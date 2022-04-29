香港特首選舉：唯一候選人李家超發表政綱 避談政制改革

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 李家超是唯一一名特首選舉候選人。

香港特首選舉將於5月8日舉行，唯一的候選人李家超周五（4月29日）發表政綱，聲言要提升政府治理能力，同時加快讓輪候公共房屋的市民早日入住。

但在香港政制改革方面卻幾乎是隻字不提。

李家超在政綱發佈會上聲言，如果當選將會帶給香港市民一個「會做事、做成事」的政府，並再次強調，他領導的政府將會以結果為目標。

他在政綱內提出數項新的倡議，包括設立機制，讓政府隨時可以動員公務員執行平日工作以外的項目，提早讓一些公共房屋候輪者入住等。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港前政務司司長李家超正式遞交報名錶格，參加香港特首選舉。 他強調要到投票當天獲選委支持，他的選舉工作才算結束。

政綱還說了什麼？

李家超的政綱有四個綱領，包括強化政府治理能力、加快土地房屋供應、提升競爭力和建立關愛社會。

李家超發表的政綱提到的範圍，與過去的特首選舉候選人差不多，但在香港政制發展上與過去候選人的政綱明顯不同。

過去香港候選人對就《基本法》第23條規定的國家安全立法都有表態，但強調需要選擇適當的時機。其中林鄭月娥的政綱指出，這個議題「極容易引起社會爭議和動蕩」。

但李家超的政綱就指將會落實這項立法工作，而他過去發言時也多次提及第23條立法將會是其中一項優先工作。

香港政制方面，李家超在政綱中完全沒有提及會如何推動相關改革。

而五年前， 作為候選人之一的林鄭月娥提到讓香港選民以一人一票方式選出特首和立法會，因為民眾對普選產生的特首和立委的認受性很重要，雖然她同時也強調議題敏感，不能隨便行事。

李家超在政綱還提出要提高香港學生對中國國家意識和民族認同，這是過去候選人都很少提及的。

其他方面，李家超發表的政綱裏提出數項新的具體建議，包括增強政府的動員能力，也提出方法讓一些輪候公共房屋的市民更快可以入住。政綱中同時提到不少現屆政府的政策，包括重組政府架構、發展連接深圳的北部都會區等。

但相比以往的特首選舉，李家超的政綱只提出了大方向，很少給出具體措施，而這些具體措施不少與過往候選人提出、或現屆政府提出的建議都很相近。

在任特首林鄭月娥在政綱中提到會成立小組討論如何增加土地供應，李家超也提出使用《收回土地條例》、推動「明日大嶼」計劃等增加供應，這都是林鄭月娥政府提出的項目。

經濟發展方面，林鄭月娥競選時提出香港要把握中國「一帶一路」計劃帶來的機會，同時要推動香港「再工業化」。同為上一屆特首選舉候選人的曾俊華也提不少具體計劃，包括積極支援初創企業（start-up）、亦應大力推動金融科技（fintech），令香港成為金融科技樞紐。

李家超就只提到一些大方向，包括要吸引全球優質企業到香港交易所上市、與粵港澳大灣區其他城市合作擴大金融市場的規模。

教育政策方面，林鄭月娥在2017年的選舉提出要加強學生理工科（STEM）的教育。李家超也提出類似的建議，但同時加入藝術的元素。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2017年的特首選舉共有三名候選人，林鄭月娥最終以777票當選。

林鄭月娥的政綱中文版本約2萬字，而李家超政綱約只有九千字。

有分析形容，李家超政綱「籠統」，具體內容不多，不少政策也是延續林鄭月娥政府的提議，不是新構思。

香港媒體引述中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，他認為這是因為李家超過去多年都在保安範疇工作，沒有接觸太多其他方面的政策，而且沒有其他候選人與他競爭，令他不需要詳細解釋政綱。

但一些建制派人士認為政綱全面，也包括強化香港年青對中國國家觀念等過去特首候選人沒有提到的項目。