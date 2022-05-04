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新冠疫情：封城焦慮蔓延上海北京，中國強調「堅持就是勝利」
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新冠疫情：封城焦慮蔓延上海北京，中國強調「堅持就是勝利」
48 分钟前
嚴厲的「封城」背後，是官方堅持的新冠「清零」防疫方針。從上海到北京，中國政府仍然堅信「堅持就是勝利」。
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