湖南長沙樓房倒塌致數十人被困或失蹤， 自建房隱患引關注

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月29日，中國湖南長沙市一座居民自建房發生倒塌，造成23人被困

4月29日，中國湖南長沙市一座居民自建房發生倒塌，造成23人被困，目前已經救出7人，事發地附近還有39人失聯。此次事故引發全國對自建房屋隱患的關注。

自建房隱患

根據目前官方通報信息，倒塌房屋是居民自建房，共8層，其中1樓為門面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。

據稱，該房2012年建成時為6層結構，2018年加建到8層，承租戶對房屋有不同程度結構改動。房屋倒塌具體原因還在調查中。

中國救援隊副隊長韓文東周一（5月2日）下午對媒體表示，雖然「黃金72小時」已過，但救援一刻也沒有停歇，現在正與時間賽跑，不到最後一刻決不放棄。

事故發生後，中國國家主席習近平立即作出指示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作。

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事故現場調度處置指揮部4月30日召開新聞發佈會，相關負責人稱已緊急出動消防救援人員、武警官兵和社會應急力量700餘人，調集消防車、大型吊車、發電車、生命探測儀等各類救援設備120餘台套和搜救犬，開展現場搜救。

《中國新聞周刊》報道，發生事故的房屋位於長沙望城區金坪社區長沙醫學院後一街，距離長沙醫學院僅100米，屬於商業街。平時人流量較多，一些學生會在附近逛街、吃飯，而事發時間為中午12點多，是午飯點。

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一樓麻辣燙老闆的家屬張安稱，除了加蓋樓層，樓內還加裝了電梯。他的弟弟和弟媳被埋在了店裏，當時，店裏還有另外2名員工。

已刑拘9人

中國官方媒體《中國青年報》引述長沙當地一名人大代表稱，當地建築隨意加層並不罕見。2021年春節前，他曾到當地調查，用無人機航拍，發現長沙醫學院校園外商業街違章建築隨意加層及髒亂差的問題。他說，此次坍塌的自建房屋，就在長沙醫學院北側。

長沙警方周日（5月1日）通報，涉嫌事故的9人已經被刑拘。

通報稱，房主吳某和設計施工負責人龍某、任某、薛某等4人在該起自建房倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

長沙警方稱，今年4月13日，湖南湘大工程檢測有限公司對該自建房家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑒定後出具虛假房屋安全鑒定報告，公司法人代表譚某及技術人員寧某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪。

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此次事故引發中國對自建房安全隱患的關注。

周日下午，中國住房和城鄉建設部召開視頻會議，要求各地認真吸取湖南長沙居民自建房倒塌事故教訓，對房屋市政工程安全生產工作再督促、再落實，切實防範和遏制安全生產重特大事故發生。