微博標記帖主IP地址後意外遭熱議的「離岸愛國」

1 小时前

圖像來源，Reuters

中國社交平台微博早前宣佈，將會在所有留言和已驗證個人帳戶上，註明用戶所在的國家或地區，做法卻讓中國的網民意外發現，不少標榜在外國生活的網紅其實都身在中國大陸，而不少標榜自己為「愛國」的演員和網紅，都被標示身在中國大陸境外。

微博最早在俄羅斯入侵烏克蘭的時候宣佈，會在與這次衝突相關的帖子中標注發帖者所在的地方（IP地址），到周四（4月28日）宣佈，將會把措施擴展到平台上所有帖子和留言。

微博官方指這是為了「減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不當行為」。

「離岸愛國主義」

微博的措施目前只限於已驗證的個人公眾號，中國政府、官方媒體等機構的帳號不受影響。

一些被視為「愛國藝人」的演員，帳號被標示為在中國大陸境外，包括拍攝《戰狼》系列電影的演員吳京，他的位置被標示為「泰國」。

網民也發現，一些過去發表支持中國言論的網絡紅人（又稱為「大V」）都被標示為身在外國，包括過去多次發文批評外國的大V「連岳」，最新批評日本的文章，被標示為在日本發表，做法被網民形容是「離岸愛國主義」。

另外，多次針對不同批評中國聲音的「帝吧」網軍，屬地也一度被標示為「中國台灣」，之後變成「中國香港」。

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 吳京被微博標識為身在泰國。

而相反地，一些用戶留意到，許多標榜介紹自己在外國生活的網紅，所在地區都被標示在中國境內。

在帖文留言的用戶所在地同時也會被標示，一些微博用戶認為，這可以讓外界監察一些演員和歌手有沒有透過購買「水軍」在自己的專頁留言，增加關注度。

但同時有人認為做法侵害他們的私隱，形容措施令他們好像在網絡上「裸奔」。

微博官方的公布指出，位置標示是根據用戶最近發帖、發評或投票時候的IP地址，判定所屬地區，但沒有說明如果使用虛擬網絡（VPN），會不會影響標示地區的凖確性。

IP地址是網絡服務器指派給每一部連線到網絡的電腦或手機的獨特號碼，理論上如果得到完整的IP地址，就可以追蹤電腦或手機的地理位置，從而判斷用戶身在的地方。

BBC中文收集的資料顯示，中國大陸境內的位置會以省份標示，港台就分別以「中國香港」和「中國台灣」標示，外國就以所屬國家名字標示。