上海公布「新冠死亡」人數，分析稱意在「自圓其說」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上海已經進入第四個星期的封城。

中國上海自本輪疫情以來首次公布新增新冠死亡人數，疫情持續的這座金融中心過去三日（4月18，19，20日）報告總計17例死亡病例。

上海衛健委同時強調，這17名新冠陽性死者年齡介乎60至101歲，生前長期患病。

近日，中國當局在上海和全國多個其他地方實行嚴厲「封城」措施，社會運作和基本民生受到嚴重衝擊，備受垢病。有分析稱，當局將公眾注意力轉移到新冠死亡病例上，是為了強調新冠病毒的危害性和「封城」措施的必要。

可疑時間點

有2500多萬人口上海從3月28日進入階段性「封城」，之後變成全域「封控」，造成全市廣泛性食物短缺， 次生災害不斷，解封之時仍然遙遙無期。

該市衛健委4月18 日的聲明稱， 有三名新冠陽性病人死亡。 之後兩日又分別報告7例死亡， 同時強調說這些死者均為老年人（長者），本身長期患病。

2020年3月武漢疫情基本受控後，中國鮮有公布病人確診新冠肺炎後死亡個案。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁分析認為，外界無從知道為什麼當局選擇現時承認有死亡個案，但官方一直強調新冠肺炎病毒的危害性。

他說， 現在承認有死亡個案可能是為了「自圓其說」，因為沒有出現死亡個案的情況是說不過去的。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海封城近半月感染人數仍攀升 嚴厲隔離措施引發民眾抗議

冰山一角

金冬雁解釋說， 按照中國慣常的做法，如果病人不是因為新冠肺炎病毒直接致死，這名病人的個案就不會被視為與新冠肺炎病毒有關。他對BBC中文形容，目前公布的數字反應的「可能只是冰山一角」。

中國官方的數字顯示，60歲的老人當中，只有約38%完成接種新冠疫苗。

BBC早前與上海一家護理醫院的病人家屬取得聯絡，他們指出自己的親友早前在確診新冠病毒後死亡，但官方一直沒有給出確實死因。

上海市東海老年護理醫院一名管理人員當時透過電話對BBC說，以上海新冠疫情的嚴重程度來說，死者中「肯定是有陽性病人的」。

分析認為，實際上染病死亡的數字可能比官方公布的更高。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在上海定居20多年的商事律師肖馬克（Mark Schaub）認為，2022年一季度GDP增長率符合中國當局預期，但顯然還沒能反映上海等地「封控」所帶來的影響。

BBC記者白洛賓（Robin Brant）的分析

官方公布死亡人數的這個時間點有些奇怪。

首先來說，如果說上海2500萬人中，沒有一個人在這次疫情爆發中死亡，那是完全不可信的說法。但更重要的是，我們確實知道已經有人這個星期感染新冠病毒後死亡，我們早前已經作出報道。

上海一家醫院有數十名老人，就是因為這樣死亡，但官方宣稱他們不是因為新冠病毒死亡，而是因為本身患有的疾病而死亡。

有什麼改變了？從臨牀醫學判斷方面來說，似乎沒有事情改變。一些病人病逝後，新冠病毒檢測呈陽性，但官方之前公布的死亡率仍然是零。

周一公布的死亡個案情況很類似，但卻算進因新冠肺炎病毒致死的死亡率。這是不是因為中國只有一半60歲或以上的老人已經完成接種疫苗，所以官方決定讓公眾知道這個病毒很危險？

提出這個問題，十分符合邏輯。因為到目前來說，按照上海官方的說法，這個病毒很危險，很可能造成重大人命損失，但至今實際上卻沒有人因為它而病逝。

上海「封城」已進入第四個星期，社交平台繼續流傳著許多當地民眾抱怨無法在購物平台買菜、或無法得到政府配送物資的訊息。

路透社引述北京大學講師楊朝暉形容，這是中國國家主席習近平2012年上場以來，中國群眾最大規模公開表達不滿的一次。

「但這些表達不滿的行為十分碎片化，不足以構成影響習近平的力量。」

香港浸會大學政治與國際關係系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也認為，上海處理這次疫情爆發的表現，不會影響習近平是否可以繼續執政。