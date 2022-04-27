中國無人機巨頭大疆公司暫停俄羅斯烏克蘭業務 背景和反響

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大疆創新科技有限公司（Dji）總部設在深圳，在全球100多個國家有業務。大疆無人機被廣泛用在農業、測繪、應急、水利等許多領域。

俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭兩個多月後，中國無人機巨頭企業——大疆創新科技有限公司（Dji）成為第一家停止在俄羅斯和烏克蘭開展業務的中國大型企業。

4月26日大疆在其比利時英文官網上發出聲明表示：「大疆創新正在內部重新評估各司法管轄區的合規要求。在目前的審查期間，大疆創新將暫時停止在俄羅斯和烏克蘭的所有商業活動。」

聲明還補充說：「我們正在與客戶、合作伙伴和其他利益相關者就暫時停止在受影響地區的業務運營進行接觸。」

大疆是在什麼背景下暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務？BBC中文梳理以下三個看點：

一、大疆暫停俄、烏業務的背景

在大疆宣佈暫停俄、烏業務之前，已經有很多跨國公司宣佈暫停在俄羅斯的業務，聲援受到俄羅斯軍事侵略的烏克蘭。

本次大疆同時暫停在俄羅斯和烏克蘭兩國的業務之前，曾在4月21日發佈另一聲明表示：「大疆創新一直以來只生產民用產品，不是為軍事用途設計。」

聲明中還具體指出，大疆「不推銷或銷售產品用於軍事用途」, 「不為被認定為用於軍事目的的產品提供售後服務」, 「反對在產品上安裝武器的企圖」，「拒絶對產品進行用於軍事用途的定制或修改」。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，出現雙方使用大疆無人機參加軍事行動的報道。

另外他還希望大疆能開啟烏克蘭用戶的AeroScope（中文名雲哨）功能，關閉俄羅斯等其他國家用戶的AeroScope 功能和其它大疆產品。

大疆在費多羅夫的推特下跟貼做了回應，表示如果烏克蘭政府願意正式提出設立地理防護欄的要求，大疆將予以配合，但境內所有大疆無人機將無法工作。

隨後在3月27日，大疆無人機產品被德國最大的電子零售商MediaMarkt下架引發外界關注。

大疆公司因此曾向中國國內媒體表示，「大疆對俄羅斯單方面開放的說法是無稽之談，大疆的民用無人機也無法直接引導導彈，俄羅斯方面更不需要依靠大疆提供的功能進行操作員位置追溯。」

大疆還曾發表聲明稱：「大疆及全球合作伙伴的社交媒體賬號均遭受了協同一致的水軍刷屏攻擊，誹謗大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來了困擾。」

二、大疆公司

大疆創新科技有限公司成立於2006年，總部設於深圳，自稱「已發展成為空間智能時代的技術、影像和教育方案引領者。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 本次俄羅斯入侵烏克蘭，無人機拍攝的照片讓外界更了解戰況。

大疆的業務從最初的無人機系統，發展到手持影像系統、機器人教育、智能駕駛等多個領域。

據大疆官網的信息，公司在全球員工達14000人，除深圳總部外，在北京、上海、西安、香港、東京、洛杉磯、舊金山、鹿特丹、法蘭克福等地設有辦公室，在全球一百多個國家和地區有銷售與服務網絡。

據報道，大疆在全球民用無人機市場佔據超80%的市場份額，估值超200億美元。

創始人汪濤在公司寄語中說：「大疆就是個敢於說真話的孩子。」 「我們堅信實幹而非投機，堅信夢想而非功利。我們願意做困難但真正有價值的事，從創始之初至今從未改變。」

值得一提的是，本次大疆發佈的暫停俄、烏業務的聲明公布在歐盟總部所在地比利時的英文網站上，其美、英等國的英文網站以及中文網站上並沒有相關聲明。

大疆公關總監謝闐地在其微博中公布了這一聲明並解釋說：「這件事本僅需告知涉及俄烏業務的海外合作伙伴。是昨晚發現已經有微博網友開始討論了，且引用的信息不準確，才補充中文的。這是大疆內部複審的小事，不足掛齒。」

2021年年底，因新疆人權問題，大疆被美國列為受制裁的中國科技公司。

三、國際媒體反響

國際媒體對大疆公司暫停在俄、烏業務的聲明非常關注。

英國《金融時報》在報道中表示，「世界最大無人機製造商的產品被戰爭中雙方利用俯視偵察前線、探查戰鬥方位。但是北京對莫斯科的支持以及中國國家主席習近平和普京之間的密切關係，使中國公司陷入了困境。」

「在國外，他們因向俄羅斯提供產品而受到譴責，並面臨美國更嚴厲制裁的威脅，而在國內，他們必須與政府保持一致。」

美國《華盛頓郵報》報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭增加了外界對大疆的審查，因為人們擔心北京與莫斯科密切的地緣政治伙伴關係可能會成為大疆公司防止其產品被俄羅斯軍隊使用的障礙。