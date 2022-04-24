上海疫情：封城視頻「四月之聲」遭刪除 中國稱「清零」政策不會動搖

17 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 社區人員將居民訂購的漢堡送到被封鎖的住宅社區

上海疫情持續蔓延，而現在中國當局及互聯網公司正試圖禁止一段視頻在網上廣傳。原因是該視頻講述了上海這五周的封城決定如何影響了居民的生活，包括上海民眾抱怨他們現在的處境、食物短缺或醫療服務匱乏的的心聲。而刪除視頻的舉措也在中國互聯網招致了反彈。

負責上海防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭繼續在上海調研指導疫情防控工作。據中國媒體報道，孫春蘭周六（4月23日）說，目前上海疫情防控「各項目標任務十分明確，必須壓實責任......並扎實做好核酸篩查，提前公布篩查要求，充分發動市民群眾，扎實做好組織管理，有序引導居民接受採樣檢測，快速發現和轉出陽性感染者」。

根據上海官方周日（4月24日）公布的資料，上海新增21058宗新冠確診病例，39宗死亡病例。

「四月之聲」

事實上，上海超過2500萬居民已被關在家中數周，而官方正試圖控制一場嚴峻的新冠疫情。這段6分鐘長的影片，包括居民批評食物供應不足和控訴醫療條件不足等問題。

「我們已經好幾天沒吃東西了，」影片中聽到一個人的哀求。

「我們不會因為這個病毒死去，但我們會餓死。」另一個民眾說。

名為 「四月之聲 」的視頻，上周五（4月22日）開始在中國的社交媒體微博和微信平台上廣傳。但本周末開始，互聯網公司及有關當局開始試圖將其刪除，並與那些複製並製作影片新版本的社交媒體用戶對抗。

不過，根據港媒「香港電台」（RTHK）報導，該視頻作者透過個人微信公眾號「永遠的草莓園」發文稱，因為發現視頻的傳播速度以及範圍已經超出自己的預料，加上觀眾對其影片的解讀與他製作影片的"原意"相去甚遠，他決定自行刪除影片。

作者說自己是土生土長上海人，熱愛這座城市，製作短片的本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事，知道在特殊時期有很多問題需要大家努力和克服。

圖像來源，RAY YOUNG/ FEATURE CHINA/FUTURE PUBLISHING VIA GET 圖像加註文字， 自大流行病開始以來，中國政府一直奉行清零戰略，旨在使該國完全沒有新冠病毒。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北蔡鎮居民被連夜拉上車進行轉運隔離。

此外，中國官媒《環球時報》前主編胡錫進也在微博文指出，此事發生是因為「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道」。他強調網絡管理者刪帖，「不意味著各地政府不重視意見......在中國互聯網上表達意見，比在西方國家抱怨管用得多。中國政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來。」

事實上，上海民眾首次被要求待在室內配合嚴格的封城防疫策略，目前已經進入第五周。官方制定這些規定的目的，是為了控制該市最新新冠變種病毒的傳播。這也是新冠大流行爆發以來，至今上海經歷的最嚴重的疫情爆發。

而在中國，公開批評政府政策十分罕見。但在過去幾周，一些上海市民在社交媒體網站上發佈了有關他們身處惡劣條件下的種種抱怨。一些當地民眾掙扎著尋找食物來源，或被迫等待政府提供的蔬菜、肉類和雞蛋。最近政府推出的其他措施包括在居民門上安裝電子警報器，以防止病毒攜帶者離開家中，並強行疏散居民到外地，以便對他們的房屋進行消毒。

堅持「清零」政策

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 被封鎖的上海居民不能自己購買食物，必須等待官方運送物資

面對上海市民批評，上海市衛健委副主任趙丹丹在周六（4月23日）表示，近期新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態。他表示，主要是在部分建設工地、企業等聚集性讓「疫情有所抬頭」。但他強調堅持「動態清零」的總方針沒有動搖，推動早日實現社會面「清零」目標。

孫春蘭則說，當前「上海疫情防控各項目標任務十分明確，必須壓實責任」，「要扎實做好核酸篩查，提前公布篩查要求，充分發動市民群眾，扎實做好現場組織管理，有序引導居民接受採樣檢測，快速發現和轉出陽性感染者。」

她還強調，「要堅決落實陽性感染者應收盡收，嚴格做到逢陽必轉、日清日結，讓感染者及時進入醫院接受治療，徹底阻斷傳染源。」

此外，上海市官員還下令將所有受感染的病人或其密切接觸者轉移到政府管理的方艙醫院（集中隔離區）。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海封城嚴厲隔離措施引發民眾抗議

​​在「四月之聲」影片中，能聽到一名女士抱怨說，在她入住的一家方艙醫院「甚至連天花板都還沒有完工」。

該女士又稱，「我們一到，每個人都在為拿到一條毯子和一張牀而奮鬥。」

但也有其他居民高呼： 「謝謝你，大白！」 ——這是衛生檢疫人員的綽號，他們身穿白色防護裝備，被派往上海各地執行封鎖。

事實上，試圖審查這段短片的做法本身就在中國的社交媒體上引起議論，引發了一些評論人士的批評。在中國廣受歡迎的社交媒體微博上，一位用戶回應說：「這個視頻只是在陳述事實。沒有任何挑釁。」

「視頻內容並不新鮮......但看到即使是這樣的內容也被審查，讓我感到不安。」另一位網民評論說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海疫情下的市民生活

上周六（4月23日），當審查人員開始刪除該視頻時，上海官員報告說該市有超過23,000個確診病例，還有12人感染新冠病逝。

自大流行病開始以來，中國政府一直奉行清零戰略，旨在使該國完全沒有新冠病毒。雖然當局在大流行之初設法將感染水平控制在相對較低的水平，但接下來的的封鎖措施卻難以遏制更具傳播性的新冠變種病毒奧密克戎（Omicron）。

市民彼此協助

不過，了解到許多弱勢民眾在封城期間遭遇的困境，也有許多上海民眾嘗試協助他們。

一群從事品牌行銷的外國及當地民眾，就組織了一個線上眾籌的活動。他們告訴BBC中文說，這個活動是無償設計慈善T恤衫，將收入全數捐給當地的無家可歸者（homeless，又稱「街友」）。

其中一位負責人告訴記者，他們在短短一周已經有超過兩萬元人民幣（約3000美元）的捐款，會給協助相關無家可歸者的上海慈善團體，「同時我們也有朋友住在已經微解封的地區，他們也會分一些食物給那些街頭無居所的人「。

該負責人還說，」這次封鎖，我看到大家都很懂得彼此幫忙，這真的十分重要，平常不認識的鄰居也都有接觸「。