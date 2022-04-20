香港煽投白票首次獲罪 兩人轉發許智峯貼被判兩月緩刑18個月

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 規定指出，任何人公開地煽惑選民在一場選舉中不投票或投無效的選票，就算是違反法例。

香港法庭周二（4月19日）首次按新的選舉法例裁定，當地兩人在去年12月舉行的立法會選舉前夕，煽惑其他人投下空白票或廢票罪成，判處2個月監禁，緩刑18個月。

控方指出，目前流亡海外的前香港立法會議員許智峯，在立法會選舉前夕在社交網站發表帖文，呼籲香港選民在選舉中投白票。兩名被告轉發許智峯的帖文，違反新的規定。

北京政府早前修改香港的選舉辦法，大幅減少去年12月舉行的立法會選舉中，透過直選產生的議員席位，令民主派不滿，同時引起民主派支持者討論應不應該抵制選舉。香港政府之後修改法例，把公開呼籲其他人不要投票、投白票和廢票列為刑事罪行。

規定指出，任何人公開地煽惑選民在一場選舉中不投票或投無效的選票，就算是違反法例，最嚴重可被罰款20萬港元（約合25500美元）和監禁三年。但選民按自己的意願不投票，或投下無效的選票就不算是違法。

去年的立法會選舉最終只有約30%的投票率。相比之下，2016年的立法會選舉投票率約有58%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京政府早前修改香港的選舉辦法，大幅減少直選議員席位，令民主派不滿。

表達不滿

許智峯去年10月29日在社交網站發佈帖文，呼籲選民要在立法會選舉中投白票以表達對政府的不滿。兩名被告之後在社交網站專頁轉發許智峯的帖文，之後被拘捕。

他們求情時指，市民投白票本身不違法，但煽動投白票卻違法，這條罪行的嚴重性應比其他煽動罪行要低，而其中一人有悔意，另一人就已經刪除自己的社交網站帳號，不會重犯。

香港當局目前已經就這條新的罪行，另外拘捕至少三人。法庭預計另一宗同類案件，將會在5月4日判刑，那宗案件的被告早前已經承認控罪。

當局又向發出帖文的許智峯發出通緝令，但他早在2020年12月已經宣佈流亡海外，目前在澳洲。

EPA 2021年選委會選舉合資格選民數量大減 部份界別過去讓不同團體個別人士一人投一票，但改制後只讓團體以一票，代表所有團體成員投票，令合資格選民數量大減。 2016年合資格選民數量 246400人 / 組織

2021年合資格選民數量7971人 / 組織 資料來源：香港選舉委員會