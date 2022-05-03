上海疫情：封城下的外賣騎手如何與城市艱難共存

本尼

BBC中文

1 小时前

圖像來源，EPA

「遇到的問題：我們也吃不上飯……物資就發過一次，一箱茄子完了什麼都沒有。公司從疫情第一天開始，就沒有管我們，公司對我們很不負責任的。這是賣命賺來的錢。」

這是一名上海的速遞小哥（外賣騎手）小武（化名）向BBC中文吐露的心聲。來自山西的小武與許多同事今年三月來到大上海，加入興盛的外賣行業。但是，他們沒有想到，剛到這裏不到一個月，便遇上了封城。

新冠變種病毒奧密克戎（Omicron）在上海爆發後，原本政府宣佈的五天封控，至今已超過一個月。小武與超過2500萬上海市民生活在嚴格的封控政策中。疫情中，平常只是匆匆來去的外賣速遞小哥（也有許多女外賣員），現在成為了市民眼中需要倚賴的人。

BBC中文訪問了幾位身在上海的外賣小哥及社會學者，了解封城下的這個特別群體。

「這是血汗錢」

晚上八點鐘，正在暫時休息的小武，好不容易撥出時間與記者通話。從上午11點上線到半夜2點鐘下線，他的工作時間因為這場上海封控，不斷的延長。

圖像來源，xiao wu 圖像加註文字， 上海的外賣騎手現在在崗人數達1.8萬人，每日約有180萬張訂單。

小武與同事本來住在城市外圍，公司提供的宿舍。疫情爆發後，鄰居擔憂他們的工作性質會把病毒帶回社區，便將他們趕了出去。他們於是與另外10位騎手一起，在上海某區租了一個很簡易的住處，工作比較方便。但這樣一來，房屋租金及食物，公司都沒有協助，至今只有一箱茄子分給大家。

小武說自己已經吃了半個月的方便麵，「這是（掙的）血汗錢。」

小武現在每天收入比過去增加了幾百元，一天平均大概可以有1000到1200人民幣的收入，確實比起其他打工族好多了，但因為是跟著公司，不可能再高了。針對網上傳出有外賣騎手一天可以賺到一萬元的說法，小武說，估計這是極少數，而且是跑「眾包」（亦即電商外包給跑單幫，非正式聘用勞工）的騎手。而且這些騎手都明白，疫情過後，這樣的收入將瞬間消逝。

他們在封控期間仍有許多特別花費，比如為了趕單，他們要每天去做排隊時間少的自費核酸檢測。

上海一解封就離開

另一位騎手，小武的同事宏偉（化名），今年29歲。來自中國中部某省。他本來在江蘇打工，因為看著上海的經濟發達，疫情管控得宜，在三月初來到上海。但不到幾周就遇到封城。至今還看不到盡頭的封控，將他的上海夢敲碎。

圖像來源，Reuters

宏偉在訪談中，先用對「好像對一個小孩的成長或未來很悲觀」來形容上海。訪談結束前他強調說，「現在上海就像個癌末的病人」，表達他個人對這座城市的束手無策之感受。

「我前幾天經過閔行區，經過機場上面，我看到滿滿的飛機停在那邊，你看這一天是要損失多少錢。還有東方明珠（周邊），那些市中心的辦公大樓都空了，現在一天是要損失多少錢。」

宏偉告訴記者，他與許多同事決定，只要上海一解封，他們就會離開。即便現在接單多了，他並沒有太多想法，現在就是等待封控結束的那一天。

「現在就是吃麵包喝點水。90%做核酸都要錢，每天都要花錢的。」他說，食衣住行，還有車子電瓶充電費，加上反覆自費核酸檢測，一個月下來，自己也花上了一萬多元，這並不是一個輕鬆的工作。

