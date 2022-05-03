微博標記帖主IP地址：中國「愛國作家」連岳稱在日本治病 網友「不買帳」

40 分钟前

圖像加註文字， 連岳原名鐘曉勇，曾在《南方周末》當記者，之後成為專欄作家，每天在自己的微訊公眾號發表文章。

被網友視為中國「愛國作家」的連岳被發現身在日本後，在自己的微信公眾號發文解釋，指自己和家人是利用醫療簽證在日本，但他並沒有進一步交代詳情。

微博早前開始按用戶的IP位置，為平台上的公眾號標示用戶所在的國家或地區，而微信也會為公眾號發佈的文章標記發佈人身處的地方。

網友發現，連岳從4月27日開始發佈的文章，就被標示在日本發表，批評這名多次批評日本、聲言不會移民離開中國的人是「離岸愛國主義」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 微博早前開始按用戶的IP位置，為平台上的公眾號標示用戶所在的國家或地區，而微訊也會為公眾號發佈的文章標記發佈人身處的地方。

連岳有什麼回應？

連岳在4月30日發文回應，承認自己的確在日本，但強調自己5月就會回中國，又說自己「生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的」。

他又說自己非常支持微博顯示IP的功能，認為它令造假更不容易，「讓網絡更真實，更安全，沒理由不支持」。

他又提醒讀者以後看見他的文章被標記在英美等國發表都不要責罵，因為自己可能與太太旅遊，而自己帶著電腦就可以工作。

連岳是誰？

連岳原名鐘曉勇，曾在《南方周末》當記者，之後成為專欄作家，每天在自己的微訊公眾號發表文章。

他的許多文章被視為表達對中國的「家國情懷」，同時批評一些西方國家的情況。他曾經在文章裏表示自己「肯定不會移民離開中國」。

連岳發表文章回應後，一些網友仍然不賣帳，批評連岳之前發表文章勸告讀者不要移民日本，因為「遲早會被類似奧姆真理教的組織毒死」，現在卻帶著家人到日本去。

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 吳京被微博標識為身在泰國。

微信和微博開始標示用戶所在的國家或地區後，這個舉動令網友發現，許多被視為「愛國網紅」（又稱大V ） 的人，其實都不在中國大陸境內。

連岳是其中一人，另外也包括拍攝《戰狼》系列電影的演員吳京，在微博上的IP屬地被標示為身在泰國。