的下行壓力。

不僅如此，長期施加在樓市上的壓力有放鬆的跡象。今年以來，中國多地密集出台房地產寬鬆政策——據中原地產研究中心統計，2022年已經累積有超過70個城市發佈了穩樓市新政。蘇州、南京等熱點城市也加入了政策鬆綁的大軍。

中信證券研報稱，3月以來因城施策的政策利好加速湧現，結合以往的規律，銷售的回暖並不遙遠，商品房銷售增速二季度或將見底回升。