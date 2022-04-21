李家超YouTube賬號被封和輿論控制權「寸土必爭」

38 分钟前

圖像來源，EPA

香港特首候選人李家超在視頻平台YouTube的帳號被停用後，引起許多香港建制派人士不滿，部份更形容是美國政府的打壓。

李家超的臉書（Facebook）專頁目前仍然正常運作。他在臉書刊登聲明，形容YouTube停用他帳號的行為是美國的「所謂制裁」，但只會令他更堅信自己「所做的事是對的」。

中國外交部周四（4月21日）回應事件時批評，谷歌以遵守制裁為借口，甘當美國政府干涉別國內政的政治工具，是「完全錯誤無理」，對此堅決反對。

香港媒體普遍認為，YouTube的母公司谷歌（Google）決定終止李家超YouTube帳號，臉書母公司Meta卻繼續容許李家超在臉書和Instagram開設帳號，主要的分別在於YouTube有機會在李家超的視頻投放廣告，之後向李家超支付廣告費，而臉書沒有這個功能。

但分析認為，每家公司的做法，主要取決於它們各自的法律部門對美國的制裁措施如何解讀。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。 他透露自己遞交了786個提名，超過選舉委員會成員一半，但強調要到投票當天獲選委支持，他的選舉工作才算結束。

李家超為了競選香港特首，在YouTube、Instagram、臉書等平台開設了帳號。

他的競選團隊在YouTube帳號中原本上載了他宣佈參選時的演講、和一些他與香港市民交流的片段，但至今專頁上變成顯示因為帳戶違反了谷歌的使用條款，因此已被終止。

李家超競選辦公室主任譚耀宗周三（4月20日）表示，收到谷歌通知，頻道因為違反美國制裁相關政策，因此被停用。

BBC中文就事件向臉書的母公司Meta查詢。 Meta回應指李家超可以繼續在臉書和Instagram開設帳號，但不會提供付費功能。 Meta的回應又說，公司受美國法律約束，如果發現有帳號受被制裁人士直接或間接管理，「就有法律責任去採取某些行動」。

谷歌回應路透社查詢時指，公司需要遵守美國相關的制裁法例，因此關閉了李家超的YouTube頻道。

圖像來源，REUTERS / HKISD 圖像加註文字， 香港特區維護國安委員會成員中被美國列入制裁名單的包括駱惠寧（前左二）、林鄭月娥（前中）、鄭若驊（前右一）、陳國基（後右一）和鄧炳強（後右三）。

政治表態和「寸土必爭」

香港不少建制派人物在臉書、YouTube等平台都有帳號，而且有不少追隨者。本身在YouTube有30多萬名訂閲者的建制派立法會議員陳穎欣也批評YouTube的決定，但同時說自己不會以放棄YouTube作為回應，又說建制派在爭奪輿論控制權的時候要「寸土必爭」。

香港媒體引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，這不是個別事件，而是「美國的政治表態」。

他質疑谷歌是受美國政府壓力才停止李家超的頻道，又認為目前國際形勢下，美國會對香港和中國大陸採取更多遏制措施。

北京2020年6月實施香港國安法，美國政府隨即宣佈將部份香港官員列入制裁名單，限制任何在美國有業務的公司與這些人交易，包括特首林鄭月娥和當時的保安局局長李家超。

當時許多在美國有業務的中國公司也配合制裁，包括中國銀行等。業內人士當時接受BBC中文訪問時指，一家公司即使不是美資公司，如果它們繼續與被制裁人士有業務往來，美國當局就可能會對它們採取行動。

香港警察2019年示威浪潮期間，曾經推出服務讓市民透過Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp，向警方舉報暴力行為。但警方的帳號之後被WhatsApp刪除，於是改為在微信、Line等平台提供類似的服務。

美國當局實施制裁後，Meta也宣佈，將會禁止被制裁人士使用旗下平台的付費服務，例如刊登廣告。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，每一家公司對美國制裁措施的解釋都會有分別。 「這些美國公司看到有制裁令，就會自行決定應該要做什麼。」

方保僑接受BBC中文訪問時說，他認為李家超的情況也一樣。

「這些公司在美國總部的法律部門，會決定需不需要像YouTube一樣完全封鎖他的帳號，抑或像臉書一樣決定只會不讓他付費打廣告，但保留帳號。」