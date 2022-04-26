新冠疫情：北京大規模進行核酸檢測 擔心「封城」民眾搶購囤貨

38 分钟前

圖像加註文字， 朝陽區市民排隊檢測

在中國最大經濟城市上海因新冠感染病例激增封城近一個月後，首都北京也因感染人數增加而面臨可能「封城」抗疫的緊張局面。

人們擔心在上海引起巨大爭議的「動態清零」防疫政策可能會同樣在北京推行。

自當局宣佈將對北京朝陽區居民進行核酸檢測後，民眾擔心北京可能出現類似上海的窘況，開始搶購囤積生活物資。

儘管政府保證食物和生活必需品供應充足，但是超市和商店外仍排起了長隊，網上購物平台受到搶購訂單的衝擊。

北京防疫

4月25日晚，北京市政府宣佈在朝陽區已經開展核酸檢測的基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日至30日，北京將對東城、西城、海澱、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員開展三輪核酸檢測。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京是否會「封城」？多區核酸檢測 民眾擔憂排隊囤貨

北京總人口2200萬，共分為16個區，進行核酸檢測的區域共12個。

朝陽區於周一開始對其350萬居民進行第一輪大規模核酸檢測。還有兩輪計劃在星期三和星期五進行。

北京朝陽區的部分地區從周一開始進入「臨時」封鎖狀態，部分道路封閉。

如果周一和周三的大規模測試中所有居民都呈陰性，那麼這一臨時封鎖將被解除。

朝陽區的居民除非必要不能離開，區內福利院、老人護理院等將被關閉。餐館和娛樂場所停止營業，商店、超市、醫院和其他基本生活必須場所繼續開放。

根據北京市政府最新公布的數字，至4月26日下午4時，北京在25日70例感染者的基礎之上新增22例，其中確診病例21例、無症狀感染者1例，共涉及8個區。

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 北京超市排起長龍

股市匯率波動

市場擔心中國當局抗疫封城將對中國經濟和全球供應鏈造成威脅，上海和深圳股市周一雙雙重挫。

周一，上證綜合指數和滬深300指數分別下挫5.1%和4.9%。這是自2020年2月中國最初出現新冠疫情以來，這兩個指數最大的單日跌幅。

上證指數跌破3000點的心理防線。

周二，上證指數雖然一度看漲，但收市仍然大跌42點，報收於2886點。深圳股市周二也繼續呈跌勢。

而人民幣兌美元的匯率在上周連續五個交易日快速貶值後，周一中國央行出手救市，下調外匯存款凖備金率。