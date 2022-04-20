中國與所羅門群島證實簽署安全協議 美澳新表達擔憂

19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島總理索加瓦雷與中國國務院總理李克強會面的資料照片。

中國和所羅門群島均證實兩國已於本周簽署一份安全協議。所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）表示，該協議不會「破壞該地區的和平與和諧」。

索加瓦雷星期三（4月20日）對該國議會說，該協議並非針對傳統盟友，而是「針對我們自己的國內安全局勢」。

中國外交部發言人汪文斌星期二（19日）稱，該協議「符合所羅門群島和南太地區的共同利益」。他還證實，最終協議保留了「維護社會秩序」的條款。

在該協議簽署後，澳大利亞、新西蘭和美國均表達了擔憂，因為洩露條款顯示，它將允許中國軍艦在所羅門群島停靠。

澳大利亞太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）與外交部長佩恩（Marise Payne）星期二稱，堪培拉對該協議的簽署「深感失望」，並表示其「擔心該協議的制定缺乏透明度」。

所羅門群島是南太平洋島國，毗鄰澳洲與巴布亞新幾內亞，英聯邦成員，2019年9月與台北中華民國政府斷交，轉與北京中華人民共和國政府建交。

該協議的簽署也意味著所羅門群島拒絶了堪培拉為阻止該協議所作的最後努力。澳大利亞是所羅門群島的最大援助國。

所羅門群島領導人索加瓦雷尚未透露協議的具體條款，但堅稱協議是「在我們的國家利益指導下，睜大眼睛」制定的。

此前，一份經澳洲政府核實的洩露協議草案顯示，中國軍艦將被允許停靠在這個島國，中國政府還可以派遣安全部隊「協助維持社會秩序」。

近年來，所羅門群島一直充斥著社會動蕩。去年11月，該國首都霍尼亞拉爆發致命騷亂，抗議者衝擊議會，搶劫和焚毀多棟建築，試圖推翻索加瓦雷的統治。澳洲政府派出了國防部隊人員，幫助平息了騷亂。

儘管最終協議細節尚未披露，但中國外交部發言人汪文斌周二概述了協議涉及領域。

他稱，兩國將在「維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作」，並致力於「幫助所方加強維護本國安全的能力建設」。

他還表示，兩國安全合作是為了「促進所羅門群島社會穩定和長治久安」，符合所羅門群島和南太地區的共同利益。

「澳大利亞外交政策的最大失敗」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島和海灣鳥瞰圖。

在協議宣佈後，澳大利亞太平洋事務部長薩撒加與外交部長佩恩在一份聯合聲明中稱，堪培拉對該協議的簽署「深感失望」，並表示其「擔心該協議的制定缺乏透明度」。

「我們一貫表示的觀點，包括從澳大利亞國家利益的角度來看，仍然認為太平洋大家庭最適合滿足該地區的安全需求，」聲明寫道。

澳大利亞反對黨工黨稱，這是80年來「澳大利亞在太平洋地區外交政策的最大失敗」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島去年發生騷亂

正在競逐連任的總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）否認該協議的簽署證明其政府在與所羅門群島的外交上出現失誤。

他表示，他不可能到處「告訴太平洋島嶼的領導人他們應該做和不應該做什麼」。

但莫里森稱，澳大利亞不會與中國構建「順從的關係」。他表示，中國向太平洋國家做出了「各種承諾」。

新西蘭外交部長娜奈婭·馬胡塔（Nanaia Mahuta）同樣表示，該國對中所達成這一協議感到「悲哀」。

該協議的宣佈之際，美國國家安全委員會印太政策協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）即將抵達所羅門群島進行高級別會談。

華盛頓已表示，它將重新開放自1993年以來一直關閉的駐所羅門群島大使館。

可能的協議內容包括什麼？

所羅門群島位於澳大利亞東北方，距離約2000公里，此前被披露的協議草案尤其引起澳大利亞的關切。

安全協議說明了雙方安全合作的架構，按照協議草案規劃，中國可以派遣軍隊「保護在所羅門群島上中方人員和中國主要項目的安全」。

協議草案還顯示，所羅門群島可以「要求中國派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」。

協議草案還包括部分條款，「讓中國船隻可以訪問所羅門群島，執行後勤補給，停靠和轉運」。

安全分析人士表示，這個協議草案首次表明中國在該地區的明確企圖。

澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）太平洋島嶼分析員米海·索拉（Mihai Sora）此前分析稱：「中國有機會部署任何類型的人員，但沒有明確界定部署的範圍，也沒有明確界定這些部隊將擁有的權力。」

與所羅門群島唯一的另一項與澳大利亞的安全協議相比，它的影響要深遠得多。

跟澳大利亞簽署的協定很大程度上與維和有關，允許在接到請求時迅速向所羅門群島部署軍隊，該群島有長期暴力動亂的歷史。

圖像來源，AUSTRALIAN DEFENCE FORCE 圖像加註文字， 澳大利亞士兵去年曾被派往所羅門群島，幫助當地在騷亂後恢復秩序。

去年，當首都霍尼亞拉爆發致命騷亂時，該協議再次啟動，促使澳大利亞、新西蘭、斐濟和瓦努阿圖派出了軍隊。

分析人士稱，中國在澳大利亞家門口的威脅與侵略無關，更多是關於更直接的短期問題，例如北京提升情報收集與檢測。

即使是較小規模的中國軍隊，也能助其在南太平洋建立第一個立足點，這將是澳大利亞必須考慮的事，因為這可能消耗其自身的軍事資源。