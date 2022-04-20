台灣華視誤報中國對台開戰 一則錯誤消息引發的反應和後續

20 分钟前

台灣的中華電視公司新聞台4月20日早晨畫面下方突然出現「新北市遭共軍導彈擊中」等多條快訊字幕，立即引發台灣各界熱烈討論，華視立即更正錯誤並發表澄清道歉聲明。

華視新聞台在播出七點晨間新聞的時候，畫面下方的「跑馬燈」快訊字幕出現「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸，設施、船舶損毀」，「中共備戰頻繁，總統發佈緊急命令，3月6日8時起生效」；「戰爭有爆發之虞」等文字。

在發現跑馬燈訊息內容錯誤之後，當時的新聞主播緊急向觀眾澄清並致歉，隨後華視也在各頻道以跑馬燈方式澄清道歉，在YouTube直播頻道發表置頂訊息更正錯誤。

「更正啟事：華視新聞台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因後制人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習之戰爭與防災快訊，請民眾不需恐慌，特此澄清、道歉！」

引發熱議

雖然華視立即更正澄清，但如此重大的錯誤消息引發台灣各界的熱烈討論。

由於此時正值俄羅斯入侵烏克蘭戰爭之際，許多人擔心中國是否會趁亂攻打台灣，實現統一目標，因此在這個時候出現中國導彈擊中台灣的錯誤消息特別引人注目。

有網友立即上網查證，在PTT網絡平台上發問「已經開戰了嗎？還是我活在平行世界嗎？」，表示早上看華視新聞被快訊嚇到，一度以為台灣掀起戰火。

許多網友紛紛回應，「新聞真是亂七八糟」，「出這種錯誤太誇張」，「難道都沒有人檢查？」也有網友語帶戲謔的表示，「是不是知道會怎樣被修理，提前錄好了？」

前國民黨主席、現任立委江啟臣表示，華視的報道已經造成恐慌，這是媒體的報道而非一般人在網絡上造謠，造成影響相當嚴重。

不過台灣媒體報道，雖然一般民眾對錯誤消息的反應大多是錯愕，訝異，但台灣街道上沒有恐慌的跡象。

事發原由

華視稍後發表道歉聲明，並說明事發經過：

華視表示，近日接獲新北市消防局委託華視制播防災公益影片，於4月19日下午兩點錄製防災演習影片，影片中文稿內容及跑馬燈文字皆由新北市消防局提供。

制播中心的當值導播在錄製防災演習影片時，使用新聞LIVE系統橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式作業，錄影結束後沒有將文字檔案連結路徑恢復，導致隔日（4月20日）七點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑。

晨間新聞導播和編輯在開播7分49秒時發現錯誤並進行修正，新聞主播立即緊急向觀眾澄清並致歉。

為此華視也緊急召開自律委員會，檢討此一重大疏失，並將對相關失職人員、主管、經理進行懲處。

調查究責

針對華視誤播台海開戰快訊一事，主管媒體的台灣國家通訊傳播委員會（NCC）已經到華視進行行政檢查，要求召開自律委員會，待釐清案情後做必要處置。

NCC官員表示，初步來看可能涉及違反《廣播電視法》的妨害公共秩序或善良風俗，依法可罰新台幣20萬至200萬（約6800至68000美元）罰款。

華視是台灣公廣集團其中一員，台灣文化部對華視新聞跑馬燈發生重大疏失也表示這是絶不應該發生的錯誤，並鄭重致歉。