台灣情報首長陳明通有關台海安全和中共二十大報告：兩個關注要點背後的一個關鍵要素

44 分钟前

圖像來源，Reuters

台灣國安局近期就外交和國防等事務發表報告，全面評估烏克蘭戰爭後的兩岸安全局勢，以及中國疫情和中共二十大人事布局等各界所關心的事態發展。

台灣國安局局長陳明通在立法院答詢表示，「兩岸在蔡政府任內都不會有事」，不會發生北京攻台；提到今年下半年將召開的中共二十大，陳明通暗示對中共人事安排「有所掌握」。

台灣情報首腦如此明確的預測台海局勢走向和大陸人事安排，不僅引發多方關注，也招致對台灣究竟是如何獲取情報的猜測。

有專家認為，陳明通作為國安局局長「並不適合」公開發表如此具體的安全戰略研判，但是，台灣有「情報能力」。

台海局勢：「蔡政府任內不會有事」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭給北京相當程度的警醒，就是不能輕易發動戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭之後，陳明通就台海安全局勢發表看法；他認為俄羅斯入侵烏克蘭讓中國對發動對台戰爭變得更加謹慎。

他表示，美國除了沒有派兵直接參戰之外，幾乎用盡其他方法介入，「美國和烏克蘭沒有《烏克蘭關係法》，都可以介入到這個程度了，更何況美國和台灣有《台灣關係法》，美國介入將會更深。」

他指出，烏克蘭戰爭給北京相當程度的警醒，就是不能輕易發動戰爭，未來不動則已，要動的話絶對是全面性的，所以「我們要料敵從寬，做好更精進的凖備」。

陳明通也表示，從戰略研判方面認為，兩岸在未來一、二、三年內，也就是在蔡英文總統任期內都不會有事，不會發生北京攻台。

有立委詢問他的消息是否正確，陳明通回應說，俄羅斯在烏克蘭得到的教訓讓中國很謹慎不會輕易動武，台灣同樣的也會學習如何精進自己，至於詳細軍事部署不便公開評論。

公開具體戰略研判「並不合適」

美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）近期在接受英國《金融時報》（FT）訪問時也有類似表述。

伯恩斯認為，北京方面對烏克蘭戰局發展「感到不安」。他不認為中共會放棄武統，但是認為中共會從仔細研究烏克蘭戰爭以便為未來對台行動總結經驗教訓。

但是，有台灣方面專家就認為，陳明通作為國安局局長公開發表如此具體的安全戰略研判，「並不適合」。

台灣陸軍少將退役，經常參與政論節目的于北辰對BBC中文表示，如此具體的安全戰略研判只能向三軍統帥，也就是總統本人透露，「不適合公開」。因為如果公開說台海不會發生戰爭，這樣有可能會讓軍心鬆懈，同樣的也會引起民眾不同的看法和爭論。

于北辰表示，陳明通公開說兩岸未來三年內不會有事，可能是基於安定民心的好意，「但話不需要說得太精凖」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陳明通認為習近平權力和地位不會動搖，二十大將繼續連任

中共二十大與習近平連任

講到各界關注的中共二十大人事布局和習近平連任問題，陳明通也表示，下半年召開二十大是中共今年最重要的政治任務，雖然疫情增加政治風險，但目前評估局勢大致可控，不至於動搖習近平的權力和地位。

有立委關注中共二十大的人事布局，陳明通表示，習近平已經「牢牢掌握軍隊」，二十大將繼續連任。

他說，中共二十大預計在十或十一月舉行，若沒有其他變數，習近平在二十大將留任，但政治局常委名單應會調整。

陳明通說，如果按照中共「七上八下」（政治局常委67歲留任、68歲退休）的慣例，理論上像李克強「1955跟我同年，應該是留著。」

「有情報能力」

立委進一步追問誰會被換掉，陳明通語帶保留地表示，「這個私底下再跟委員報告，我們每天都在關注。」

陳明通此言引發網絡、媒體不少猜疑：他得到哪些情報信息做出這樣的預測？他又是怎樣掌握情報信息的呢？

近年來中國對內嚴厲清洗、打壓，對各方長期經營的情報基地香港也不例外，台灣方面獲得大陸情報的渠道還有嗎？獲得情報的凖確性又是如何呢？

至於是否如陳明通所暗示，已經掌握了二十大的中共人事任命，于北辰認為，台灣應該是有能力做到的。

他說，要情報人員預測台灣的選舉誰能當選是很難做得到，因為台灣的選舉是民主制度，全體人民做出的選擇，但中共的人事布局並不是真的民主制度，只要通過隻字片語等信息就能拼湊出來可能的結果。

于北辰介紹說，台灣的情報工作從過去的培養情報人員，派遣過去做臥底的方式，已經改變到吸收當地人獲取消息的方式，從片段的信息拼湊出整體的情報。

他說，如果台灣公開透露具體情報內容，有可能會影響整體情報的布建工作，危及已經建立起來的情報網絡。