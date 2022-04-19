上海封城下的「外地人」：從焦慮、質疑到自救、憧憬

本尼

BBC中文

39 分钟前

圖像來源，Getty Images

自3月27日上海宣佈實施嚴厲的「封城」措施以來，至今每日新冠感染人數仍維持在兩萬以上。上海官方已設下本周三（4月20日）前實現COVID-19病毒「不在隔離區以外傳播」的目標。但這三周以來，嚴峻的疫情及嚴厲的管控政策，讓上海市民的生活發生了翻天覆地的巨變。

BBC中文採訪到幾位在上海居住的民眾，家在外地、隻身在上海闖蕩的他們分享了自己在封城生活中的經歷和觀察。其中兩位受訪者告訴記者，根據他們的觀察，在各自的小區群裏，保守估計至少有8成居民情況相似。對於封城或動態清零，一開始並不反對（因為有深圳的成功借鏡）。但在親身經歷食物或醫療危機後，上海市民挑戰公共防疫政策的聲音開始高漲。

從被強制入住「方艙醫院」的感染者和密接者，到在病院前求助無門的病患及家屬，成千上萬的上海民眾在被封鎖的空間裏，不斷在網上分享自己的經驗，並批評一些導致嚴重後果的不合理防疫手段。網上許多言辭激烈的批評文章很快就遭到刪除。這種網民針對重要公共政策展開自發性大規模批評的現象，在中國並不常見。

「經過這次疫情我發現上海人比較有獨立思考，不大畏懼說出自己的看法。我開始欣賞上海人因為自己的生活品質受到影響表達自己的聲音。這些事情讓我覺得上海人非常了不起。」來自台灣，在上海工作多年的威爾（Will Liu）告訴BBC中文。

「籠子裏的動物」

來自台灣，今年28歲的威爾，大學畢業後，便前往上海的互聯網公司工作，至今已接近七年，目前在一間新創公司任職主管。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自台灣的威爾說，他最恐懼的事情不是染疫，而是被送到「方艙醫院」。

他告訴BBC，自己的朋友九成都是大陸人，新冠疫情爆發兩年來，他與朋友們在上海這座中國最富裕的城市中，過著正常生活，生活沒有受到疫情干擾。平凡的日子，直到三月底Omicron殺入上海而宣告終止。

「官方宣佈封城從原本宣佈的五天，一再延長至今，每個上海居民的生活都被『掀了一遍』。」他說。

威爾又舉例，封城第二周時，曾在外賣網站「餓了嗎」看到還有一片「豬排」可買，雖然要價400元人民幣高價，但饑腸轆轆的他還是立即下單，但換來的竟是兩片稀薄的爛豬肉。雖然經過平台協助最終退款成功，賣家的欺詐還是讓他心情跌到谷底。同樣的，觀察周遭上海朋友的感受，他告訴記者：「一開始封城時，小區群組大家心情都還好，但是到了4月5號宣佈封城延長時，大家心情就亂了。尤其我們小區很古舊，（居民）多數是藍領及老人家，還有很多人確診。」

圖像來源，Will Liu 圖像加註文字， 威爾在網上高價搶到的"爛肉"豬排。

封城持續，現在威爾比較熟悉「團購」買菜的技巧了。譬如用按摩槍代替手指觸碰手機熒幕下單，每分鐘可以點擊數百下，以提高搶菜效率；也靠著各地朋友幫忙團購或交換，這樣能逐漸緩解「糧食危機」；目前只吃一餐度日。

圖像來源，Will Liu 圖像加註文字， 威爾學會了用筋膜槍搶菜。

「小區內有很多鄰居確診，所以到現在我們還不能跟其他已經微解封的小區一樣，在小區（裏面）走一走。我們笑說後者是野生動物園，我們則是在籠子內的動物。」他笑著說。

方艙恐懼？

和社交媒體上很多上海市民的觀點一樣，威爾向BBC強調，他最恐懼的事情不是染疫，而是被送到「方艙醫院」。

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因為，從市民從方艙裏頭傳出的照片看，有的方艙醫院的硬體設施並不理想，上周上海大雨，一些方艙醫院嚴重漏水，亦缺少基本淋浴設施；還有一些畫面記錄有自閉症孩子的家庭在方艙醫院遭遇的種種挑戰，也讓人感到唏噓。

