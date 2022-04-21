上海疫情：防疫手段再加碼，當局要求居民區整體搬遷到附近省份

白洛賓（Robin Brant）

BBC記者，發自上海

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北蔡鎮居民被連夜拉上車進行轉運隔離。

BBC獲悉，為了阻止新冠疫情在上海擴散，中國當局正在實施新的極端措施，一些社區被要求整體搬離。

上海北部一個地區的當地官員發出通知，要求居民搬遷到160公里以外的隔離設施。該計劃旨在將人們從上海平望的家中搬遷到鄰近的浙江省。民眾將在那裏至少暫住一個星期。根據該通知，幼兒、老人和殘疾（身障）人士可被排除在搬遷計劃外。

該公文要求只有檢測呈陰性的民眾才需要搬遷，目前尚不清楚這樣做的原因。上海的地方官員們現正面臨巨大壓力，他們被要求繼續減少病毒傳播的風險並努力實現「清零」。

圖像加註文字， 上海封城已進入第四周。

幾天前，政府已在上海另一區域實施搬遷，讓居民從他們的家中遷出，並疏散了大量人口。至少有1000人被迫離開北蔡鎮，搬到臨時住所，以便官員對上海東部、浦東新區外圍的這一地區進行消毒。

一份官方通知告訴居民收拾好自己的物品，並將衣櫃門打開，以便消毒。他們還被告知要打開家門。社交媒體上流出的照片顯示，許多民眾帶著打包好的行李連夜排隊離開家園，能看出這次行動的規模。

該鎮防疫辦公室的通知還包括這一命令：「這次搬離不能帶寵物同行，但我們將採取措施安排。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大部分上海市民目前還依靠社區集中供應食物。

這是一個新的跡象，表示中國有意採取更極端的手段阻止病毒在上海的傳播。目前為止，在本輪疫情中上海感染數已超過40萬，這個2500萬人口城市的大多數市民仍處於嚴格的封鎖之下，封城已進入第四周。

截至4月21日，上海政府公布的感染新冠死亡人數為25人，大多數死者都是本身有基礎疾病，且沒有注射疫苗的長者。

社交媒體上出現的視頻顯示，穿著全套個人防護裝備的醫務人員走過北蔡鎮，在街道和人行道上撒石灰粉，試圖殺死殘餘的病毒。

當地政府官員早些時候否認了關於該區域有多達8000人陽性確診的消息，稱這是 「假信息」。

據報道，當地居民被轉移到幾個隔離中心或隔離酒店。一名33歲的婦女被送到一所徵用的學校。她在社交媒體上發帖說：「昨天剛來今天我就夠了，我想回家！！！」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海設立了很多隔離點，但仍在進一步努力控制感染。

也有人說，被轉移到臨時醫院對他們來說是狀況的改善。一位40多歲的家政工在網上說，她是被送往一個設施的100人之一，她說那裏的食物更好。此前她曾發帖抱怨政府只提供了「兩個胡蘿蔔、一個爛南瓜和兩個玉米穗」。

搬遷該鎮大量人口的決定，似乎是在一位高級別的中共官員訪問當地後立即作出的。負責疫情防控的中國副總理孫春蘭在民眾撤離當天親自到當地視察，了解了問題的嚴重程度。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海封城嚴厲隔離措施引發民眾抗議

同一天，也就是4月16日，她又訪問了上海周邊地區，並指示官員 「不能有特例」，並補充說 「所有受感染的人都應接受治療，所有密切接觸者都應被隔離」。

BBC曾多次嘗試撥打政府公開電話聯繫當地官員。官方發給居民的通知最後稱：「面對突如其來的疫情，我們唯有齊心協力，才能共克時艱，早日回歸正常生活。」

為了試圖阻擋新冠病毒傳播，這不是中國政府第一次要求遷移一個城鎮的全體居民。

今年早些時候，在奧密克戎（Omicron）變種病毒導致疫情爆發後，杭州附近的兩個小區，大約9000名居民被集體轉移到所謂的 「集中隔離場所」。

去年1月，為了控制新冠病毒，北京附近的河北省共有十幾個城鎮的約2萬人被搬遷安置。