此外，外賣騎手的安全問題，也引發關注。4月22日署名帳號@superpeur 在微信朋友圈分享一段視頻，視頻中的一名快遞員深夜在上海延長中路撞上路旁樹木，在血泊中等待救護車。這段視頻迅速被轉發，但很快遭到刪除。

「光靠政府是不夠的」

圖像來源，Reuters

在各方壓力下，上海政府正掙扎著與各大外賣電商合作，解決物資運送的問題。根據中國新浪網報導，至四月底統計，現在上海的外賣騎手在崗人數達1.8萬人，每日約有180萬張訂單。

研究中國新冠疫情下社區活動的上海紐約大學（NYU Shanghai）社會學助理教授繆佳告訴BBC中文，在2020年，武漢封城期間，她的團隊便發現，社區的「凝聚力」對於協助人們度過危機。而所謂凝聚力的長成，是來自人與人之間的信任及互助。

同樣生活在上海的繆佳說：「在面對重大的公共衛生災害面前，光靠政府力量是不夠的。我們還是需要，而且是極大的需要動員社區的力量，譬如速遞小哥們......他們是這個城市停擺後重要的人，可以說就像城市的血管。」

繆佳解釋說，外賣騎手在疫情之前就很重要了。她剛在北上廣深四個中國一線城市做過一個平台經濟的調查，調查全中國有多少人以平台（互聯網）經濟維生。研究發現，快遞行業為這四個城市貢獻了2.5％的就業率。僅美團一家旗下註冊的就有300萬外賣騎手。

「在疫情之前，他們就是我們生活中，還有為經濟做出貢獻的重要人群。疫情中他們對我們生活更重要了。」

小武跟宏偉也說，在封控期間會收到一些求助的電話。有許多同樣是外地人，才剛到上海，意外被困住。或是當地貧窮的人家，三餐不繼，實在是餓昏頭了，央求騎手們可以分點東西給他們，他們也盡量協助。

宏偉舉例說，虹口區有個老先生煙癮太大，實在撐不下去，說傾家蕩產有5000元積蓄，要他幫忙買幾條平時抽的香煙，他幫忙尋找很久，結果也無能為力。

繆佳告訴BBC，根據她的研究，有些外賣騎手們本來是因為封城走不了，發現自己可以在危機下，協助運送醫療藥品或物資幫助到許多人，因此越做越多。她認為，這些都是在重大公共衛生危機時，社會凝聚力的展現。

她認為，這種力量需要延續下去，因為人類不僅面對Covid-19，將來在氣候暖化等問題下，恐怕還有許多自然災害的問題要面對，屆時社會互助團結的凝聚力仍是度過危機的關鍵。

譬如，在上海工作多年的Peter，剛與大樓鄰居完成一次團購，他苦笑著告訴BBC說，美式炸雞現在在上海每次團購要3000元人民幣起跳。Peter強調，若沒有快遞員，他跟妻子將無法獲得在上海已成為奢侈品的種種生活必需品，譬如食物或藥品，「我看到他們中的許多人在自行車上裝滿了物品，他們現在是這座城市的命脈。」

圖像來源，xiao wu 圖像加註文字， 上海民眾團購的炸雞等食物

不過，上海也陸續有傳出外賣騎手的負面消息。一些外賣騎手在送達食物後，要求收取昂貴的跑腿費用，和買家發生爭執，民眾因此報警。根據港媒《頭條日報》周一（5月2日）報道，上海公安機關也開始加強對外賣騎手檢查力度，查獲了591名「黑騎手」（無牌外賣員）並處罰。報道稱，有公安民警查獲了一名「黑騎手」人員，後者妻子因為住院醫院打吊針，他因此利用等待妻子打針的跑外賣，在配送物資時被民警拘捕。

儘管如此，外賣騎手對上海市民的重要性還是沒有任何削減。繆佳告訴記者，現在政府雖然要求一些醫院要開放，但是仍然需要快遞小哥們去幫忙送藥。現在上海有些小區會把做好的飯，放到社區門口讓小哥自己取用。