2020年新冠疫情在武漢爆發初始，大規模方艙醫院快速搭建完成，曾引起全球關注，許多中國民眾對此感到自豪，讚譽方艙代表中國特色的防疫，以及快速管控疫情的有效手段。方艙醫院模式，也在今年三月被移植到深陷新冠風暴的香港。

不過，在這一輪上海疫情中，方艙醫院抗擊新冠的政策卻遇到了挑戰。許多市民不願被強制送入方艙醫院，與防疫人員爆發衝突拉扯的影片，不斷在網上流傳。

一位上海民眾，署名Leona Cheng的上海大學生，在微信寫下的方艙醫院13天生活的記錄（現已被刪文） 引起許多迴響。

她的文章提及，因為方艙內患者過多，移動廁所很快就滿了，基本上失去功能。有方艙裏的同伴向她抱怨晚上「臭到睡不著覺」。

圖像來源，Screenshot 圖像加註文字， 署名Leona Cheng的上海大學生，在微信寫下的方艙醫院13天生活的記錄。這篇文章已被刪除，這是網站保留下來的截圖。

圖像來源，Screenshot 圖像加註文字， Leona Cheng說，在方艙中大家用紙盒和塑料來保護隱私。

在接受《紐約時報》採訪時，Leona說，為了怕頻繁上廁所，她已經好幾天沒怎麼喝水，但重點是，曾經十分信任清零政策，讓她在這兩年過著正常生活。但現在她說她開始感到質疑：「這一次我覺得它已經失控了，控制這些病例不值得。」。她表示奧密克戎沒有如此致命或凶險，「不值得犧牲這麼多資源和我們的自由。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海封城近半月感染人數仍攀升 嚴厲隔離措施引發民眾抗議

走還是留？

觀察這些上海居民對防疫政策的批評，威爾向記者表示，經歷這場封鎖後，自己反而「更愛上海了」。

「我發現，我越來越喜歡上海了，我不是地域文化歧視……上海人比較有獨立思考的能力，譬如東方衛視的事情，上海人不大畏懼說出自己的看法。我開始欣賞上海人會因為自己的生活品質受到影響，表達自己的聲音。這些事情我覺得上海人非常了不起。」他說。

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威爾提及的「東方衛視事件」是上周該台邀請劉德華及葉蒨文等中港紅星，舉辦一場「聲援上海」演唱會，陣容華麗。但消息公布後，卻意外沒有受到歡迎，反而引發上海居民的無情抨擊。眾多網民說，鮮少人仍在煩惱溫飽或在方艙醫院的時刻，還會有心思接受大明星們的「祝福」。

此外，一些國際奢侈品品牌，也在網上發佈用精美的包裝，將蔬菜送金字塔頂端客戶的照片，亦遭致「在傷口灑鹽」的批評，被批在眾人日日忙著上網搶菜團購的時候，還這樣做品牌行銷十分不智。

今年28歲，在上海發展健身事業多年的Jerry（化名）也告訴BBC，這場疫情中他發現許多上海民眾都有自己的獨立思考，對任何事情，包含無端批評的假信息都有防備及反省。

Jerry解釋，他的小區群組裏，大家都很理性在討論這場疫情及政策，基本上「出格」或「過激」的發言都很少，即便大家心情都很糟。

他舉例說，很多民眾一開始都在痛罵居委會，後來大家慢慢認為固然有居委會不做事，但也發現居委會也是夾在政府及民眾中間，本身也沒有太多權力，甚至有些人也是確診患者，更別提能幫上太多忙。

「你問我會否離開上海，我之前有想過這問題，但是我後來想一想，宏觀來看，上海不可能一直封城下去的，這畢竟是那個重要的城市。解封之後，我的健身行業，目前只有留在上海是最好的選擇。加上我對上海民眾還是有好感的，上海人對事情的判斷力比較獨立清楚。」

同樣剛搬到上海浦東不久就遭遇封城的Jim（化名）告訴BBC，上海封鎖後許多身邊同樣來自外省的朋友很多人其實是「靠鄰居養活下來」。他說，搶不到菜的人，可以從鄰居那邊拿到菜。「我們是外地人，本地人都會問我，說之後再還或不用還，還挺暖心的。」

上海現有防疫作法雖然遭遇民眾質疑，但「動態清零」和「社會面清零」仍然是目前官方追求的目標。