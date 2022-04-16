上海疫情：老年醫院出現死亡，與官方說法矛盾

白洛賓 （Robin Brant）

BBC駐上海記者

30 分钟前

圖像來源，Donghai Hospital 圖像加註文字， 東海是上海最大的老年護理醫院之一。

中國官方數據顯示，自2020年後沒有人因為感染新冠病毒致死，但BBC的調查發現，上海一家醫院最少有數十名老年人在感染新冠後死亡。

BBC採訪了一家醫院的管理人員，同時取得院方與去世病人家屬的通訊。這些病人死於上海奧密克戎疫情大爆發期間。

BBC也取得官方紀錄，顯示單在一家醫院，就有最少27名沒有接種新冠疫苗的病人死亡，官方將他們的死因歸類為其他基礎疾病。

擁有約2500萬市民的上海目前仍然處於封城狀態，至今已持續差不多三個星期。

BBC早前已經報道，上海當局正在竭力應對這場疫情大爆發，一名上海市東海老年護理醫院的護士和另一名護理人員，分別描述了他們如何盡力協助數十名老年病人，當中部份人死去。

社交平台之後流傳，有證據顯示當地另外12家機構的數百名病人中也發生了大規模感染。

BBC聯絡了其中數家護理院和醫院，一名病人家屬告訴BBC，他的親人所在的這家上海護理院裏的醫生和護理人員曾告訴自己，所有住客都測出了陽性。這家護理院有約300個牀位。

上海市東海老年護理醫院一名管理人員透過電話對BBC說，以上海新冠疫情的嚴重程度來說，當然會有病人感染新冠病毒後死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海封城近半月感染人數仍攀升 嚴厲隔離措施引發民眾抗議

醫院管理層向病逝者家屬發出信件道歉，承認院方「缺乏專業」，同時表達深切的罪惡感。

根據官方數據，整個上海在這輪疫情爆發中沒有死亡。

在中國，要斷定一名病人是因為感染新冠病毒致死，需要符合很高的標凖，包括要證明病毒有破壞肺組織，這需要以掃描方式確定。

如果病人生前有其它疾病，就會首先考慮它們是不是致死的原因。

一名72歲的老婦本月早些時候在東海老年護理醫院去世，她的兄弟對BBC說，自己一直沒有得到關於死因的完整解釋。

他說這名老婦在4月3日離世前的數星期，對新冠肺炎病毒的檢測結果呈陰性，但他一直未能取得離世前的檢測結果。

他又說老婦生前在醫院內住的病房總共住有六人，當中五人病逝，形容醫院內的爆發「就是這樣嚴重」。

他說官方目前給出的說法是，這名老婦死去的時候，新冠肺炎病毒檢測是陰性。他聲言在找到確切死因前不會把她的遺體火化。

另一名99歲的老婦在4月1日去世，死因同樣引起關注，這名老婦的孫女說，她在死前一星期新冠病毒檢測呈陽性。

BBC取得的社交網站帖文和相關的語音訊息顯示，她的孫女說這名老婦3月27日被轉送到金山公共衛生臨牀中心，第二天確診新冠。

她接受了一些基礎疾病的治療，三天之後新冠病毒檢測結果呈陰性，但再過一天後就去世。官方給出的死因是新冠感染令基礎疾病惡化。

BBC多次就這些指控聯絡這家醫院和上海市東海老年護理醫院，但未能取得回應。

中國目前正面對2020年武漢疫情後最嚴重的新冠病毒爆發。

作為中國金融中心的上海一直努力控制疫情對經濟的影響，最初的封城措施原本預計只會維持九天，但至今已經延長許多。

當局又以不同方式稱呼封城措施，包括「靜態管理」、「封閉管理」等。